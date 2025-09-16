Cultura

Hollywood demanda a una empresa china de IA por uso ilegal de personajes icónicos

Disney, Warner Bros., Discovery y Universal Pictures acusan a la compañía de inteligencia artificial de lucrar con videos generados a partir de sus personajes protegidos, exigiendo compensación económica y freno inmediato a la práctica

Guardar
Disney, Warner Bros. Discovery y Universal Pictures acusan a MiniMax de
Disney, Warner Bros. Discovery y Universal Pictures acusan a MiniMax de construir lo que llaman un “modelo de negocio de piratería” generando videos no autorizados con figuras icónicas como Spider-Man, Batman y los Minions

Los principales estudios de Hollywood presentaron el lunes una demanda federal contra la empresa china de inteligencia artificial MiniMax, alegando una infracción masiva de derechos de autor.

Disney, Warner Bros. Discovery y Universal Pictures acusan a MiniMax de construir lo que llaman un “modelo de negocio de piratería” que copia sistemáticamente sus personajes protegidos por derechos de autor más valiosos para entrenar su sistema de IA, y luego obtiene beneficios generando videos no autorizados con figuras icónicas como Spider-Man, Batman y los Minions.

La demanda marca la primera vez que grandes compañías de entretenimiento estadounidenses apuntan a una empresa china de IA y sigue a una demanda similar presentada en junio contra la empresa californiana de IA Midjourney por infracción de derechos de autor.

Disney es una de las
Disney es una de las empresas denunciantes (REUTERS/Brendan McDermid)

MiniMax opera Hailuo AI, un servicio chino de generación de imágenes y videos mediante inteligencia artificial que piratea y saquea las obras protegidas de los Demandantes a una escala masiva”, afirma la denuncia presentada en el tribunal federal de Los Ángeles.

Los estudios buscan una indemnización monetaria, incluidos los beneficios de MiniMax derivados de la supuesta infracción, así como daños legales de hasta 150.000 dólares por cada obra.

También exigen una orden judicial permanente para detener el uso no autorizado de su material protegido por derechos de autor.

Según la denuncia de 119 páginas, los usuarios de MiniMax pueden simplemente escribir indicaciones como “Darth Vader caminando por la Estrella de la Muerte” o “Spider-Man balanceándose entre edificios” para recibir videos de alta calidad con estos personajes protegidos.

Según la denuncia de 119
Según la denuncia de 119 páginas, los usuarios de MiniMax pueden simplemente escribir indicaciones como “Spider-Man balanceándose entre edificios” para recibir videos de alta calidad

MiniMax ignora completamente la ley de derechos de autor de Estados Unidos y trata los valiosos personajes protegidos de los Demandantes como si fueran propios”, afirma la demanda.

MiniMax, uno de los gigantes emergentes de la IA en China, fue valorado en 4.000 millones de dólares en 2025 tras recaudar 850 millones en capital de riesgo.

La demanda señala que los estudios enviaron a MiniMax una carta de cese y desistimiento detallando las extensas violaciones de derechos de autor, pero la empresa “no respondió sustancialmente a la carta de los Demandantes como se solicitó y no cesó su infracción”.

Los estudios argumentan que MiniMax podría implementar fácilmente medidas de protección de derechos de autor similares a las utilizadas por otros servicios de IA, pero ha optado por no hacerlo.

Una solicitud de comentarios a MiniMax no recibió respuesta.

Fuente: AFP

Temas Relacionados

CulturaIAInteligencia artificialDisneyMiniMax

Últimas Noticias

Así empieza el libro sobre León XIV: redes sociales, Whatsapp, política y por qué es el papa para el siglo XXI

Este jueves se publicará “León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI”. Aquí su autora, Elise Ann Allen, explica cómo llegó a él y cuenta cómo es el pontífice en la intimidad

Así empieza el libro sobre

“Garganta profunda”, la caída de Nixon y una investigación que cambió la historia y se hizo película

La investigación de Bob Woodward y Carl Bernstein reveló el escándalo de Watergate. Robert Redford fue fundamental en su llegada al cine

“Garganta profunda”, la caída de

Una exposición en la UCA revela el lado más humano del Papa Francisco

La exposición “Legado y Dignidad: un nosotros más grande” invita a descubrir la sensibilidad y el compromiso social del Papa argentino a través de su biblioteca personal, imágenes históricas y piezas de orfebrería de Juan Carlos Pallarols

Una exposición en la UCA

Picasso protagoniza una muestra teatral en la Tate Modern de Londres

La galería londinense presenta una muestra inédita que explora el lado performativo del artista español, reuniendo más de 50 obras y piezas clave como ‘Los tres bailarines’ y el tapiz del minotauro

Picasso protagoniza una muestra teatral

Llega una nueva edición del festival literario “Córdoba Mata”

La duodécima edición del Encuentro Internacional de Literatura Negra y Policial se desarrollará entre el 23 y el 29 de septiembre y sumará a Villa General Belgrano como sede. El detalle

Llega una nueva edición del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Juan González, ex asesor de

Juan González, ex asesor de Biden: “En la competencia de EEUU con China, Argentina es un país indispensable”

Kicillof recibió a Ian Moche y envió un mensaje a favor de los derechos de las personas con discapacidad

Descubren un nuevo beneficio de la dieta mediterránea vinculado a la salud bucal

Continúa el retroceso: el consumo cayó 3,2% en agosto, según un informe privado

Tras la reunión entre Milei y Santiago Peña, el Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con el EFTA

INFOBAE AMÉRICA
Así empieza el libro sobre

Así empieza el libro sobre León XIV: redes sociales, Whatsapp, política y por qué es el papa para el siglo XXI

Marco Rubio expresó que EEUU seguirá apoyando las demandas por una Nicaragua “libre, justa y democrática”

Un día en La Habana

La dictadura cubana condenó a cuatro años y medio de cárcel a una persona por filmar una fila en la vía pública

Crisis humanitaria en Gaza: al menos 150 mil personas se desplazaron para evitar la zona de combates entre Israel y el grupo terrorista Hamas

TELESHOW
Daniela Celis se emocionó al

Daniela Celis se emocionó al recordar el último día con Thiago Medina antes del accidente: “Se iba a quedar”

Los sensuales looks de Celeste Cid para las presentaciones de su nuevo film: transparencias, encajes y sofisticación

L-Gante habló del presunto nuevo noviazgo de Wanda Nara con Martín Migueles: “Es una masa”

El Polaco y Valeria Aquino agasajaron a su hija Alma para su cumpleaños número 12: las inesperadas cartas juntos

La emoción de Maxi López y Daniela Christiansson en la recta final del embarazo: “Te estamos esperando”