El premio OSDE presentó sus ganadores en una muestra con 55 obras

La Fundación OSDE inauguró la exposición de las 55 obras seleccionadas para la 6ta edición del Premio Argentino a las Artes Visuales (PAAV).

La muestra, que permanecerá abierta hasta el 6 de diciembre de 2025 en el Espacio de Arte de la fundación, reúne trabajos de artistas de distintas regiones del país y refleja la diversidad de lenguajes y soportes que caracterizan la escena actual.

Laura Benech se quedó con el Premio Nacional Adquisición por su videoinstalación “Infraestructura de tiempos latentes” (2025), una obra de siete minutos que representa a la provincia de Santa Fe dentro de la Región I.

En la categoría destinada a artistas jóvenes, el Premio Nacional 18/35 Años Adquisición fue para Cecilia Sosa, autora de “¿Son cisnes o es basura?” (2024-2025), un dibujo en grafito y lápiz color de 134 x 154 cm, realizado en Neuquén y correspondiente a la Región IV.

En el plano regional, el Premio Región I Adquisición fue otorgado a Virginia Chouhy por “La mutualidad de las lenguas” (2025), una pieza de óleo pastel sobre cartulina de 44 x 138 cm, también de Santa Fe. Por la Región II, Valeria López recibió el reconocimiento por “Colección Azul montaña” (2023), un acrílico sobre lienzo de 73 x 103 cm, representando a Córdoba.

La Región III distinguió a Micaela Gauna por “Escala en mí como una enfermedad” (2025), una obra de óleo sobre lienzo y resina de 95 x 139 cm, proveniente de Buenos Aires. En la Región IV, el premio fue para Ale Montiel por la fotografía “Revelar” (2023), una impresión de 102 x 150 cm realizada en Santa Cruz.

Extracto de la obra por la que Valeria López recibió el reconocimiento por “Colección Azul montaña” (arriba) y Virginia Chouhy por “La mutualidad de las lenguas” (abajo)

El jurado también concedió cinco menciones de honor. En la Región I, Daniela Arnaudo fue reconocida por la videoperformance “Flores nocturnas [o vals de la serie Mortajas]” (2024), de 6 minutos y 18 segundos, con créditos de video para Juan Pablo García.

En la Región II, Ana Poulsen obtuvo la mención por “El principio elemental” (2025), un acrílico sobre lienzo de 51 x 51 cm, y Manuel Santiago Coll por “Calamuchita” (2025), una obra en acrílico sobre pinos de papel algodón perfumados de 82 x 69 cm, ambos de Córdoba.

Ale Montiel por la fotografía “Revelar" y Micaela Gauna por “Escala en mí como una enfermedad”

La Región III distinguió a Trinidad Metz Brea por “Para ganar una discusión hay que ir de tacos” (2024), una escultura en madera de guayubira tallada y curada con aceite de coco, de 50 x 23 x 6 cm, de Buenos Aires. Finalmente, en la Región IV, Gregorio Ibáñez fue premiado por la fotografía “Crónicas patagónicas #24” (2025), una toma directa de 70 x 100 cm, realizada en Neuquén.

El jurado de selección, compuesto por Tania Puente, Gerardo Repetto y Laura Spivak, fue el encargado de elegir las obras que integran la exposición. Posteriormente, el jurado de premiación, integrado por Marina Aguerre, Analía Solomonoff y Mariano Vilela, otorgó dos premios nacionales, cuatro premios regionales y cinco menciones honoríficas regionales.

*La exposición puede visitarse de lunes a sábados, de 12 a 20 h, en la sede de la Fundación OSDE ubicada en Arroyo 807, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El acceso está restringido los domingos y feriados. Entrada gratuita