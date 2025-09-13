La nueva película de Paul Thomas Anderson es un retrato incómodo de lo que pasa hoy en Estados Unidos

Tráiler de "Una batalla tras otra", la nueva película de Paul Thomas Anderson

Violencia radical. Redadas migratorias. Supremacistas blancos. Políticamente cargada, la nueva película de Paul Thomas Anderson, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra, difícilmente podría ser más oportuna en Estados Unidos. Con un poco de acción, algo de drama, mucha comedia y una casi garantizada bolsa llena de nominaciones al Óscar, la historia se centra en un revolucionario envejecido y su hija adolescente.

Trae una lección sobre “lo que esta nueva generación tendrá que enfrentar”, dice DiCaprio. El actor interpreta a Bob, un político rebelde que se especializa en explosivos. La película arranca cuando él ejecuta operaciones de resistencia en la frontera entre Estados Unidos y México con su amante y correligionaria, Perfidia (Teyana Taylor).

Pero cuando el malvado coronel Lockjaw (encarnado por Sean Penn) infiltra el grupo, Bob se ve obligado a huir con su pequeña hija Willa. Dieciséis años después, la historia se centra en el pase de factura que el pasado delictivo de Bob le cobra a él y a su ya adolescente hija. Lockjaw ahora lidera una persecución, ordenando redadas migratorias arbitraras en la comunidad donde cree que su blanco se oculta. El problema es que Bob ha pasado el tiempo macerándose en alcohol y drogas, y ha perdido el músculo revolucionario.

La nueva película de Paul Thomas Anderson aborda la violencia radical y las tensiones migratorias en EE.UU

“Me encanta la idea de que esperas que este hombre use sus grandes habilidades de espionaje, pero no se acuerda de su clave”, comenta DiCaprio. “Su pasado regresa para atormentarlo, y ahora le ha heredado a la siguiente generación una suerte de trauma”, comenta el actor ganador del Óscar.

“Políticamente cargada”

La película, que se estrena a partir del 24 de septiembre en América latina, está escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson, a cargo de Petróleo sangriento, Magnolia, Boogie Nights y Licorice Pizza. Las reseñas aún no fueron divulgadas, pero la reacción de los críticos en las redes sociales ha sido efusiva. Ya es considerada una fuerte candidata a mejor película en los Premios de la Academia.

Leonardo DiCaprio protagoniza a un revolucionario en crisis en "Una batalla tras otra", candidata al Óscar

El personaje de Sean Penn está enredado con un grupo de supremacistas blancos bautizados como los “Aventureros de Navidad”, algo que brinda tanto comedia como penumbra. “Se han vuelto menos ridículos desde que rodamos la película. Veo que la cultura se adapta para tomarlo todo en serio”, dijo recientemente Penn al New York Times. DiCaprio le dijo al mismo periódico que la película está “políticamente cargada, pero creo que tiene mucho que ver con lo tribales que nos hemos vuelto”.

La película de P. T. Anderson examina “cómo hemos parado de escucharnos, y cómo estos personajes, pensando o actuando de formas extremas, pueden herirnos mucho”, dijo el actor. Las entrevistas fueron realizadas semanas antes del fatal tiroteo del activista estadounidense de derecha Charlie Kirk.

Paul Thomas Anderson se inspiró libremente en la novela "Vineland" de Thomas Pynchon, según contó

“Muy divertido”

Paul Thomas Anderson dice que “robó” el concepto de “qué pasa cuando los revolucionarios se dispersan” de la novela Vineland, de Thomas Pynchon. Anteriormente, Anderson había adaptado a la gran pantalla la novela de Pynchon Vicio propio. Pero esta vez la inspiración es más libre. “En vez de respetar el libro como lo hice con Vicio propio, medio que tomé lo que necesitaba (...) y arranqué con eso”, declaró Anderson en una presentación especial en Los Ángeles.

DiCaprio, que interpreta un personaje atípicamente desaliñado, un héroe paranoico, se inspiró en El Gran Lebowski, así como en el personaje de Al Pacino en Tarde de perros. “La humanidad del personaje, de una forma extraña, lo hace un protagonista lleno de fallas” según cuenta DiCaprio. Y agrega: “Fue muy divertido hacer la película”.

Fuente: AFP

[Fotos: YouTube/Warner Pictures]