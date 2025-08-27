Cultura

El Festival Metrópolis de música electroacústica celebra el 45° aniversario del Recoleta

El ciclo de conciertos gratuitos que reúne a figuras históricas y jóvenes talentos de la escena argentina, se realizará del 2 de septiembre al 7 de octubre en la Capilla del centro cultural

Guardar
El Centro Cultural Recoleta celebra
El Centro Cultural Recoleta celebra 45 años con el Festival Metrópolis de Música Electroacústica

El Centro Cultural Recoleta celebra su 45º aniversario con el Festival Metrópolis de Música Electroacústica, una propuesta que reúne a figuras emblemáticas y nuevos exponentes del género en una serie de conciertos programados a lo largo de seis semanas. El ciclo, bajo la dirección y curaduría de Jorge Sad-Levi, se presenta como un espacio de encuentro para la creatividad musical en Latinoamérica.

La organización del festival está a cargo del Laboratorio de Investigación y Producción Musical (LIPM) del Recoleta, con el respaldo de la Fundación Música y Tecnología. La programación busca recrear la diversidad estética y el espíritu de exploración de los años ochenta, para dar lugar tanto a compositores con años de trayectoria en la música electroacústica argentina como a nuevas generaciones.

Entre los compositores y compositoras que integran la grilla se encuentran Javier Álvarez, Daniel Teruggi, Gabriel Brncic, Horacio Vaggione, Elsa Justel, Beatriz Ferreyra y Francisco Kröpfl, junto con artistas que desarrollan sus primeras experiencias en el género, como Santiago Diez Fischer, Rocío Cano Valiño y Javier Bravo.

Las presentaciones tendrán lugar desde el 2 de septiembre hasta el 7 de octubre, siempre en horario vespertino, dentro de la Capilla del Centro Cultural Recoleta. El acceso a las funciones será gratuito para residentes y ciudadanos argentinos, y estará sujeto a la capacidad de la sala, con ingreso por orden de llegada.

El ciclo reúne a figuras
El ciclo reúne a figuras históricas y nuevos talentos de la música electroacústica argentina y latinoamericana

Programación

Martes 2 de septiembre

  • A las 18:30. Compositores: Javier Álvarez, Gabriel Valverde y Daniel Teruggi.
  • A las 19:30. Compositores: Santiago Diez Fischer, Santiago Saitta, Gustavo Leone y Dante Grela.

Miércoles 10 de septiembre

  • A las 18:30. Compositores: Gabriel Brncic, José Luis Campana, Rocío Cano Valiño y Damián Gorandiy.
  • A las 19:30. Compositores: Lucas Werenkraut, Facundo Llompart, Pedro Castillo Lara, José Halac y Ana González Gamboa.

Martes 16 de septiembre

  • A las 18:30. Compositores: Daniel Shachter, Ulises Martínez, Horacio Vaggione y Elsa Justel.
  • A las 19:30. Compositores: Julieta Szewach, Daniel Judkowsky, Alejandro Brianza, Marcela Perrone y Fernando López Lezcano.

Martes 23 de septiembre

  • A las 18:30 y a las 19:30. Compositores: Mario Mary, Carlos Roqué Alsina, Annette Van der Gorne, Cristian Morales Ossio, Miguel Calzón, Carolina Carrizo, Néstor Ciravolo y Miguel Bellusci.
(Crédito: prensa CCR)
(Crédito: prensa CCR)

Martes 30 de septiembre

  • A las 18:30 y a las 19:30. Compositores: Gabriela Yaya, Marcela Pavía, Miguel Garutti, Beatriz Ferreyra, Gonzalo Biffarella, Javier Leichman, Sergio Santi, Diego Tedesco y Eduardo Kusnir.

Martes 7 de octubre

  • A las 18:30 y a las 19:30. Compositores: Francisco Kröpfl, Julio Viera, Carmelo Saitta, Eduardo Caballero; Javier Bravo y Jorge Sad-Levi.

[Fotos: prensa CCR]

Temas Relacionados

Festival Metrópolis de Música ElectroacústicaCentro Cultural RecoletaMúsica

Últimas Noticias

Werner Herzog, el director que desafió los límites de la condición humana, premiado en Venecia

El realizador alemán, autor de clásicos como “Aguirre, la ira de Dios” y “Fitzcarraldo”, recibe de manos de Francis Ford Coppola un León de Oro honorífico por su trayectoria

Werner Herzog, el director que

Mercedes Speroni y Silvina Tenenbaum exploran el lado más íntimo del miedo a través de la danza

La obra “Por suerte me tengo a mí” propone sumergir al público en una experiencia emotiva, con funciones programadas para los cuatro domingos de septiembre en la sala El Excéntrico de la 18

Mercedes Speroni y Silvina Tenenbaum

César González: “La experiencia por sí misma no genera literatura”

El escritor y cineasta cuya historia de vida pasó de la delincuencia y la cárcel a construir una valiosa obra artística, presentó su novela autobiográfica “Rengo yeta” en el streaming de Infobae

César González: “La experiencia por

Kamasi Washington vuelve a Buenos Aires con su exquisito jazz del siglo XXI

El saxofonista de Los Ángeles se presenta este domingo 31 de agosto con una cautivante fusión de tradición y vanguardia que renovó el género y atrajo nuevos públicos

Kamasi Washington vuelve a

Eusebio Poncela y la tensa relación que mantuvo con Pedro Almodóvar: “Su época más creativa ya pasó”

El actor, que acaba de fallecer, dejó de hablar con el director manchego después del rodaje de la mítica ‘La ley del deseo’

Eusebio Poncela y la tensa
ÚLTIMAS NOTICIAS
Más allanamientos en Nordelta por

Más allanamientos en Nordelta por los audios de Spagnuolo: requisaron administraciones de los barrios privados

Detuvieron a un cantante de reggaeton acusado de integrar “La banda del millón”: cayó mientras robaba

Martín Menem defendió al chofer involucrado en el accidente de la diputada Rocío Bonacci en la ruta 9

Llegó a la Corte el planteo de Cristina Kirchner para que le quiten la tobillera electrónica

Alain Favey, CEO global de Peugeot: “La Argentina es el principal motor de nuestro crecimiento de ventas”

INFOBAE AMÉRICA
La Justicia de Bolivia ordenó

La Justicia de Bolivia ordenó la detención domiciliaria para Luis Fernando Camacho en otra de las causas que enfrenta

Lula da Silva renovó el mandato del fiscal que encabeza la acusación contra Jair Bolsonaro por intento de golpe

El argentino Rafael Grossi presentará su candidatura para ser secretario general de las Naciones Unidas

Misterio en Francia: hallaron un nuevo cadáver en el río Sena y fiscales investigan si está vinculado a cuatro cuerpos encontrados semanas atrás

Ecuador y Perú refuerzan la cooperación en seguridad, empleo y comercio a dos meses de los 27 años de paz

TELESHOW
Daniela Celis y Thiago Medina

Daniela Celis y Thiago Medina enfrentaron el escándalo tras conocerse el affaire del joven con La Tana: “Vergüenza”

El emotivo mensaje de Luisana Lopilato por el cumpleaños de su hijo Noah: “Ejemplo de bondad y fortaleza”

La hija de Marcos Camino se metió en la interna de Los Palmeras y se distanció de su padre: “Fue por decisión de él”

La llamativa táctica de Eugenia Tobal y su marido para que su relación perdure: “Es la clave”

Romina Uhrig se sumó a una plataforma de contenido para adultos: “Ahora podrás conocer mi otro lado”