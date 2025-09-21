El mejor del cine latinoamericano toma el Festival de Biarritz

De "Belén"

El Festival Biarritz América Latina se prepara para una nueva edición en la que el cine, la literatura, la música y el debate social convergen en una celebración única de la cultura latinoamericana en Francia.

Este año, el evento pondrá especial atención en el fenómeno de las migraciones, con una programación que incluye películas, debates, un cine-concierto y espectáculos de tango, consolidando su papel como puente entre Europa y América Latina desde su creación en 1991.

La ceremonia de apertura, prevista para el sábado 20 de septiembre, estará marcada por la entrega del Abrazo de Honor al cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho, quien será homenajeado antes de la proyección de su película O Agente Secreto.

Kleber Mendonça Filho será homenajeado antes de la proyección de su película "O Agente Secreto" (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Este reconocimiento, que en ediciones anteriores recibieron Gael García Bernal y Alfonso Cuarón, busca destacar a figuras que, con su talento y compromiso, representan la riqueza y diversidad cultural del continente.

El festival subraya que Mendonça Filho es “un artista excepcional, cineasta comprometido e ilustrado, elegante y potente, a la vez humilde y audaz, cinéfilo apasionado y verdadera memoria del cine brasileño”, y que su último filme lo consolida como uno de los grandes maestros del cine mundial de principios del siglo XXI.

En la competencia de largometrajes de ficción, la presencia argentina se hace notar con el preestreno francés de Belén, dirigida por Dolores Fonzi. La película narra la historia de una joven que, tras ingresar a un hospital por un fuerte dolor abdominal sin saber que está embarazada, despierta acusada de haberse provocado un aborto y es condenada a ocho años de prisión.

Una abogada tucumana asume la defensa en una lucha por su libertad. También destaca la coproducción Un cabo suelto, de Daniel Hendler, que tendrá su preestreno europeo y relata la travesía de Santiago, un oficial que huye de la policía argentina y encuentra en Fray Bentos una red de solidaridad y nuevas oportunidades.

La selección de ficción se completa con títulos como Aún es de noche en Caracas (México/Venezuela), Bajo el mismo sol (República Dominicana/España), Esta isla (Puerto Rico), La hija Cóndor (Bolivia, Perú, Uruguay), A melhor mãe do mundo (Brasil), Tiguere (República Dominicana), Un poeta (Colombia/Alemania/Suecia) y As vitrines (Brasil).

En la categoría documental, el preestreno mundial de Identidad, dirigido por Florencia Santucho y Rodrigo Vázquez Salessi, pone el foco en la historia de Daniel Santucho Navajas, quien, tras un análisis de ADN realizado por Abuelas de Plaza de Mayo en 2023, descubre que fue robado al nacer durante la dictadura argentina y adoptado ilegalmente, mientras su madre permanece desaparecida.

La competencia documental incluye también obras como Al Oeste, en Zapata (Cuba/España), Copan (Brasil), Crónicas del absurdo (Cuba), Hijo de tigre y mula (Panamá/Colombia), Hora do recreio (Brasil), Runa Simi (Perú), Si vas para Chile (Chile), Toroboro: el nombre de las plantas (Ecuador/Brasil) y Un lugar más grande (México/Francia).

En el apartado de cortometrajes, El circo de los payasos bigotones, de Ana Comes, Tomás Alzogaray Vanella y Paz Bloj, utiliza el formato de cuento infantil de terror para abordar, con un lenguaje directo, los horrores de la última dictadura cívico-militar argentina, evocando de manera íntima la memoria reciente.

La competencia incluye también títulos como Buscando un burro (Venezuela/México), La celebración (Guatemala), Domingo familiar (México), Lanawaru (Colombia), Presépio (Brasil), Samba infinito (Brasil/Francia), Servicio necrológico para usted (Cuba), Todos los instantes tuyos (México) y Un día de mayo (Colombia).

El enfoque temático de migraciones se refleja en la proyección de Bolivia (2001), de Israel Adrián Caetano, una película rodada en blanco y negro que explora la xenofobia y la violencia social en Argentina a través de la historia de Freddy, un inmigrante boliviano indocumentado en Buenos Aires.

El programa incluye también la coproducción Dormir de olhos abertos (2024), de Nele Wohlatz, y títulos como La llegada (España), La jaula de oro (México/España), Liberando a Juanita (México/Guatemala/Estados Unidos), Mi casa está en otra parte (México), Terra estrangeira (Brasil), Ulises (Chile) y Ya no estoy aquí (México).

Fuera de competencia, el festival presenta el preestreno de Las corrientes, de Milagros Mumenthaler, una coproducción entre Argentina y Suiza que sigue a Lina, una diseñadora de moda que, tras una premiación en Suiza, regresa a Buenos Aires y enfrenta un cambio interior que la conecta con su pasado.

Cuando acecha la maldad

Entre las proyecciones especiales destaca Cuando acecha la maldad (2023), de Demián Rugna, donde dos hermanos descubren a un hombre poseído por un demonio, desencadenando una ola de terror en su comunidad. También se exhibirá El Príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas, que retrata la vida en la frontera entre Argentina y Paraguay a través de la mirada de un niño, y la coproducción Compañeros, de Alvaro Brechner.

La programación literaria rinde homenaje a Mario Vargas Llosa y propone encuentros con figuras como Nara Vidal, Neige Sinno y Karina Sainz Borgo. En el ámbito del debate de ideas, una mesa redonda sobre luchas feministas en Argentina y Chile, inspirada en las historias reales detrás de Belén y La ola, abordará temas como el derecho al aborto, el consentimiento y las formas de resistencia, con la participación de la directora Dolores Fonzi, la autora Ana Elena Correa, la abogada Soledad Deza y el cineasta Sebastián Lelio, bajo la moderación de Valentina Ortomin Dall’Oglio.

El apartado musical contará con el espectáculo Moscato y El Viejo, protagonizado por Bernardino García Mancuso y Maximiliano “Moscato” Luna, quienes fusionan tango, poesía y anécdotas en un tributo a la cultura popular argentina.