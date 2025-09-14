Cultura

Pedro Almodóvar y Marisa Paredes brillan en Espanoramas, con clásicos que vuelven a la gran pantalla

Del 19 y el 30 de septiembre, el ciclo de cine español revive grandes momentos con la proyección de ‘Todo sobre mi madre’ y ‘La flor de mi secreto’, reuniendo a dos leyendas en una cita imperdible para cinéfilos en la Sala Leopoldo Lugones

Guardar
Pedro Almodóvar y Marisa Paredes
Pedro Almodóvar y Marisa Paredes brillan en Espanoramas con clásicos que vuelven a la gran pantalla

El homenaje a Marisa Paredes se convierte en el eje central de la undécima edición de Espanoramas, la muestra de cine español que regresa a la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín entre el 19 y el 30 de septiembre.

Este año, el ciclo no solo celebra la trayectoria de la actriz fallecida en diciembre, sino que también recuerda la figura de Fran Gayo, programador, músico y escritor, quien fue curador de la muestra desde su inicio.

La programación de Espanoramas reúne una selección de largometrajes recientes y clásicos, con la participación de destacados directores y actores del cine español. Entre los estrenos más esperados figura Romería, la última obra de Carla Simón, que tendrá su debut nacional en el marco del festival.

"Romería", la última obra de
"Romería", la última obra de Carla Simón

La película, que cierra la trilogía de la directora junto a Verano 1993 y Alcarràs, explora la memoria familiar a través de la historia de Marina, una joven que viaja a Vigo para reconstruir el pasado de sus padres biológicos. Según Diego Batlle en Otros Cines, “Romería es un film muy íntimo, sentido, confesional y de una honestidad brutal”, destacando la valentía de Simón al abordar temas como la identidad y la memoria sin caer en la condescendencia.

El ciclo también incluye títulos emblemáticos como Tras el cristal de Agustí Villaronga, donde Marisa Paredes comparte pantalla con Gunter Meisner y David Sust. La película, ambientada en un país sudamericano, narra la historia de un criminal de guerra nazi y su relación con un adolescente local.

"Tras el cristal" de Agustí
"Tras el cristal" de Agustí Villaronga

Richard Scheib, en The Science Fiction, Horror and Fantasy Film Review, subraya el carácter controvertido del film y su aproximación a la figura del criminal nazi arrepentido, señalando que “el interés de Klaus pasó del mero cumplimiento de órdenes a una excitación sadomasoquista al infligir crueldad a los niños, aspecto que sin duda llevó a Tras el cristal al terreno de la controversia de la censura”.

La presencia de Pedro Almodóvar se hace sentir con dos de sus obras más reconocidas: Todo sobre mi madre y La flor de mi secreto. En la primera, Cecilia Roth, Marisa Paredes y Penélope Cruz protagonizan una historia sobre la maternidad y la creación artística.

"Todo sobre mi madre", de
"Todo sobre mi madre", de Pedro Almodóvar

Almodóvar, entrevistado por Frédéric Strauss, describe la película como “una de las más intensas que he realizado”, y añade que “la película dice también que, más allá de las circunstancias vitales de cada uno, hay un instinto animal que incita a engendrar, a defender aquello que se engendra y a ejercer derechos sobre ese ser”.

En La flor de mi secreto, la interpretación de Marisa Paredes como Leo Macías es elogiada por el propio director, quien afirma que “la base de La flor de mi secreto son las emociones, y emociones muy simples. El drama de Leo trato siempre de mostrarlo a través de cosas muy pequeñas, reconocibles pero muy pequeñas”.

"La flor de mi secreto"
"La flor de mi secreto"

El tributo a Marisa Paredes se refuerza con la proyección de títulos como Párpados de Iván Zulueta, Crepúsculo rojo de Edgardo Cozarinsky y La reina anónima de Gonzalo Suárez.

En Iván Zulueta: La vanguardia frente al espejo, Carlos F. Heredero explica que el origen de Párpados radica en la exploración de la semejanza física entre Eusebio Poncela y Marisa Paredes, mientras que Horacio Bernades en Página/12 describe Crepúsculo rojo como “un film pausado, melancólico y de finísima construcción, en el que los temas que lo animan van aflorando de a poco, como si se tratara de una lenta inundación”.

"Párpados" de Iván Zulueta
"Párpados" de Iván Zulueta

La muestra también da espacio a nuevas voces del cine español. Los destellos, dirigida por Pilar Palomero, aborda el reencuentro de una mujer con su exmarido enfermo y la reconstrucción de los lazos familiares. Diego Lerer en Micropsia Cine destaca que “es una película que mantiene una distancia justa, que es sobria, pudorosa y sutil (…) y que se acerca de frente a hablar del misterio de la muerte y de todo lo que la rodea”.

