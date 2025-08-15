Cultura

Robert A. Caro y Gustado Dudamel, premiados por el Museo de Historia de Nueva York

El escritor e historiador y el director de orquesta recibirán distinciones especiales en septiembre, en reconocimiento a sus aportes a la literatura y la música como motores de cambio social

Por Hillel Italie

El historiador Robert A. Caro
El historiador Robert A. Caro y el director de orquesta Gustavo Dudamel serán premiados por el museo y centro cultural The New York Historical

El más reciente honor literario de Robert A. Caro está muy cerca de casa.

El historiador ganador del Premio Pulitzer ha sido nombrado el primer “Historiador Laureado de los Fundadores” por The New York Historical, el venerable museo y centro cultural donde se conservan los archivos de Caro y una sala de investigación lleva su nombre.

Caro, neoyorquino de toda la vida, visita ocasionalmente para firmar ejemplares de sus libros, incluido su clásico sobre el urbanista Robert Moses, The Power Broker, tema de una reciente exposición en el museo. Caro, de 89 años, también es conocido por su serie de biografías de Lyndon B. Johnson y actualmente está escribiendo el quinto y último volumen. No se ha anunciado una fecha de publicación.

El director venezolano Gustavo Dudamel,
El director venezolano Gustavo Dudamel, fotografiado durante su presentación en el Festival Coachella, el 12 de abril de 2025 (Foto: Valerie Macon/AFP)

Será homenajeado formalmente en una gala el 17 de septiembre, donde The New York Historical también entregará un Premio “Hacedores de Historia” al director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, quien el próximo año se convertirá en director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York.

“Nos sentimos profundamente privilegiados de nombrar a Robert A. Caro nuestro Historiador Laureado de los Fundadores —una distinción singular en nuestros 221 años de historia institucional— por su luminosa escritura”, dijo la presidenta de la junta directiva del museo, la Dra. Agnes Hsu-Tang, en un comunicado.

“Honramos a Robert A. Caro y a Gustavo Dudamel por su virtuosismo al presentar la verdad de la voz humana: Robert A. Caro por sus imponentes biografías de Robert Moses y el presidente Lyndon B. Johnson, y su profundo análisis de sus roles en la América del siglo XX; y Gustavo Dudamel por su arte inspirador y por activar el poder de la música para lograr el cambio social.”

El museo neoyorquino reconoce la
El museo neoyorquino reconoce la trayectoria de Caro, biógrafo de Lyndon B. Johnson (Foto: Andy Kropa/archivo AP)

Quién es Robert A. Caro

Robert A. Caro estudió en la Universidad de Princeton, donde se graduó con honores en 1957. Posteriormente, trabajó como periodista antes de dedicarse a la investigación histórica en profundidad. Se especializó en biografías políticas, enfocándose en figuras como Robert Moses y Lyndon B. Johnson. Su meticuloso trabajo ha sido reconocido con varios premios, incluidos dos premios Pulitzer.

Su trayectoria académica destaca por su rigor investigativo y su compromiso con el detalle documental. Ha impartido conferencias en diversas universidades, compartiendo su método de trabajo y análisis histórico. Su legado académico y literario lo posiciona como una referencia en el estudio del poder político en el siglo XX.

Fuente: AP

