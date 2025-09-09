Entre la novela y la neurociencia: presentaron “Vendrán por ti” en la Feria del Libro de Rawson

Las luces de las grandes ferias de Buenos Aires suelen acaparar la atención mediática, pero en el interior del país, en aulas escolares, SUM comunitarios y bibliotecas populares, laten ferias del libro que sostienen la cultura desde abajo. Son encuentros organizados muchas veces “a pulmón”, con pocos recursos, pero con una fuerza enorme: la de reunir a autores y lectores en un mismo espacio. Allí emergen escritores que rara vez encuentran lugar en los catálogos de las grandes editoriales, voces anónimas que con esfuerzo y autogestión editan sus propias obras y las ponen en circulación. La Feria Municipal del Libro de Rawson es un ejemplo claro de esa energía: un espacio donde se cruzan generaciones, donde los más chicos descubren autores, los adultos se reencuentran con la lectura y los escritores tienen la posibilidad de ser leídos.

En ese marco, la escritora Marcela Guilligan presentó su novela Vendrán por ti, publicada por Leamos, la editorial digital de Infobae. Más que una ficción, Vendrán por ti funciona como una guía espiritual contemporánea: integra elementos de neurociencia, biodescodificación y tradiciones herméticas para invitar al lector a reconocer su propio camino de mutación y conciencia frente a un mundo en transformación.

La tercera edición de la feria de Rawson se celebró en el SUM de las escuelas N°4 y N°752, con el acompañamiento de la Provincia. En la apertura estuvieron presentes el subsecretario de Cultura, Osvaldo Labastié; el intendente Damián Biss; y el secretario de Cultura municipal, Daniel Tamame, acompañados por el escritor Roberto Moscoloni y la referente de la Biblioteca Nacional, Flavia Helguero, madrina del evento. La feria reunió alrededor de cuarenta stands de instituciones y editoriales y a una cifra similar de escritores y escritoras, entre ellos invitados de distintas provincias.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje al ilustrador y escritor Juan Chavetta, creador de la célebre caricatura Puro Pelo, fallecido recientemente. Su gran amigo Norberto Moscoloni lo recordó con apenas unas palabras que bastaron para conmover a toda la audiencia. Esa carga emocional se complementó con otra experiencia potente: en el stand de los Veteranos de Malvinas, la joven Cintia Vallegu presentó un proyecto nacido en Playa Unión y hoy convertido en un mapa nacional de memoriales. Al ver cómo el mar erosionaba la playa y ponía en riesgo los monumentos, comenzó a recopilar fotos y registros de placas de todo el país. Con la colaboración de sus hermanos y de centros de veteranos, armó un archivo que trasciende las fronteras de Chubut y mantiene viva la memoria de la guerra desde el sur.

Marcela Guilligan con Karina Lorre en la Feria del Libro de Rawson.

En paralelo, las actividades de lectura, los talleres y las charlas construyeron un clima de cercanía: un espacio donde los lectores se encontraron cara a cara con los escritores, donde la cultura recuperó su dimensión de diálogo.

Enmarcada en el 160° aniversario de Rawson, la feria sumó un valor simbólico a la celebración de la identidad cultural de la ciudad. Para Flavia Helguero, madrina del evento, “cada año la feria crece, con más compromiso y participación, eEstos espacios fortalecen el vínculo entre lectores y autores y refuerzan el intercambio en todo el país”. Sus palabras resumen el espíritu de un encuentro que no busca espectacularidad sino pertenencia.

Las ferias del libro del interior son raíces culturales que se expanden desde abajo, con la fuerza de la comunidad. No son meras réplicas en pequeño de lo que ocurre en la capital: tienen otra potencia. En esos SUM escolares, en esas bibliotecas populares, en esos clubes de barrio, se sostienen las tradiciones, se crean nuevas historias y se siembra el futuro. Allí, donde la cultura se hace a pulmón, florece la verdadera literatura popular.

Vendrán por ti

Vendrán por ti obra propone un viaje narrativo y espiritual que recorre la Patagonia, Irlanda, Islandia y la India. A través de símbolos, encuentros y señales, la protagonista descubre que el verdadero cambio humano surge de la conexión entre cuerpo, mente y espíritu.

"Vendrán por ti", de Marcela Guilligan, es un puente entre lo intelectual y lo práctico.

La presentación estuvo acompañada por la periodista Karina Lorre, en una entrevista abierta que despertó gran interés. El público valoró la profundidad de la propuesta y la cercanía de la autora, que explicó el sentido del libro como puente entre lo intelectual y lo práctico.

“Este libro es un puente entre lo que aprendí intelectualmente y lo que empecé a practicar espiritualmente”, dijo Guilligan. “Es una invitación a que cada lector pueda encontrar en su propia vida las señales de un camino de transformación.”