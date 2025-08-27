El Festival Metrópolis de música electroacústica celebra el 45° aniversario del Recoleta

El Centro Cultural Recoleta celebra su 45º aniversario con el Festival Metrópolis de Música Electroacústica, una propuesta que reúne a figuras emblemáticas y nuevos exponentes del género en una serie de conciertos programados a lo largo de seis semanas. El ciclo, bajo la dirección y curaduría de Jorge Sad-Levi, se presenta como un espacio de encuentro para la creatividad musical en Latinoamérica.
La organización del festival está a cargo del Laboratorio de Investigación y Producción Musical (LIPM) del Recoleta, con el respaldo de la Fundación Música y Tecnología. La programación busca recrear la diversidad estética y el espíritu de exploración de los años ochenta, para dar lugar tanto a compositores con años de trayectoria en la música electroacústica argentina como a nuevas generaciones.
Entre los compositores y compositoras que integran la grilla se encuentran Javier Álvarez, Daniel Teruggi, Gabriel Brncic, Horacio Vaggione, Elsa Justel, Beatriz Ferreyra y Francisco Kröpfl, junto con artistas que desarrollan sus primeras experiencias en el género, como Santiago Diez Fischer, Rocío Cano Valiño y Javier Bravo.
Las presentaciones tendrán lugar desde el 2 de septiembre hasta el 7 de octubre, siempre en horario vespertino, dentro de la Capilla del Centro Cultural Recoleta. El acceso a las funciones será gratuito para residentes y ciudadanos argentinos, y estará sujeto a la capacidad de la sala, con ingreso por orden de llegada.
Programación
Martes 2 de septiembre
- A las 18:30. Compositores: Javier Álvarez, Gabriel Valverde y Daniel Teruggi.
- A las 19:30. Compositores: Santiago Diez Fischer, Santiago Saitta, Gustavo Leone y Dante Grela.
Miércoles 10 de septiembre
- A las 18:30. Compositores: Gabriel Brncic, José Luis Campana, Rocío Cano Valiño y Damián Gorandiy.
- A las 19:30. Compositores: Lucas Werenkraut, Facundo Llompart, Pedro Castillo Lara, José Halac y Ana González Gamboa.
Martes 16 de septiembre
- A las 18:30. Compositores: Daniel Shachter, Ulises Martínez, Horacio Vaggione y Elsa Justel.
- A las 19:30. Compositores: Julieta Szewach, Daniel Judkowsky, Alejandro Brianza, Marcela Perrone y Fernando López Lezcano.
Martes 23 de septiembre
- A las 18:30 y a las 19:30. Compositores: Mario Mary, Carlos Roqué Alsina, Annette Van der Gorne, Cristian Morales Ossio, Miguel Calzón, Carolina Carrizo, Néstor Ciravolo y Miguel Bellusci.
Martes 30 de septiembre
- A las 18:30 y a las 19:30. Compositores: Gabriela Yaya, Marcela Pavía, Miguel Garutti, Beatriz Ferreyra, Gonzalo Biffarella, Javier Leichman, Sergio Santi, Diego Tedesco y Eduardo Kusnir.
Martes 7 de octubre
- A las 18:30 y a las 19:30. Compositores: Francisco Kröpfl, Julio Viera, Carmelo Saitta, Eduardo Caballero; Javier Bravo y Jorge Sad-Levi.
[Fotos: prensa CCR]