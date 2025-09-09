Cultura

El lado oculto de la bomba atómica: otra historia sobre Hiroshima y Nagasaki, cuando “el diablo alcanzó el cielo”

Declaraciones de figuras clave del Proyecto Manhattan, recopiladas por Garrett Graff en su nuevo libro, cuestionan la versión oficial sobre los motivos detrás del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki y el papel de Estados Unidos en la posguerra

Por James Robins

El libro del día: “El
El libro del día: “El diablo alcanzó el cielo: una historia oral de la fabricación y el desencadenamiento de la bomba atómica”, de Garrett Graff

El historiador Garrett Graff nos habla al principio de su nuevo libro, The Devil Reached Toward the Sky: An Oral History of the Making and Unleashing of the Atomic Bomb (El diablo alcanzó el cielo: una historia oral de la fabricación y el desencadenamiento de la bomba atómica), de las montañas que escaló para compilar esta historia de una atrocidad. Más de 100 libros. Archivos en varios continentes. Un primer borrador de casi 1,5 millones de palabras. Sin embargo, falta una afirmación importante en las páginas que siguen. Es una confesión (y omisión) audaz que transforma la historia de la Segunda Guerra Mundial:

Nunca tuve la menor ilusión de que Rusia fuera nuestro enemigo y que el proyecto se llevara a cabo sobre esa base. No compartí la actitud del país en su conjunto de que Rusia era un aliado valiente. Por supuesto, así se le informó al presidente.

Quien habló fue el teniente general Leslie Groves, supervisor de la construcción del Pentágono y del Proyecto Manhattan. Consideren cómo su declaración complica todo lo que nos han dicho que creamos sobre la destrucción de Hiroshima y Nagasaki hace 80 años. ¿Podría ser que la bomba no se lanzó sobre Japón solo para evitarles a los estadounidenses una invasión brutal, sino también para impresionar a Joseph Stalin? ¿Podría ser que la lógica fríamente utilitaria del bombardeo se viera distorsionada por un motivo adicional: consolidar la supremacía definitiva de Estados Unidos después de la guerra?

La bomba nuclear lanzada por
La bomba nuclear lanzada por Estados Unidos sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945 significó el comienzo de una nueva era (Foto: Bob Caron / Europa Press)

El Diablo Alcanzó el Cielo es un libro atractivo. Graff arrastra al lector desde los primeros experimentos con radiación hasta los jóvenes pilotos que convirtieron Nagasaki en un cráter de ceniza. Su elenco es diverso, y su inclusión en una colección como esta se ve muy favorecida por su erudición y conocimiento. El éxito de Graff reside en organizar y acorralar. Pero esta es una historia oral, y la historia oral es un refugio exuberante. Por diseño, impide el acceso a las mejores herramientas del historiador. Las citas pueden situarse en una posición reveladora, las voces en tensión, pero el historiador es prácticamente invisible. Los lectores normalmente esperarían que una autoridad presentara su propio caso sobre un tema, especialmente cuando lo que está en juego es apocalíptico, pero Graff se esconde tras sus fuentes, y estas son incompletas.

Como mínimo, cabría esperar encontrar el análisis de Groves mencionado anteriormente, presentado en las audiencias de la Comisión de Energía Atómica de 1954 que arruinaron a Robert Oppenheimer. O quizás la opinión de Patrick Blackett, antiguo tutor de Oppenheimer, quien afirmó de forma similar que «las dos bombas —las dos únicas existentes— fueron transportadas a través del Pacífico para ser lanzadas» no porque su detonación evitara una invasión, sino como «la primera gran operación de la guerra fría diplomática con Rusia». También cabría duda si Graff hubiera relatado que la única condición del gobierno japonés para la rendición (mediante un código diplomático, que Estados Unidos había descifrado) ya el 18 de junio de 1945 era que el país conservara a su emperador, condición concedida tras el lanzamiento de las bombas. En cambio, en el mosaico de Graff, encontramos la versión estándar de la decisión de lanzar las bombas, resumida con gran precisión por el general George C. Marshall: «Teníamos que poner fin a la guerra, teníamos que salvar vidas estadounidenses».

Aún nos maravilla el descomunal poderío militar-industrial de Estados Unidos durante la guerra: los 300.000 aviones, los 90.000 tanques, los 2.710 barcos Liberty y las extravagantes barcazas de helados que recorrieron el Pacífico. Si bien los científicos de Los Álamos fueron las superestrellas del Proyecto Manhattan, su trabajo fue posible gracias a varias ciudades creadas con el polvo estadounidense. Graff dedica un espacio considerable a los esfuerzos de ingeniería en las plantas de Oak Ridge y Hanford en Tennessee y Washington, respectivamente, construidas según diseños experimentales, donde miles de trabajadores perplejos fabricaron el combustible mortal de las bombas sin comprender el propósito de su labor. Es importante arrojar luz sobre historias olvidadas. Pero hay una perversidad en elogiar el logro científico-industrial del proyecto sin un reconocimiento más completo de la era de sombras que contribuyó a crear. Graff interrumpe la narración en agosto de 1945.

