El musical “Mamma Mia!” regresa a Broadway y revive la fiebre por las canciones de ABBA

Mamma Mía!, el musical, regresa a Broadway

Cuando el musical Mamma Mia! se despidió de Broadway hace una década, hubo lágrimas, abrazos y toneladas de aplausos. En el público de su última función, una mujer no terminaba de creérselo del todo. “Sentí entonces que no era un adiós para siempre. Sentí que algún día volveríamos”, dice la productora Judy Craymer, quien concibió el espectáculo en la década de 1980. “Siempre tuve la esperanza”.

Ese “algún día” ha llegado, ya que el musical impulsado por ABBA regresa a su primer hogar en Broadway, el Winter Garden Theatre, a partir de este jueves por la noche.

“Es como cuando vas a visitar el lugar donde fuiste a la secundaria”, dice Victor Wallace, quien debutó en Broadway con el espectáculo en 2012, permaneció hasta el telón final en 2015 y ahora ha regresado. “Hay tantas historias de bastidores y personas, y estoy un poco abrumado”.

El musical "Mamma Mía!" destaca por su mensaje de esperanza, identidad y segundas oportunidades

Los fanáticos han impulsado el regreso de Mamma Mia! hasta convertirlo en uno de los espectáculos más taquilleros de Broadway; la semana pasada recaudó 1,57 millones de dólares en siete funciones previas, ocupando el cuarto lugar solo detrás de Wicked, The Lion King y Hamilton.

“Un tiempo de peligro”

Mamma Mia! soportó mucho durante su primera vida en Broadway: guerras, huracanes, el colapso financiero de 2008, el traslado a un teatro más pequeño y los críticos, que nunca se encariñaron con la energía y dulzura del espectáculo.

Un éxito en Londres —donde aún se presenta—, Mamma Mia! se estrenó en Nueva York apenas unas semanas después de los atentados terroristas de 2001, cuando reinaba una profunda tristeza y ansiedad.

Christine Sherrill, quien recientemente interpretó a la madre en la gira del espectáculo y ahora debuta en Broadway en ese papel, dice que el público está respondiendo a otro momento de tensión. “Estamos, de alguna manera, en un tiempo de peligro otra vez, donde las comunidades están divididas. Así que poder ir a algunas de estas ciudades y tener a 3 mil personas —que nunca se encontrarían disfrutando lo mismo fuera del teatro— sentadas allí, todas disfrutando de esta experiencia comunitaria, es realmente interesante”.

El espectáculo, que incluye más de 20 éxitos clásicos de ABBA, como “Dancing Queen” y “Waterloo”, ha sido un éxito en decenas de países, incluidos Corea del Sur, Italia, Dinamarca, Sudáfrica y España.

Craymer observa los datos sobre la nueva oleada de asistentes al teatro y señala que este Mamma Mia! es popular entre los grupos. “Había personas que lo habían visto en Broadway —probablemente cuando eran más jóvenes— y ahora regresan en sus veintes y treintas, y traen a sus hijas o a la familia”.

De izq. a der.: Jalynn Steele, Christine Sherrill y Carly Sakolove, protagonistas del musical "Mamma Mia!"

Nace una historia griega

Hace décadas, Craymer se acercó a los miembros de ABBA y les propuso su idea: en lugar de hacer un musical sobre la banda, insistió en que sus canciones ayudaran a contar una historia original.

Craymer se asoció con la dramaturga Catherine Johnson, y nació una historia ambientada en una isla griega sobre una joven que está a punto de casarse y quiere que su padre la lleve al altar. Pero no está segura de quién es, así que invita a la boda a los tres antiguos amantes de su madre.

El musical llevó a Craymer a producir una versión cinematográfica protagonizada por Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan y Colin Firth, que se convirtió en la quinta película más taquillera de 2008. Una secuela, Mamma Mia! Here We Go Again, se estrenó una década después. La música de ABBA sigue siendo el telón de fondo de numerosas tendencias populares en TikTok.

De alguna manera, reflejando la alegría en el escenario, el ambiente tras bambalinas en Mamma Mia! también es una fiesta, con celebraciones de hitos, salidas, concursos de decoración de puertas y reuniones.

“Por la naturaleza del espectáculo, creo que simplemente se traslada a la vida tras bastidores y esa alegría que ves en el escenario simplemente desborda en nuestras vidas”, dice Wallace.

"Mamma Mia!" se posiciona entre los espectáculos más taquilleros de Broadway en su regreso

Wallace, quien comenzó en el elenco del musical y llegó a interpretar al joven protagonista, Sky, y ahora es uno de los tres posibles padres, dice que el espectáculo trata sobre la amistad, la paternidad, la esperanza y las segundas oportunidades.

“Siempre sorprende cómo el espectáculo te sorprende emocionalmente”, dice. “Es un gran momento. Es divertido. Pero creo que la gente se identifica con estos temas y estos personajes, y creo que la gente se sorprende de cómo el espectáculo les llega al corazón y los conmueve”.

Sherrill observa la historia a través de los ojos de una madre y se da cuenta de que es una persona diferente a la que era antes de tener gemelos. Ofrece otro tema.

“Se trata mucho de encontrar tu identidad”, dice. “Creo que eso atrae a las personas en todos los niveles —todas las personas, todos los niveles. Todos están tratando de descubrir quiénes son y cuál es la mejor versión de sí mismos. Así que creo que ese es un mensaje universal que realmente toca la fibra sensible de la gente, al menos la mía”.

Fuente: AP

[Fotos: Joan Marcus vía AP]