Jude Law: “Interpretar a Vladimir Putin fue aterrador y emocionante a la vez”

Jude Law, actor británico de 52 años, destaca por su versatilidad y ética de trabajo en el cine y la televisión

Jude Law es desde hace tiempo un intérprete de una maleabilidad asombrosa. ¿Necesita presencia en la lista A y atractivo bancario? Este actor de 52 años cumple los requisitos. También es un actor de actores, dispuesto a adaptar su entonación y esencia a la voluntad de un personaje. Y Law lo hace todo con una incansable ética de trabajo que le ha mantenido en el candelero durante más de un cuarto de siglo.

Sin embargo, el inglés sigue sufriendo el síndrome del impostor en compañía de una leyenda del cine. Cuando Law se sienta en el Greenwich Hotel, un establecimiento de Tribeca del que Robert De Niro es copropietario, no tarda en fijarse en la silueta de una figura con gabardina que aparece en la pared detrás de mí. “Esto”, se maravilla, “es un escenario impresionante”. Pensando en voz alta, se devanea los sesos buscando la película de la que procede la imagen. “No sé de qué película se trata”, murmura, “pero supongo que es de De Niro”.

Instantes después, como conjurado por la curiosidad de Law, aparece De Niro. Resulta que el ganador de dos Oscar estaba entreteniéndose en el patio contiguo cuando se percató de la llegada de Law. Mientras intercambian cumplidos, De Niro informa a Law de que la silueta no es suya. (Cuando De Niro vuelve a su asiento y llega el momento de abordar el asunto que nos ocupa -el oficio de Law-, uno de nuestros mejores actores vivos se encuentra de repente perdido.

“Me da un poco de vergüenza hablar de esto en presencia del gran Robert De Niro”, admite Law. “Una parte de mí piensa: ‘Bueno, vamos a preguntarle, porque él sabe más que yo, mucho más de lo que yo sabré jamás’”.

Law ha interpretado desde antihéroes hasta figuras históricas, consolidando una carrera de más de 25 años con dos nominaciones al Oscar

Aun así, ninguna estrella se transforma tanto como Law. Pensemos en sus dos nominaciones al Oscar, ambas por películas del difunto director Anthony Minghella. Como el refinado playboy Dickie Greenleaf en El talentoso Sr. Ripley, de 1999, Law combinó la aparente superioridad con el conflicto interno con un efecto embriagador. Cuatro años después, se escondió tras una barba poblada y acento sureño como un desertor herido de la Guerra Civil en la épica romántica Cold Mountain.

Al preguntarle si alguna vez ha usado su voz natural para un papel, el londinense, oriundo del sureste, reflexiona un momento y concluye que no. “Tengo una cualidad muy particular”, dice. “Nunca he interpretado a alguien de Lewisham”. Es una respuesta directa de un actor tan inmerso en el proceso y la precisión que la idea de actuar a medias o apoyarse en sus virtudes intrínsecas —la mirada penetrante, el encanto cautivador, la vitalidad férrea— resulta inimaginable.

“No deja de sorprendernos”, dice Jurnee Smollett, coprotagonista de Law en el thriller de 2024, La orden. “Sigue girando a la izquierda cuando crees que va a girar a la derecha, y sigue teniendo muchísimas ganas de crecer y aprender”.

Solo en el último año, Law interpretó a un agente del FBI hastiado del mundo en La orden, a un pirata espacial conspirador en Star Wars: Skeleton Crew y a un filósofo hosco en Eden, de Ron Howard. En un papel particularmente imponente, encarna al presidente ruso Vladimir Putin en El mago del Kremlin, una sátira mordaz que recientemente recibió una ovación de 10 minutos en el Festival de Cine de Venecia. Próximamente, interpretará a un restaurador de Manhattan que se muestra afable en Black Rabbit, una miniserie de Netflix.