El Dr. J. Robert Oppenheimer,
El Dr. J. Robert Oppenheimer, creador de la bomba atómica, en su estudio del Instituto de Estudios Avanzados el 15 de diciembre de 1957, en Princeton, Nueva Jersey (Foto: AP / John Rooney)

Nadie podía decir que no sabía lo que sucedería. En el instante en que un arma atómica se volvió teóricamente posible, la Guerra Fría se convirtió en un resultado obvio. Aquí está Philip Morrison, quien ayudó a cargar las bombas en los fuselajes del Enola Gay y el Bockscar: «Cuando se descubrió la fisión [en 1938], quizás en una semana había en la pizarra de la oficina de Robert Oppenheimer un dibujo —un dibujo muy malo, un dibujo abominable— de una bomba». Y en el vital memorando de Otto Frisch y Rudolf Peierls al gobierno británico en 1940, el concepto de «guerra» nuclear ya estaba establecido. Graff cita a Peierls:

Señalamos que el uso de esta arma probablemente causaría la muerte de un gran número de civiles, lo que podría hacerla inadecuada para este país. Sin embargo, como no existía una defensa eficaz, salvo la amenaza de represalias con la misma arma, valdría la pena desarrollarla como elemento disuasorio, incluso si no se pretendía utilizarla como medio de ataque.

¿Por qué, entonces, estas personas sensatas e inteligentes participaron en lo que solo podría ser un enorme crimen contra el futuro de la humanidad? Graff hace bien en describir los viajes que realizaron varias de las mentes más brillantes del Proyecto Manhattan al refugio de Estados Unidos. Muchos habían sentido la presión del fascismo. Su preocupación persistente era que la ciencia nazi, paralizada como estaba por el antisemitismo, aún pudiera ganar la carrera para producir una bomba atómica. «Para mí, Hitler era la personificación del mal», dijo Emilio Segrè, colega cercano de Enrico Fermi, «y la principal justificación para el trabajo con bombas atómicas. Este sentimiento era compartido por muchos de mis colegas, especialmente los europeos».

Foto del 6 de agosto
Foto del 6 de agosto de 1945: el "Enola Gay" Boeing B-29 Superfortress aterriza en Tinian, en las islas Marianas del Norte, tras bombardear con la bomba atómica la ciudad de Hiroshima (Foto: AP / Max Desfor)

Tan pronto como la derrota de los nazis fue segura, la disidencia llegó en oleada. El físico judío polaco Joseph Rotblat salió de Los Álamos y dedicó el resto de su vida al estudio de la lluvia radiactiva. Albert Einstein lamentó haber firmado la carta al presidente Franklin D. Roosevelt en 1940 sugiriendo que una bomba era posible; si hubiera sabido que los alemanes no podrían tener éxito, no habría movido un dedo. El brillante y valiente científico húngaro Leo Szilard fue coautor de esa carta con Einstein. Para julio de 1945, estaba circulando una petición a sus colegas científicos en Los Álamos advirtiendo que una nación “que siente el precedente de utilizar estas fuerzas de la naturaleza recién liberadas con fines destructivos podría tener que asumir la responsabilidad de abrir la puerta a una era de devastación a una escala inimaginable”.

La decisión de Szilard fue desestimada. La de todos. A pesar de las omisiones de Graff, hay que reconocerle que los últimos capítulos de El Diablo Alcanzó el Cielo dedican bastante tiempo a las primeras víctimas del nuevo mundo creado por el Proyecto Manhattan. «Caos no es una palabra lo suficientemente precisa para describirlo», dijo Kazuo Chujo, quien estuvo en Hiroshima. «Sobrevivientes como yo dicen haber visto el infierno. Yo digo que presencié el día del juicio final, porque esa será, estoy seguro, la imagen de la raza humana el día de su aniquilación».

Juzgar el valor moral o la lógica estratégica de desatar las extrañas alquimias del átomo no es solo una cuestión académica. Es una cuestión urgente de hoy. Cualquiera que defendiera la aniquilación de Hiroshima y Nagasaki en aquel entonces está defendiendo nuestra aniquilación ahora. Si quienes apretaron el gatillo alguna vez pensaron que usar la bomba estaba justificado, podrían volver a pensar lo mismo. Presten mucha atención a quien insiste en que Kazuo Chujo tuvo que arder; estén alerta ante quien afirme que los ojos de una madre japonesa tuvieron que derretirse para evitar el llanto de una madre estadounidense. En sus lapsos, el libro de Graff, quizás inconscientemente, contribuye a que persista esta peligrosa tentación, junto con el mito de que los bombardeos eran inevitables o ineludibles. Es mejor discutir ahora, antes de que se acabe el tiempo.

Fuente: The Washington Post

