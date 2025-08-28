Cultura

El arte argentino conquista Roma con la exposición ‘Affacciati Alla Finestra’ en la Casa Argentina

La muestra curada por Patricia González, directora de Natural Bio Art Gallery, estará abierta del 1 al 12 de septiembre en la sede cultural de la embajada argentina en Italia

La exposición Affacciati Alla Finestra
La exposición Affacciati Alla Finestra reúne arte argentino contemporáneo en la Casa Argentina de Roma

La exposición colectiva Affacciati Alla Finestra (Asómate a la ventana), que inaugura en la Casa Argentina de Roma el lunes 1 y permanecerá abierta hasta el viernes 12 con entrada libre y gratuita, presenta una selección de arte argentino contemporáneo en el marco de la celebración del 60º aniversario de la sede cultural de la Embajada Argentina en Italia, ubicada en Via Vittorio Veneto 7 de la “ciudad eterna”.

La muestra, curada por Patricia González -directora del proyecto cultural Natural Bio Art Gallery-, constituye una síntesis del trabajo expositivo que la galería desarrolla entre Argentina e Italia, y una oportunidad para apreciar el talento y la potencia expresiva del arte argentino actual.

En un esfuerzo por ampliar el alcance internacional de la producción artística argentina, esta exposición convoca a creadores de distintas regiones del país, llevando a cabo lo que sus organizadores denominan “un ejercicio de cartografía cultural y estética”. Esta iniciativa permite que las obras de los participantes trasciendan el ámbito local y se proyecten hacia un público global, haciendo visible la riqueza y pluralidad de la cultura visual argentina.

La muestra celebra el 60º
La muestra celebra el 60º aniversario de la sede cultural de la Embajada Argentina en Italia

Según los organizadores, el objetivo central consiste en compartir los valores más virtuosos y diversos que caracterizan la escena artística nacional. De este modo, la muestra actúa como plataforma para dar a conocer tanto las distintas tradiciones regionales como las nuevas tendencias que emergen en las artes visuales del país.

Los artistas participantes son Enriqueta Gahan, Mona Suárez Lai, Mariana Donadío, Isabel De La Torre, María Perazzo, Paola Piombino, Soledad Majdalani, Mimi Portugal, Maná Gattoni, Violeta Gibelli, Inés White y Beta Nobile, Pablo Fasoli, Verónica Iriarte, Marcela López, Stella Redruello, Romina Ferrer, Gabriela Villanueva, Geraldine Penn, Cristina Faggionato, Claudia Ocanto y Verónica Cubero.

La exposición funciona como plataforma
La exposición funciona como plataforma internacional para artistas de distintas regiones de Argentina

El título de la muestra, Affacciati alla finestra (Asómate a la ventana), se plantea como un llamado poético que invita al público a suspender la rutina diaria y observar el entorno inmediato con otra profundidad. Dentro de este marco conceptual, la ventana adquiere un sentido simbólico, descripta por los responsables de la muestra como un umbral de revelación que permite dejar de lado las distracciones y reencontrarse mediante la observación activa.

Natural Bio Art Gallery, definida como “una galería de arte contemporánea que viaja con sus artistas”, es un proyecto curatorial ideado para el desarrollo y circulación del arte argentino en el mercado internacional. En palabras de su directora, Patricia González, “la propuesta establece un diálogo con la arquitectura de la Casa Argentina, incorporando su verticalidad y estructura como parte de la narrativa orgánica expositiva. Pinturas, cerámicas, textiles y fotografías se despliegan en el espacio como un paisaje polisensorial, evocando luz, botánica y fauna en una memoria común que nos vincula desde la Naturaleza”

[Fotos: Natural Bio Art Gallery]