Jude Law se prepara para presentarse como Vladimir Putin en 'El mago del Kremlin', película que recibió ovación en Venecia

También protagonizada por Jason Bateman como el desaliñado hermano mayor del personaje de Law, este cinético drama criminal se encuentra en la intersección de The Bear, Succession y Diamantes en bruto. Conduciendo el auto está Jake Friedken (Law), un tipo con mucha energía que finge hasta que lo logra, cuyo ceño fruncido y ojos saltones tienden a delatar su apariencia de engreído.

“Este personaje tiene muchos defectos que Jude es muy capaz y está dispuesto a mostrar”, dice Bateman. “Creo que eso probablemente tenga mucho que ver con su humildad y humanidad. Es un tipo auténtico, guapo, talentoso y famoso”.

Law todavía se ve bastante elegante con su chándal y camiseta de tirantes en esta tarde de principios de agosto, recién llegado a Nueva York tras unas vacaciones de verano en Francia. Reconociendo sus innumerables malestares —fatiga, jet lag, deshidratación—, rechaza un café o un cóctel y, en su lugar, se toma una jarra de agua con gas. “Si empiezo a dar vueltas y a babear o a caerme de la silla, al menos tengo una excusa y no tienes que decir: ‘Está bebiendo martinis’”, dice Law entre risas. “Puedes decir: ‘Está bebiendo agua y se le notaba cansado’”.

¿Jude Law? ¿Cansado? Para un actor tan prolífico que Chris Rock convirtió su omnipresencia en un monólogo cómico de los Oscar, la idea es sorprendente. Su filmografía no solo es ajetreada; está repleta de tesoros de nuestros más grandes autores, incluyendo —respira hondo— a Martin Scorsese (El aviador, Hugo), Steven Spielberg (Inteligencia Artificial), Sam Mendes (Camino a la perdición), Nancy Meyers (The Holiday), Mike Nichols (Closer), Steven Soderbergh (Contagio, Efectos secundarios), Wes Anderson (El Gran Hotel Budapest) y Guy Ritchie (Sherlock Holmes y su secuela).

La trayectoria de Law abarca colaboraciones con directores como Scorsese, Spielberg, Soderbergh y Anderson, entre otros

“Su contribución al canon cinematográfico”, dice Smollett, “es enorme”.

Criado por dos educadores apasionados por el teatro (su madre dirigía obras locales y su padre actuaba en ellas), Law tenía apenas 5 años cuando pisó el escenario por primera vez. “Crecí en una casa donde siempre había algo sucediendo”, dice Law, cuya hermana mayor, Natasha, es una pintora consumada. “Así que supongo que mi naturaleza me lleva a estar siempre haciendo algo”.

Tras regresar a las series de televisión con El joven papa, de Paolo Sorrentino en 2016, Law finalmente se rindió a la descompresión y se tomó el descanso más largo de su carrera. “Me senté en el sofá a leer libros todo el año”, dice. “Fue increíble. Pero también siento que me perdí una o dos olas. ¿Quién sabe adónde me habría llevado eso?”

Law se lanzó rápidamente al cine independiente como Vox Lux, El Nido y Firebrand. Pero también se adentró más en las aguas de los éxitos de taquilla, interpretando al hipócrita Yon-Rogg en Capitana Marvel, al joven Albus Dumbledore en dos películas de Animales Fantásticos y al canalla armado con sables de luz en Tripulación Esqueleto. Antihéroes y antagonistas, mentores y manipuladores: a medida que los papeles de ídolo de matiné de su juventud se fueron desvaneciendo, las decisiones de Law se volvieron más interesantes y su trabajo, más atrevido.

Law fundó Riff Raff Entertainment para tener mayor control creativo y producir proyectos como 'The Order' y 'Black Rabbit'

“Me emocionó verlo dar este increíble y delicado giro, pasando de ser estrella de cine y protagonista a actor de reparto”, dice David Lowery, quien dirigió a Law en la película de aventuras de Disney de 2023 Peter Pan & Wendy y dos episodios de Skeleton Crew. “Creo que ese giro es muy difícil de lograr, y él lo ha hecho a la perfección”.

