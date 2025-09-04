Cultura

Julian Schnabel fantasea con “La Divina Comedia”

El director estadounidense presenta una adaptación audaz y moderna del clásico de Dante en el Festival de Venecia, donde Oscar Isaac se luce en un doble papel

Guardar
Julian Schnabel presenta en Venecia
Julian Schnabel presenta en Venecia ‘In the hand of Dante’, una película que conecta la ‘Divina Comedia’ con la actualidad

Julian Schnabel presentó este miércoles en la Mostra de Venecia, fuera de competición, una historia que gira alrededor de la Divina Comedia y que demuestra que la obra de Dante es “extremadamente contemporánea”, en palabras del realizador estadounidense.

La película, In the hand of Dante, está protagonizada por Oscar Isaac y con nombres en el reparto como los de Gal Gadot, Gerard Butler, Al Pacino, John Malkovich, Jason Momoa, Franco Nero y hasta Martin Scorsese, la película adapta el libro homónimo de Nick Tosches.

Una historia que se desarrolla en el presente, con saltos a la época en la que Dante creó una de las obras esenciales de la historia de la literatura.

Isaac interpreta a Dante en la parte histórica y a un hombre procedente de una familia de gánsteres en la contemporánea, que es la que más peso tiene en el filme.

Oscar Isaac lidera un reparto
Oscar Isaac lidera un reparto estelar en la adaptación cinematográfica de la novela de Nick Tosches sobre Dante

Cuando se encuentra un manuscrito de La Divina Comedia, este escrito tiene que verificar su autenticidad, en un viaje lleno de violencia que de alguna manera repite el camino que llevó a Dante a escribir el libro.

Tras rodar juntos Before Night Falls (Antes del anochecer, 2000), el actor Johny Depp le ofreció a Schnabel cinco libros y le dijo que eligiera uno al azar para adaptarlo con él de protagonista y el que salió fue el de Tosches, publicado en 2002. “Era el más difícil de adaptar de todos”, afirmó el realizador.

Hace nueve años, volvió a retomar el proyecto, pero Depp ya no estaba implicado. Y recibió una llamada de Isaac para decirle: “Si vas a hacerlo, yo soy tu hombre”. “Y es mi hombre”, señaló Schnabel.

“El proyecto parecía tan imposible que era como lograr un sueño”, señaló el actor, que aseguró que “no tenía ni idea” de que iba a ser una película tan emocionante, además de asegurar que “Julian es un visionario”.

El filme, rodado en blanco
El filme, rodado en blanco y negro y color, fusiona thriller moderno e historia clásica en escenarios de Nueva York y Venecia

Realizada en blanco y negro la parte actual y en color la antigua, el filme tiene a gran parte de los actores suplicando papeles en ambas partes, en una historia que se mueve entre un fresco histórico y un thriller actual.

Rodada entre Nueva York y Venecia, Isaac destacó que fue un poco complicado compaginar las dos historias que componían el filme. “Para mí cada noche, cuando volvía a casa, era algo talmúdico, tenía varias traducciones de La Divina Comedia, en italiano o en inglés, dependiendo de qué fuéramos a rodar al día siguiente”,

Una historia que permite ver La Divina Comedia desde un punto de vista moderno, afirmó el realizador, que señaló que probablemente todos los italianos han leído alguna vez el libro cuando estaban en el colegio.

“Pero si lo leen en un momento más adulto, estoy seguro de que se darían cuenta de que es extremadamente contemporáneo, porque no hay pasado, no hay futuro, solo el eterno presente”, dijo parafraseando a James Joyce.

Fuente: EFE.

Crédito de las fotos: prensa Festival de Venecia.

Temas Relacionados

‘In the hand of Dante’Julian Schnabel"Divina Comedia"Mostra de VeneciaCineOscar Isaac

Últimas Noticias

François Ozon, en una osada adaptación de “El Extranjero” de Camus

El director francés presenta una adaptación cinematográfica que reinterpreta el clásico literario, y apuesta por una mirada contemporánea y decisiones creativas que ya están dando de qué hablar en el Festival de Cine de Venecia

François Ozon, en una osada

El Centro Cultural Borges se renovó con 5 exposiciones temporarias

A través de cinco muestras inéditas y una película se explora desde la intimidad familiar hasta fenómenos atmosféricos y la historia nacional

El Centro Cultural Borges se

Una prestigiosa historiadora francesa polemiza con el Louvre por la restitución de obras a África

Bénédicte Savoy reavivó el debate sobre la devolución de piezas coloniales, hasta ahora limitada por “falta de imaginación y de coraje político”, según afirmó en una entrevista

Una prestigiosa historiadora francesa polemiza

Murió Patrick Hemingway, último hijo de Ernest Hemingway

Falleció en su residencia de Montana el último descendiente directo del célebre escritor, quien dedicó su vida a preservar el legado literario y comercial de la familia

Murió Patrick Hemingway, último hijo

Filba 2025: cuatro días para explorar la literatura sin barreras

El Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires regresa con una edición dedicada a cuestionar los límites de la identidad, reuniendo autores nacionales y extranjeros en interesantes actividades gratuitas

Filba 2025: cuatro días para
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alerta por los casos de

Alerta por los casos de grooming en Roblox: el “no converses con extraños” no es suficiente

Condenaron a la mamá y el padrastro de León Aquino, el bebé de 18 meses torturado y asesinado en Berazategui

Broda analizó la volatilidad del dólar: “Después de las elecciones hay que recalibrar el programa”

Quién es el empresario que le ganó una dura batalla en la Corte al Sindicato de Camioneros por un bloqueo a su pyme

El Gobierno expulsó a José Noriega, el agente del régimen de Nicolás Maduro que ingresó al país

INFOBAE AMÉRICA
Emergencia en Pakistán: 1,8 millones

Emergencia en Pakistán: 1,8 millones de desplazados por el desborde de tres ríos principales

Quién es Arturo Murillo, el ex ministro boliviano que enfrenta la cárcel tras ser deportado de EEUU

10 minutos que pueden cambian el cerebro: la regla de Steve Jobs para potenciar la mente y la creatividad

De opositor a chavista: la traición de José Gregorio Noriega, el agente del régimen de Nicolás Maduro expulsado de la Argentina

La dictadura de Cuba culpa a la falta de divisas por los apagones, que este jueves alcanzarán a casi la mitad de la isla

TELESHOW
Noche solidaria en lo de

Noche solidaria en lo de Guido Kaczka: el mago que recaudó una cifra millonaria para un niño con parálisis cerebral

Así fue el reencuentro de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa después de dos meses y en medio de rumores de separación

La boda de Valeria Mazza y Alejandro Gravier según Giorgio Armani: musa, arte, estilo y una galera desobediente

La primera salida de soltero de Nico Vázquez después de su divorcio de Gimena Accardi: a dónde fue y con quién

Bautista Vicuña mandó al frente a Pampita y expuso su debilidad en Los 8 Escalones: “Media floja”