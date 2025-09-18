Cultura

La Biblioteca Nacional de Francia busca salvar manuscritos inéditos de Marcel Proust antes de una subasta

La institución inició una campaña pública para recaudar más de 7 millones de euros y así poder comprar cerca de 900 documentos originales del autor de “En busca del tiempo perdido”

Guardar
La Biblioteca Nacional de Francia
La Biblioteca Nacional de Francia lanza campaña para adquirir documentos inéditos de Marcel Proust

La Biblioteca Nacional de Francia lanzó una campaña pública de donaciones para adquirir cientos de documentos inéditos pertenecientes a Marcel Proust, incluidos algunos que muestran cómo el célebre escritor llegó a una de sus frases más famosas.

Algunos de los aproximadamente 900 documentos fueron exhibidos por la casa de subastas Sotheby’s el miércoles por la mañana y serán vendidos por sus descendientes. Incluyen manuscritos que revelan cómo Proust desarrolló la frase en su epopeya de siete volúmenes En busca del tiempo perdido sobre cómo el sabor de una magdalena con sabor a almendra desencadenó una avalancha de recuerdos de la infancia.

La colección incluye manuscritos que
La colección incluye manuscritos que revelan el proceso creativo de la famosa "magdalena de Proust"

Los manuscritos, que datan de 1907 a 1909, muestran cómo pasó por varios alimentos diferentes, desde “un trozo de pan duro, luego pan tostado, una biscotte (bizcocho duro) y finalmente una magdalena”, indicó la Biblioteca Nacional en un comunicado.

Las reflexiones de Proust sobre diferentes sabores ya habían sido reveladas en una gran exposición para conmemorar el centenario de su muerte en 2022. Incluida en Por el camino de Swann, la frase de la magdalena es una de las más conocidas de la literatura francesa moderna y “la magdalena de Proust” se ha convertido en una expresión abreviada para el efecto de recordar momentos entrañables del pasado.

Los documentos, exhibidos por Sotheby’s,
Los documentos, exhibidos por Sotheby’s, serán vendidos por los descendientes de Proust

La Biblioteca Nacional de Francia espera recaudar 7,7 millones de euros (9,1 millones de dólares) antes de fin de año con su campaña pública para comprar los archivos, animando a la ciudadanía a participar. “El descubrimiento de esta colección invaluable y hasta ahora desconocida es un acontecimiento para nuestro país”, declaró el presidente de la institución, Gilles Pecout. “Con estas nuevas piezas, la BnF (Biblioteca Nacional de Francia) podrá completar sus colecciones y poseer el archivo proustiano más importante del mundo”.

Proust se lanzó en 1909 a lo que se convertiría en su obra maestra En busca del tiempo perdido, sobre la memoria y la esencia del arte. El proyecto creció de un libro a un segundo en 1912 y a un tercero al año siguiente. Finalmente, se convirtió en siete volúmenes: cuatro publicados en vida de Proust y tres tras su muerte, cuando tenía 51 años.

En 2018, una copia de Por el camino de Swann, que Proust había dedicado a su amante, se vendió por 1,51 millones de euros (1,7 millones de dólares) en Sotheby’s, un récord mundial para un libro francés, según la casa de subastas.

Fuente: AFP

[Fotos: Sotheby’s]

Temas Relacionados

Marcel ProustFranciaLiteraturaSothebysSubastas de arteUltimas noticias América

Últimas Noticias

El Palacio Barolo abre sus puertas a una muestra que reúne a creadores de distintas provincias argentinas

Hasta el domingo 21, el Movimiento de Artistas Divergentes presenta una exposición que promueve la inclusión y el acceso directo de talentos provinciales a la escena cultural porteña

El Palacio Barolo abre sus

Gabriela Cabezón Cámara, finalista del Premio Nacional del Libro de Estados Unidos

Con “Las niñas del naranjel” la escritora argentina entró en la “lista larga” del prestigioso galardón, en la categoría de literatura traducida

Gabriela Cabezón Cámara, finalista del

El concurso Gente de mi Ciudad revela a sus ganadores 2025 con una exposición

El jurado distinguió a Irina Werning, Federico Alfonso y Claudio Bulgheroni entre los premiados, mientras que la exhibición de las obras seleccionadas abrirá sus puertas

El concurso Gente de mi

Isha Escribano: “La naturaleza humana es compartir”

Es médica, escritora, música, instructora de yoga y estudiosa de la cultura oriental. Acaba de publicar un nuevo libro, “El camino de la aceptación”, y pasó por el streaming Infobae para conversar de la vida

Isha Escribano: “La naturaleza humana

La Sagrada Familia de Gaudí alcanzará su cima en 2026

La basílica de Barcelona espera conmemorar el centenario de su creador alcanzando su pico máximo y con la visita de papa León XIV

La Sagrada Familia de Gaudí
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sabag Montiel pidió la absolución:

Sabag Montiel pidió la absolución: su defensa dijo que fue “esclavo de su delirio” y señaló al fiscal Luciani

Casación confirmó procesamientos por fraude en aseguradoras y un perjuicio millonario a la ANSES

El Senado sancionó la denominada ley “Nicolás” sobre atención sanitaria

Qué significa que la Argentina tenga un riesgo país en 1.400 puntos básicos

Asesinaron a un sargento durante un tiroteo en San Fernando: otro policía sufrió 7 disparos y está grave

INFOBAE AMÉRICA
Se registró un sismo de

Se registró un sismo de magnitud 7,8 frente a las costas de la península rusa de Kamchatka: hay alerta de tsunami

La defensa de Jeanine Áñez pedirá la absolución tras el rechazo del Supremo a su primera apelación

Turquía prolongó la prisión preventiva de nueve opositores acusados de “terrorismo”

Polonia apuesta por la experiencia ucraniana tras la incursión de drones rusos en su territorio

Inteligencia artificial y airbags externos: cómo es la propuesta que busca mejorar la supervivencia en accidentes de avión

TELESHOW
El conmovedor relato de los

El conmovedor relato de los hermanos de Thiago Medina en plena vigilia por su salud: “Es un orgullo para la familia”

Laurita Fernández y Claudio “Peluca” Brusca celebraron el cumpleaños de Miel: fotos, recuerdos y un amor que no cambia

Maxi López y Daniela Christiansson le pusieron fin al misterio y revelaron el sexo del bebé que esperan

Nacha Guevara contó que tiene escrita su biografía para una serie sobre su vida, pero criticó el formato: “Está manoseado”

Martín Salwe fue agredido mientras cubría un hecho de inseguridad en Laferrere: las imágenes