Incluso después de que una parte de la interpretación gruñona pero comprensiva de Law del Capitán Garfio en Peter Pan & Wendy fuera eliminada por órdenes superiores, Lowery admiró los matices que, entre los barcos piratas, el polvo de hadas y los preadolescentes en el aire, impregnaban su actuación. “Ambos nos decepcionó que la versión del Capitán Garfio que filmamos no llegara a la versión final”, dice Lowery. “Pero siempre me sorprende cómo puedo ver los destellos de todo el trabajo que dedicamos y que quedaron en la sala de montaje”.

Por su parte, Law atribuye estos compromisos al “espíritu colaborativo del cine”. Pero también se ha mostrado cada vez más interesado en ejercer un mayor control sobre su carrera. En 2017, Law y su exasistente Ben Jackson cofundaron Riff Raff Entertainment, una productora que llevó La orden y, ahora, Black Rabbit a la gran pantalla.

“Es un trabajo muy peculiar”, dice Law sobre la actuación. “Si no te involucras detrás de la cámara, solo te perciben por lo que otros creen que puedes hacer”. Al describir el principio rector de Riff Raff, Jackson cita a Law. “Jude tiene una frase: ‘Dime algo que no sepa’, a la que nos apegamos”, explica. “Siempre es interesante ver algo en lo que crees saber lo que vas a ver, y luego quizás todo se pone patas arriba”.

El actor reconoce el agotamiento de compaginar su vida profesional y familiar, siendo padre de siete hijos y productor activo

Law acababa de empezar a trabajar en La orden cuando su guionista, Zach Baylin, le pidió que considerara una serie que estaba desarrollando con su esposa y socia creativa, Kate Susman. Inspirados por el auge y la caída de muchos restaurantes de moda neoyorquinos, Baylin y Susman idearon un concepto sobre el lado sórdido que podría sustentar un local tan popular.

“Un restaurante parece glamuroso”, dice Baylin. “Y luego, al final de la noche, todos duermen sobre la basura, hay botellas rotas y ratas. Creo que Jake, el personaje de Jude, encarna esa idea”.

Habiendo conocido Nueva York a sus 20 años, cuando ganó una nominación al Tony por la obra tragicómica Indiscretions, Law reconoció la historia sucia que querían contar y puso todo su peso como productor detrás de Black Rabbit, a pesar de algunas inquietudes sobre su contribución en la pantalla.

“Había muchos posibles problemas”, dice Law. “¿Es solo un dueño de club nocturno de mala muerte? ¿Es un poco imbécil? Honestamente, lo asumí más como productor que quería que la película se hiciera realidad. Luego, como actor, siempre me gustan los desafíos”.

Jason Bateman y Jude Law encarnan a dos hermanos en apuros en "Black Rabbit"

Fue el tenso vínculo fraternal entre el ajetreado Jake (Law) y el desastre Vince (Bateman) lo que Law enfocó en el corazón hiperestimulado de Black Rabbit. Encontrar a Jake comenzó por encontrar el acento neoyorquino típico de Bateman. (“Le dije a Jason al principio: ‘Obviamente somos de Coney Island. ¿Qué haces?’”, recuerda Law. “Me dijo: ‘Estoy imitando a Jason, así que mejor sígueme’”). Aunque Jake proyecta una personalidad desmesurada, Law moderó su interpretación de un hombre cuyo lujoso estilo de vida —un ático que no puede permitirse, un Jaguar ostentoso que se cae a pedazos— oculta sus profundos problemas.

“Nunca se siente que esté presumiendo con su actuación”, dice Bateman. “Solo intenta ser auténtico, sin actuar”.

Eso no quiere decir que fuera una salida fácil para un actor que, antes de comenzar la producción, se sentó con Baylin y Susman para analizar minuciosamente cada línea de diálogo de la serie de ocho episodios. “Es siempre sorprendente y emocionante”, dice Susman, “que alguien con su reputación trabaje tan duro y se adentre tanto”.

