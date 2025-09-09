Cultura

Entre la novela y la neurociencia: presentaron “Vendrán por ti” en la Feria del Libro de Rawson

Los encuentros literarios del interior nacen en aulas y bibliotecas populares, con un enorme compromiso comunitario. Ahora, en la chubutenese se presentó “Vendrán por ti”, un texto que propone un camino de transformación

Guardar

Las luces de las grandes ferias de Buenos Aires suelen acaparar la atención mediática, pero en el interior del país, en aulas escolares, SUM comunitarios y bibliotecas populares, laten ferias del libro que sostienen la cultura desde abajo. Son encuentros organizados muchas veces “a pulmón”, con pocos recursos, pero con una fuerza enorme: la de reunir a autores y lectores en un mismo espacio. Allí emergen escritores que rara vez encuentran lugar en los catálogos de las grandes editoriales, voces anónimas que con esfuerzo y autogestión editan sus propias obras y las ponen en circulación. La Feria Municipal del Libro de Rawson es un ejemplo claro de esa energía: un espacio donde se cruzan generaciones, donde los más chicos descubren autores, los adultos se reencuentran con la lectura y los escritores tienen la posibilidad de ser leídos.

En ese marco, la escritora Marcela Guilligan presentó su novela Vendrán por ti, publicada por Leamos, la editorial digital de Infobae. Más que una ficción, Vendrán por ti funciona como una guía espiritual contemporánea: integra elementos de neurociencia, biodescodificación y tradiciones herméticas para invitar al lector a reconocer su propio camino de mutación y conciencia frente a un mundo en transformación.

La tercera edición de la feria de Rawson se celebró en el SUM de las escuelas N°4 y N°752, con el acompañamiento de la Provincia. En la apertura estuvieron presentes el subsecretario de Cultura, Osvaldo Labastié; el intendente Damián Biss; y el secretario de Cultura municipal, Daniel Tamame, acompañados por el escritor Roberto Moscoloni y la referente de la Biblioteca Nacional, Flavia Helguero, madrina del evento. La feria reunió alrededor de cuarenta stands de instituciones y editoriales y a una cifra similar de escritores y escritoras, entre ellos invitados de distintas provincias.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje al ilustrador y escritor Juan Chavetta, creador de la célebre caricatura Puro Pelo, fallecido recientemente. Su gran amigo Norberto Moscoloni lo recordó con apenas unas palabras que bastaron para conmover a toda la audiencia. Esa carga emocional se complementó con otra experiencia potente: en el stand de los Veteranos de Malvinas, la joven Cintia Vallegu presentó un proyecto nacido en Playa Unión y hoy convertido en un mapa nacional de memoriales. Al ver cómo el mar erosionaba la playa y ponía en riesgo los monumentos, comenzó a recopilar fotos y registros de placas de todo el país. Con la colaboración de sus hermanos y de centros de veteranos, armó un archivo que trasciende las fronteras de Chubut y mantiene viva la memoria de la guerra desde el sur.

Marcela Guilligan con Karina Lorre
Marcela Guilligan con Karina Lorre en la Feria del Libro de Rawson.

En paralelo, las actividades de lectura, los talleres y las charlas construyeron un clima de cercanía: un espacio donde los lectores se encontraron cara a cara con los escritores, donde la cultura recuperó su dimensión de diálogo.

Enmarcada en el 160° aniversario de Rawson, la feria sumó un valor simbólico a la celebración de la identidad cultural de la ciudad. Para Flavia Helguero, madrina del evento, “cada año la feria crece, con más compromiso y participación, eEstos espacios fortalecen el vínculo entre lectores y autores y refuerzan el intercambio en todo el país”. Sus palabras resumen el espíritu de un encuentro que no busca espectacularidad sino pertenencia.

Las ferias del libro del interior son raíces culturales que se expanden desde abajo, con la fuerza de la comunidad. No son meras réplicas en pequeño de lo que ocurre en la capital: tienen otra potencia. En esos SUM escolares, en esas bibliotecas populares, en esos clubes de barrio, se sostienen las tradiciones, se crean nuevas historias y se siembra el futuro. Allí, donde la cultura se hace a pulmón, florece la verdadera literatura popular.

