La Biblioteca Nacional de Francia busca salvar manuscritos inéditos de Marcel Proust antes de una subasta

La Biblioteca Nacional de Francia lanza campaña para adquirir documentos inéditos de Marcel Proust

La Biblioteca Nacional de Francia lanzó una campaña pública de donaciones para adquirir cientos de documentos inéditos pertenecientes a Marcel Proust, incluidos algunos que muestran cómo el célebre escritor llegó a una de sus frases más famosas.

Algunos de los aproximadamente 900 documentos fueron exhibidos por la casa de subastas Sotheby’s el miércoles por la mañana y serán vendidos por sus descendientes. Incluyen manuscritos que revelan cómo Proust desarrolló la frase en su epopeya de siete volúmenes En busca del tiempo perdido sobre cómo el sabor de una magdalena con sabor a almendra desencadenó una avalancha de recuerdos de la infancia.

La colección incluye manuscritos que revelan el proceso creativo de la famosa "magdalena de Proust"

Los manuscritos, que datan de 1907 a 1909, muestran cómo pasó por varios alimentos diferentes, desde “un trozo de pan duro, luego pan tostado, una biscotte (bizcocho duro) y finalmente una magdalena”, indicó la Biblioteca Nacional en un comunicado.

Las reflexiones de Proust sobre diferentes sabores ya habían sido reveladas en una gran exposición para conmemorar el centenario de su muerte en 2022. Incluida en Por el camino de Swann, la frase de la magdalena es una de las más conocidas de la literatura francesa moderna y “la magdalena de Proust” se ha convertido en una expresión abreviada para el efecto de recordar momentos entrañables del pasado.

Los documentos, exhibidos por Sotheby’s, serán vendidos por los descendientes de Proust

La Biblioteca Nacional de Francia espera recaudar 7,7 millones de euros (9,1 millones de dólares) antes de fin de año con su campaña pública para comprar los archivos, animando a la ciudadanía a participar. “El descubrimiento de esta colección invaluable y hasta ahora desconocida es un acontecimiento para nuestro país”, declaró el presidente de la institución, Gilles Pecout. “Con estas nuevas piezas, la BnF (Biblioteca Nacional de Francia) podrá completar sus colecciones y poseer el archivo proustiano más importante del mundo”.

Proust se lanzó en 1909 a lo que se convertiría en su obra maestra En busca del tiempo perdido, sobre la memoria y la esencia del arte. El proyecto creció de un libro a un segundo en 1912 y a un tercero al año siguiente. Finalmente, se convirtió en siete volúmenes: cuatro publicados en vida de Proust y tres tras su muerte, cuando tenía 51 años.

En 2018, una copia de Por el camino de Swann, que Proust había dedicado a su amante, se vendió por 1,51 millones de euros (1,7 millones de dólares) en Sotheby’s, un récord mundial para un libro francés, según la casa de subastas.

Fuente: AFP

[Fotos: Sotheby’s]