Law muestra la compartimentación de su personaje en el tercer episodio de Black Rabbit. Mientras la cámara recorre rápidamente el restaurante que da título al film durante un plano secuencia de 75 segundos y Jake se topa con numerosos invitados VIP —algunos de los cuales se alegra mucho más que otros—, Law ofrece un auténtico ejemplo de emociones desbocadas. Calidez. Exasperación. Ira. Consternación. Sorpresa.

El actor protagoniza y produce 'Black Rabbit', una miniserie de Netflix que explora el lado oscuro de la vida nocturna neoyorquina

Aunque Law y Jake no comparten mucho, el actor se identificó con el agotamiento que viene con una avalancha constante de obligaciones y ansiedades.

“Conozco esa sensación de compaginar responsabilidades, sentir a veces que has llegado a un punto en tu vida en el que quieres sentarte un poco más de lo que sueles hacer en un día”, dice Law. “Las responsabilidades de la vida privada, las responsabilidades del trabajo, las responsabilidades de las personas que dependen de ti. Creo que cualquiera que llega a los 50 tiene la oportunidad de pensar: ‘Bueno, no sé si puedo seguir a este ritmo’”.

Como padre de siete hijos, incluyendo un niño pequeño, que divide su tiempo libre entre Londres y Nueva Orleans, Law ha aceptado que el día tiene un número limitado de horas. Le duele a Law, quien fuera un ávido aficionado al teatro, decir que ya no ve mucho en el escenario. Su consumo de cine y televisión se limita en gran medida a proyectos relacionados con Riff Raff. Aun así, suele ver películas de 20 minutos, después de acostar a los niños y antes de dormirse.

Jude Law mantiene su compromiso con la autenticidad actoral y la búsqueda de nuevos desafíos en cada papel

“Así es la vida”, dice, “del padre de un joven”.

Ahora, Law se prepara para interpretar al excéntrico mago Siegfried Fischbacher junto a Roy Horn (Andrew Garfield) en la miniserie de Apple TV+ Wild Things, cuya producción comienza este otoño. Es otra opción audaz para un actor que disfruta de lo ecléctico. Por ejemplo, el público pronto lo verá en la gran pantalla como Putin en El mago del Kremlin, la película de ficción de Olivier Assayas sobre un asesor de imagen que incita al ascenso al poder del autócrata ruso.

“Dado lo que está sucediendo actualmente, es simplemente un punto de vista realmente inteligente y perspicaz, o, mejor dicho, un enfoque en las ramificaciones políticas que quizás llevaron al poder ruso a donde está ahora”, dice Law sobre la película, cuyo estreno está previsto para la temporada de premios. “Había algo inmediatamente aterrador e increíblemente emocionante en la posibilidad de interpretar a alguien que está vivo y en la posición de Vladimir Putin”.

Al intentar articular una línea argumental para su obra, Law solo puede hablar con amplitud. “Quizás suene muy pretencioso”, dice Law. “Pero al final, tiene que tratarse de algún tipo de verdad”. De cara al futuro, ¿qué principios guiarán sus decisiones? “Creo”, responde, “que lo que acabo de decir es quizás mi mantra”.

Apenas el comentario salió de los labios de Law, los frunció como si acabara de morder algo terriblemente agrio. “¡Dios mío!”, exclamó. “Sueno aún más pretencioso”. Law se ríe entre dientes ante su retórica altiva. “Si escribes todo eso”, dijo antes de adoptar un aire cómicamente arrogante, “por favor, por favor, pon: ‘Su mantra es la verdad’”.

En este punto, llevamos más de una hora de conversación que, tal como Law temía, se ha desarrollado al alcance del oído de De Niro. Esto habla de su mezcla de adoración al héroe, humildad profundamente inglesa y delirio provocado por el jet lag, de modo que Law solo puede negar con la cabeza, reírse entre dientes y exclamar con autodesprecio.

“¡Qué idiota!”

Fuente: The Washington Post

[Fotos: Jesse Dittmar, para The Washington Post; Netflix; y Reuters/ Daniel Cole]