El Festival Metrópolis de música electroacústica celebra el 45° aniversario del Recoleta

El Centro Cultural Recoleta celebra 45 años con el Festival Metrópolis de Música Electroacústica

El Centro Cultural Recoleta celebra su 45º aniversario con el Festival Metrópolis de Música Electroacústica, una propuesta que reúne a figuras emblemáticas y nuevos exponentes del género en una serie de conciertos programados a lo largo de seis semanas. El ciclo, bajo la dirección y curaduría de Jorge Sad-Levi, se presenta como un espacio de encuentro para la creatividad musical en Latinoamérica.

La organización del festival está a cargo del Laboratorio de Investigación y Producción Musical (LIPM) del Recoleta, con el respaldo de la Fundación Música y Tecnología. La programación busca recrear la diversidad estética y el espíritu de exploración de los años ochenta, para dar lugar tanto a compositores con años de trayectoria en la música electroacústica argentina como a nuevas generaciones.

Entre los compositores y compositoras que integran la grilla se encuentran Javier Álvarez, Daniel Teruggi, Gabriel Brncic, Horacio Vaggione, Elsa Justel, Beatriz Ferreyra y Francisco Kröpfl, junto con artistas que desarrollan sus primeras experiencias en el género, como Santiago Diez Fischer, Rocío Cano Valiño y Javier Bravo.

Las presentaciones tendrán lugar desde el 2 de septiembre hasta el 7 de octubre, siempre en horario vespertino, dentro de la Capilla del Centro Cultural Recoleta. El acceso a las funciones será gratuito para residentes y ciudadanos argentinos, y estará sujeto a la capacidad de la sala, con ingreso por orden de llegada.

El ciclo reúne a figuras históricas y nuevos talentos de la música electroacústica argentina y latinoamericana

Programación

Martes 2 de septiembre

A las 18:30 . Compositores: Javier Álvarez , Gabriel Valverde y Daniel Teruggi .

A las 19:30. Compositores: Santiago Diez Fischer, Santiago Saitta, Gustavo Leone y Dante Grela.

Miércoles 10 de septiembre

A las 18:30 . Compositores: Gabriel Brncic , José Luis Campana , Rocío Cano Valiño y Damián Gorandiy .

A las 19:30. Compositores: Lucas Werenkraut, Facundo Llompart, Pedro Castillo Lara, José Halac y Ana González Gamboa.

Martes 16 de septiembre

A las 18:30 . Compositores: Daniel Shachter , Ulises Martínez , Horacio Vaggione y Elsa Justel .

A las 19:30. Compositores: Julieta Szewach, Daniel Judkowsky, Alejandro Brianza, Marcela Perrone y Fernando López Lezcano.

Martes 23 de septiembre

A las 18:30 y a las 19:30. Compositores: Mario Mary, Carlos Roqué Alsina, Annette Van der Gorne, Cristian Morales Ossio, Miguel Calzón, Carolina Carrizo, Néstor Ciravolo y Miguel Bellusci.

(Crédito: prensa CCR)

Martes 30 de septiembre

A las 18:30 y a las 19:30. Compositores: Gabriela Yaya, Marcela Pavía, Miguel Garutti, Beatriz Ferreyra, Gonzalo Biffarella, Javier Leichman, Sergio Santi, Diego Tedesco y Eduardo Kusnir.

Martes 7 de octubre

A las 18:30 y a las 19:30. Compositores: Francisco Kröpfl, Julio Viera, Carmelo Saitta, Eduardo Caballero; Javier Bravo y Jorge Sad-Levi.

[Fotos: prensa CCR]