Detienen a miembro de Pussy Riot en la frontera polaca

Una activista del colectivo ruso crítico con el gobierno de Putin permanece bajo custodia policial y será presentada ante la fiscalía, mientras un tribunal decidirá su situación legal en los próximos días

Miembros de Pussy Riot en
Miembros de Pussy Riot en la inauguración de una exposición sobre el trabajo del grupo en el Museo de Arte Moderno de Louisiana en Humlebaek, Dinamarca, en 2023 (REUTERS/Tom Little)

Una activista del colectivo ruso Pussy Riot fue arrestada por guardias fronterizos polacos a pedido de Turkmenistán, informaron medios locales.

Consultada sobre el paradero de Aisoltan Niyazova, una portavoz de los guardias fronterizos de la región de Bialystok, en el noreste de Polonia, dijo que “una ciudadana rusa fue arrestada” el sábado.

“Los datos de la mujer figuran en la base de datos de personas buscadas por Interpol”, señaló Katarzyna Zdanowicz. Agregó que no podía dar detalles sobre la detenida, conforme a la legislación polaca.

Activistas del grupo Pussy Riot
Activistas del grupo Pussy Riot protestan frente a la embajada rusa tras la muerte del líder opositor ruso Alexei Navalny, en Berlín, Alemania, el 18 de febrero de 2024 (REUTERS/Annegret Hilse)

El vocero policial local Tomasz Krupa informó que “esa persona permanece bajo custodia policial”. “Será llevada ante la fiscalía, probablemente el lunes, y luego un tribunal decidirá los pasos a seguir”, añadió.

El diario polaco Gazeta Wyborcza informó que la activista, de origen turcomano, fue detenida en cuanto cruzó la frontera con Lituania.

Las integrantes de Pussy Riot son críticas del presidente ruso Vladimir Putin y han hecho campaña especialmente contra el conflicto en Ucrania, país con el que Polonia mantiene una estrecha relación.

Niiazova ya había sido detenida brevemente y luego liberada en Eslovenia y Croacia, a pedido de Interpol.

Fuente: AFP

