Bienalsur recibe un reconocimiento de la Legislatura porteña por su impacto en el arte contemporáneo

El encuentro internacional será declarado de Interés Cultural por su papel como puente entre artistas de todo el mundo y su apuesta por la integración y la democratización del arte en Argentina y más allá

La declaración de Interés Cultural que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires otorgará a Bienalsur no solo reconoce una trayectoria, sino que subraya el impacto de una plataforma que, según la UNESCO, constituye un “encuentro imprescindible de la creación contemporánea”. Esta distinción, que se formalizará el 12 de agosto a las 17:00 en el Salón San Martín de la Legislatura, pone en primer plano el papel de Bienalsur como motor de integración y democratización del arte contemporáneo, tanto en Argentina como en el escenario internacional.

La iniciativa, impulsada por la diputada Cecilia Ferrero, presidenta de la Comisión de Cultura de la Legislatura, busca destacar la contribución de Bienalsur a lo largo de sus cinco ediciones. Ferrero remarcó que el proyecto “consolidó un modelo horizontal e inclusivo, basado en el diálogo y la construcción colectiva del conocimiento”. Además, subrayó que su desarrollo desde la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), una institución pública argentina, refuerza el compromiso con la democratización del acceso al arte y la cultura, permitiendo que el arte contemporáneo llegue a territorios y públicos históricamente excluidos del circuito hegemónico.

Desde su nacimiento hace una década en la UNTREF, se ha definido por una impronta federal, internacional y humanista. Organizada en conjunto con la Fundación Foro del Sur, la bienal se apoya en un trabajo en red, colaborativo y solidario, que involucra tanto a la comunidad local como global. Su metodología se distingue por la apropiación del espacio público y la integración de artistas consagrados y emergentes de todo el mundo, a través de convocatorias internacionales abiertas y libres. Este enfoque ha permitido que las obras seleccionadas reflejen una diversidad de voces y problemáticas, sin la imposición de temáticas o directrices curatoriales predefinidas.

Anibal Jozami (Foto: Gustavo Gavotti)
Anibal Jozami (Foto: Gustavo Gavotti)

La gestión de Aníbal Jozami y Diana Wechsler ha sido clave para consolidar el anclaje académico y educativo de BIENALSUR. La red académica que respalda la bienal posibilita un análisis riguroso del panorama artístico contemporáneo, fortaleciendo la producción de conocimiento y la formación de nuevos públicos. Ferrero destacó que “Bienalsur ha logrado insertar a artistas argentinos en los circuitos internacionales del arte y ha traído al país figuras de relevancia mundial, enriqueciendo el ecosistema cultural local”.

Su alcance trasciende las fronteras nacionales. En la actualidad, la bienal desarrolla muestras en países como España, Francia, Japón, Uruguay, Chile, Senegal y Arabia Saudita, entre otros. Esta expansión internacional confirma la vocación transnacional del proyecto y su capacidad para articular redes de colaboración que desafían los límites geográficos y culturales tradicionales del arte contemporáneo.

El acto de reconocimiento en la Legislatura porteña representa un respaldo institucional a una iniciativa que, desde el ámbito universitario público, ha logrado posicionarse como referente en la promoción y democratización del arte. La cita del 12 de agosto en Perú 160, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será el escenario donde se formalizará este reconocimiento a una bienal que, en palabras de la UNESCO, se ha convertido en un punto de referencia para la creación contemporánea.