Vendrán por ti

Vendrán por ti obra propone un viaje narrativo y espiritual que recorre la Patagonia, Irlanda, Islandia y la India. A través de símbolos, encuentros y señales, la protagonista descubre que el verdadero cambio humano surge de la conexión entre cuerpo, mente y espíritu.

"Vendrán por ti", de Marcela
"Vendrán por ti", de Marcela Guilligan, es un puente entre lo intelectual y lo práctico.

La presentación estuvo acompañada por la periodista Karina Lorre, en una entrevista abierta que despertó gran interés. El público valoró la profundidad de la propuesta y la cercanía de la autora, que explicó el sentido del libro como puente entre lo intelectual y lo práctico.

“Este libro es un puente entre lo que aprendí intelectualmente y lo que empecé a practicar espiritualmente”, dijo Guilligan. “Es una invitación a que cada lector pueda encontrar en su propia vida las señales de un camino de transformación.”

Temas Relacionados

Marcela GuilliganBajalibrosFeria del LibroRawson

Últimas Noticias

El Tapiz de Bayeux desata una batalla cultural entre Francia y Reino Unido por su polémico préstamo

La histórica obra bordada del siglo XI está en el centro de una controversia, luego de que Emmanuel Macron prometiera enviarla a Londres pese a las advertencias de expertos sobre su delicado estado

El Tapiz de Bayeux desata

Argentores 2025: estos son los ganadores a la excelencia autoral

La entrega de premios se realizará del 15 al 19 de septiembre, con actos especiales para teatro, radio, cine, televisión y nuevas tecnologías, consolidando el compromiso con la creatividad y la producción cultural del país

Argentores 2025: estos son los

La nueva obra de Banksy será retirada: surge el dilema entre protección patrimonial y libertad de expresión

La obra del enigmático artista urbano será removida de la Corte Real de Justicia para preservar la “importancia histórica” del edificio, según comunicaron sus autoridades

La nueva obra de Banksy

Amenábar presenta una visión del Cervantes más desconocido en el Festival de Toronto

El director español presentó “El cautivo”, un film sobre los cinco años de cautiverio del autor de ‘El Quijote’ en Argel

Amenábar presenta una visión del

40 años de ‘Super Mario’, el “accidente feliz” que conquistó el mundo desde un videojuego

Hace cuatro décadas, surgió un personaje secundario que, tras convirtirse en un héroe, superó el mundo de las consolas

40 años de ‘Super Mario’,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo es la terapia que

Cómo es la terapia que mostró eficacia en casos de epilepsia que no responden a los medicamentos

Impactante choque en Corrientes: un camión cayó de un puente, se prendió fuego y el conductor murió incinerado

Dólar: para pagar menos retenciones, el campo aceleró la declaración de exportaciones y tuvo un récord de liquidación

Julio De Vido pidió ser absuelto en el juicio por las irregularidades en la compra de Gas Natural Licuado

iPhone Air en pesos: cuándo llegará a la Argentina y cuánto costará el nuevo “tanque” de Apple

INFOBAE AMÉRICA
La líder de las Damas

La líder de las Damas de Blanco denunció que un operativo policial sitió su vivienda en La Habana

Denuncian que el periodismo nicaragüense vive entre la apatridia y la cárcel

Alexandre de Moraes afirmó que Jair Bolsonaro lideró un complot para “perpetuarse en el poder”

El presidente polaco alertó que Rusia está lista para invadir otros países: “No confiamos en las buenas intenciones de Putin”

Se siente temblor de magnitud 5.3 en Caleta El Cobre

TELESHOW
Mauro Icardi mostró el proceso

Mauro Icardi mostró el proceso para borrar el tatuaje de Wanda Nara de su brazo y despertó críticas en las redes

El día de campo de Wanda y Zaira Nara: fotos a caballo, risas entre hermanas y un picnic provocativo

Las coincidencias en redes sociales entre Trueno y Teresa Prettel

Darío Cvitanich contó cómo está su relación con Ivana Figueiras y habló de su separación de Chechu Bonelli

La sorprendente respuesta de L-Gante cuando le preguntaron si le pidió casamiento a Wanda Nara