Por su parte, Los tortuga de Belén Funes explora las complejas relaciones familiares y el exilio emocional de una madre y su hija en Barcelona. Olivia Popp en Cineuropa señala que la directora “emula un estilo documental observacional mientras presenciamos al grupo cosechando olivas, a los adolescentes fumando marihuana a escondidas y, las tensas interacciones en Navidad entre Ana y una Delia cada vez más polémica”.

"Los destellos", dirigida por Pilar
"Los destellos", dirigida por Pilar Palomero

El programa se completa con Volveréis de Jonás Trueba, una comedia sobre la ruptura de pareja que, según Diego Batlle en Otros Cines, “mantiene esa obsesión de Jonás Trueba por las citas, referencias, homenajes a –en este caso– François Truffaut, Ingmar Bergman o Søren Kierkegaard, pero lo que impera en este nuevo film no es la erudición ni la cinefilia sino la búsqueda y el riesgo”.

Además, se proyectará Las líneas de Wellington de Valeria Sarmiento, una superproducción histórica sobre la invasión napoleónica en Portugal, con un elenco internacional encabezado por John Malkovich, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert y Marisa Paredes.

"Las líneas de Wellington" de
"Las líneas de Wellington" de Valeria Sarmiento

La organización de Espanoramas está a cargo del Complejo Teatral de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, en colaboración con el Centro Cultural de España en Buenos Aires, la Embajada de España en Argentina y la Fundación Cinemateca Argentina.

Las funciones se realizarán en la Sala Leopoldo Lugones (Av. Corrientes 1530), con horarios y duraciones variables según cada título que se pueden consultar online.

Temas Relacionados

EspanoramasMarisa ParedesCine españolComplejo Teatral de Buenos AiresPedro AlmodóvarSala Leopoldo LugonesTeatro San Martín

Últimas Noticias

Sergio Vila-Sanjuán contra la “sociedad presentista, fragmentaria y tecnologizada”

El autor español reflexionó sobre su novela “Misterio en el barrio gótico”, por la que obtuvo el Premio Fernando Lara, entre otros temas

Sergio Vila-Sanjuán contra la “sociedad

“Hamnet”, el drama familiar de Shakespeare, triunfó en el Festival de Cine de Toronto

El drama histórico dirigido por Chloe Zhao y protagonizado por Paul Mescal y Jessie Buckley se alzó con el máximo galardón, consolidando su posición como favorita para los próximos Premios Oscar

“Hamnet”, el drama familiar de

El regreso de Georges de La Tour: París celebra al “Caravaggio francés” con una muestra imperdible

El Museo Jacquemart André presenta una exposición que reúne piezas excepcionales del artista, incluyendo cuadros difíciles de ver juntos, y revive la fascinación por sus escenas nocturnas llenas de magia y misterio

El regreso de Georges de

Alejandra Brátin, en una memoria fotográfica de las comunidades galesas en la Patagonia

La muestra “Canción Interior”, en Avellaneda, explora cómo la experiencia migratoria y los legados culturales modelan la identidad colectiva y el sentido de pertenencia en el sur argentino

Alejandra Brátin, en una memoria

Natalia Lipovetzky, en un viaje sensorial a través del cielo tucumano

La exposición “El paisaje de la vida”, en en la Casa Museo de la Ciudad de Tucumán, fusiona arte, naturaleza y espiritualidad a través de paisajes nocturnos

Natalia Lipovetzky, en un viaje
ÚLTIMAS NOTICIAS
Transparencias y lentejuelas protagonizan los

Transparencias y lentejuelas protagonizan los looks de celebridades en la Semana de la Moda de Nueva York

Cómo el cambio climático transforma la vida cotidiana de las personas: las señales evidentes y ocultas

Así es la rutina fitness de Elton John: qué come y cómo se ejercita para mantenerse saludable

“Contra nadie. Para todos”: el video de las universidades que convoca a la marcha para defender le ley vetada por Milei

De la escuela al bolsillo: el avance de la educación financiera en el país

INFOBAE AMÉRICA
Sergio Vila-Sanjuán contra la “sociedad

Sergio Vila-Sanjuán contra la “sociedad presentista, fragmentaria y tecnologizada”

Israel informó que varios terroristas de Hamas y sus familias solicitaron salir de la Franja de Gaza

El poder y las potencias vs. las potencias y el poder

“Hamnet”, el drama familiar de Shakespeare, triunfó en el Festival de Cine de Toronto

El regreso de Georges de La Tour: París celebra al “Caravaggio francés” con una muestra imperdible

TELESHOW
El último posteo de Thiago

El último posteo de Thiago Medina antes de accidentarse: “Gracias por el regalo”

Juana Viale a puro rojo pasión: su look con flores y maxifalda en su programa

La inesperada reacción de la China Suárez con un fanático del club rival al de Mauro Icardi en la calle: el video

Lizy Tagliani celebró su cumpleaños en La Peña de Morfi: la insólita llegada y un festejo lleno de recuerdos

Cómo sigue la salud de Thiago Medina: nueva comunicación oficial