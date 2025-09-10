Cultura

Un adelanto del libro de Kamala Harris revela detalles inéditos sobre la campaña presidencial de 2024

En “107 días”, que se publicará el 23 de septiembre, la ex vicepresidenta escribe sobre la inicial decisión de Joe Biden de postularse para la reelección: “En retrospectiva, creo que fue una imprudencia”

Por Michelle L. Price

Kamala Harris califica de "imprudencia" dejar en manos de Biden la decisión de buscar la reelección (Foto: Saul Loeb/Pool vía REUTERS)

La exvicepresidenta Kamala Harris afirma que fue una “imprudencia” por parte de los demócratas dejar en manos del presidente Joe Biden la decisión de seguir buscando otro mandato, pero defiende su capacidad para desempeñar el cargo, según un extracto de su nuevo libro 107 Días.

Harris, en un fragmento publicado por The Atlantic, escribe que, mientras surgían preguntas sobre si Biden, que entonces tenía 81 años, debía buscar la reelección, ella y otros dejaron la decisión en manos de él y de la primera dama Jill Biden. “¿Fue generosidad o imprudencia? En retrospectiva, creo que fue imprudencia”, escribe Harris.

Con estas palabras es la primera vez que Harris critica públicamente la decisión de Biden de postularse nuevamente, una decisión que lo llevó a retirarse en julio de 2024 tras un desastroso desempeño en un debate, dejándola a ella al frente de la candidatura demócrata y, finalmente, perdiendo ante el republicano Donald Trump. “Las apuestas eran simplemente demasiado altas”, escribe Harris en el libro. “Esta no era una elección que debiera haberse dejado al ego de una persona, a la ambición de una persona. Debería haber sido más que una decisión personal.”

La exvicepresidenta defiende la capacidad de Biden pero señala su cansancio y tropiezos en 2024 (Foto: archivo REUTERS/Brian Snyder)

La oficina de Biden no hizo comentarios al respecto. Durante toda la campaña y después de ella, Harris había evitado criticar al expresidente y lo defendió ante las preguntas sobre su agudeza mental. En el extracto del libro, Harris sigue defendiendo la capacidad de Biden para desempeñar el cargo, pero lo describe en 2024, y especialmente en el momento de su “debacle en el debate”, como “cansado”.

“En su peor día, él tenía un conocimiento más profundo, y era más capaz de ejercer juicio y mucho más compasivo que Donald Trump en su mejor día. Pero a los 81 años, Joe se cansaba. Ahí es cuando su edad se notaba en tropiezos físicos y verbales”, escribe Harris. “No creo que sea ninguna sorpresa que la debacle del debate ocurriera justo después de dos viajes consecutivos a Europa y un vuelo a la Costa Oeste para una recaudación de fondos en Hollywood. No creo que fuera incapacidad.” Agrega que, si hubiera creído que Biden estaba incapacitado, lo habría dicho por lealtad al país.

Harris también culpa a quienes rodean al ex primer mandatario por la cobertura mediática desfavorable durante el tiempo que ella fue vicepresidenta y por sacrificarla para mejorar su imagen pública. Por eso escribe sobre el alto nivel de escrutinio que recibió como la primera vicepresidenta mujer, pero dice que “cuando las historias eran injustas o inexactas, el círculo íntimo del presidente parecía estar de acuerdo. De hecho, parecía como si hubieran decidido que yo debía ser derribada un poco más.”

La exvicepresidenta afirma que su éxito era clave para la imagen de Biden ante el público (Foto: archivo REUTERS/Evelyn Hockstein)

Harris escribe que a menudo se enteraba de que el personal de Biden “alimentaba las narrativas negativas” que la rodeaban, como historias sobre su oficina vicepresidencial estando en desorden y con alta rotación de personal.

La exvicepresidenta también acusa al personal de Biden de temer que ella lo eclipsara, describiendo un discurso que dio en Selma, Alabama, en marzo del año pasado, en el que pidió un alto el fuego inmediato en Gaza y que se entregara más ayuda humanitaria a la población allí. “Se volvió viral, y el Ala Oeste no estaba contenta”, dice Harris. “Me criticaron, aparentemente, por haberlo pronunciado demasiado bien.” Sugiere que disminuirla a ella también disminuía a Biden, especialmente “dadas las preocupaciones sobre su edad.”

El éxito de Harris, escribe, sería un indicador del buen juicio de Biden y una garantía para el público de que, si algo le sucedía al presidente, ella podría asumir el cargo. “Mi éxito era importante para él”, escribe. “Su equipo no lo entendió.” El libro de Harris, cuyo título hace referencia a la duración de su campaña presidencial abreviada, está previsto para ser publicado por Simon & Schuster el martes 23 de septiembre.

Fuente: AP

