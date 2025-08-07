Cultura

Osvaldo Piro y su enorme legado como emblema del tango y la porteñidad

El bandoneonista, compositor y director que fue apadrinado por Troilo, marcó una época de la música popular argentina con un estilo inconfundible que sobrevive en su obra de más de medio siglo

Guillermo E. Pintos

Por Guillermo E. Pintos

Guardar
Osvaldo Piro al frente de su orquesta típica interpreta "Octubre", uno de sus clásicos, en un concierto celebrado en mayo de 2017

Se fue Osvaldo Piro, bandoneonista, compositor, director, porteño inspirado. Un pedazo de la historia del tango. Deja un enorme legado que no cabe en un texto como éste aunque bien pueden mencionarse un par de hitos. “Azulnoche” y “Octubre”, tal vez sus obras más celebradas -el video que abre esta nota así lo refleja- no solo figuran entre las composiciones más celebradas del tango contemporáneo, sino que condensan una madurez y una sensibilidad enormes. Y alcanzaron una dimensión singular gracias al talento orquestal de un artista que supo dialogar con la tradición y, al mismo tiempo, imprimirle un sello personal e inconfundible.

La figura de Osvaldo Piro se destaca no solo por su destreza interpretativa, sino también por la calidad y belleza de una obra que, aunque no extensa, ha dejado una huella profunda en la música popular argentina del siglo XX y extiende su influencia e impacto en estos tiempos.

Aníbal Troilo y Osvaldo Piro,
Aníbal Troilo y Osvaldo Piro, el maestro y su alumno favorito

Su trayectoria se forjó en La Paternal, un barrio de Buenos Aires con una fuerte impronta tanguera. Desde muy pequeño se inclinó por el bandoneón. Durante la adolescencia, participó en varios conjuntos barriales y, a los 16 años, ingresó a la orquesta de Alfredo Gobbi, una de las formaciones paradigmáticas de la época. Hasta que fundó su propia orquesta.

Esa decisión en los años 60, cuando el género ya no gozaba del favor masivo que tuvo en la “década del 40”, revela su compromiso con una tradición que muchos consideraban en declive. Mientras el tango perdía terreno entre las preferencias del público y solo sobrevivían fenómenos aislados, como el furor juvenil por Julio Sosa, el hombre se mantuvo fiel a su visión artística.

Aquí entra en escena Aníbal “Pichuco” Troilo, su padrino musical, quién respaldó el primer disco de esta orquesta con su firma en la portada del álbum. Un gesto que simbolizaba la transmisión de una herencia artística y el reconocimiento de un maestro a su discípulo.

Osvaldo Piro destaca como figura
Osvaldo Piro destaca como figura clave en la renovación del tango argentino, fusionando tradición y sello personal

Consultado sobre qué admiraba de su mentor, respondió: “Como intérprete, su fraseo. Y como director, todo, no existen grabaciones flojas suyas. Pichuco fue un artista de una gran intuición, por eso es único. Como compositor era de una inspiración maravillosa, un tipo tocado por la varita de Dios. En el tango ocupa un lugar de importancia vital. También en mi vida.”

La referencia no resulta casual. El estilo de Osvaldo Piro encarna la esencia de una Buenos Aires que forjó su propio mito. Es cuestión de tomarse el tiempo y hacer el pequeño ejercicio de escuchar. Su bandoneón evoca el perfume de los patios con glicinas, el bullicio de los potreros y los cafés con estaño, pero también la ciudad de asfalto y cemento, el rumor de los trabajadores, el griterío de los vendedores ambulantes y el silencio de las plazas. Su música, impregnada de la atmósfera porteña, resulta imposible de concebir en otra latitud. Su voz cascada, la charla cadenciosa y una inconfundible noctámbula, completaban el cuadro. Un epítome de la porteñidad.

Osvaldo Piro fue uno de los artistas más interesantes de su generación: un bandoneonista visceral, sagaz director e inspirado compositor y arreglador. Su legado permanecerá vivo a lo largo de los tiempos: la profundidad y la belleza de sus obras mantendrán viva su memoria. En la memoria de una ciudad que amó y sublimó con singular maestría.

[Fotos: Augusto Starita; Secretaría de Cultura de la Nación]

Temas Relacionados

Osvaldo PiroTangoMúsica popular argentina

Últimas Noticias

La argentina Mercedes Azpilicueta inaugura el mayor festival de arte contemporáneo de Escocia

La artista y el colectivo Más Arte Más Acción, de Colombia, presentan obras que exploran cuerpos, diáspora y luchas colectivas, y consolidan la relevancia del sur global en la escena artística internacional

La argentina Mercedes Azpilicueta inaugura

Murió Alberto Casares, mítico librero argentino e impulsor del libro antiguo

El fundador de la emblemática librería porteña que lleva su nombre falleció a los 82 años. Fue el primer presidente de la refundada Asociación de Libreros Anticuarios y transformó su local en un punto clave para escritores y coleccionistas

Murió Alberto Casares, mítico librero

Las huellas de crecer en la Cuba comunista

Inspirada en vivencias compartidas por miles de cubanos, Ivonne Lamazares muestra con ternura y humor cómo las circunstancias políticas y los secretos familiares repercuten en la vida de sus protagonistas

Las huellas de crecer en

Censura en India: 25 libros fueron prohibidos en Cachemira, una región en disputa

Las autoridades ordenaron retirar importantes títulos, entre ellos obras de Arundhati Roy, argumentando que promueven ideas separatistas y desinforman a la juventud en una zona marcada por tensiones políticas

Censura en India: 25 libros

Los “colores mexicanos” de Luis Buñuel llegan a San Pablo

El Instituto Cervantes inaugura una muestra que explora la influencia de México en la obra del cineasta español, con 18 piezas de artistas que reinterpretan sus películas desde una perspectiva local

Los “colores mexicanos” de Luis
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Cuando apareció el sobrino fue

“Cuando apareció el sobrino fue un shock total”: los detalles del proceso que permitió identificar a Pablo Fernández Lima

Banco Nación vende 300 autos por día con sus créditos para 0 Km: como pedir el préstamo de hasta $100 millones

En la homilía por San Cayetano, García Cuerva reclamó por los jubilados y los discapacitados

San Cayetano: organizaciones políticas y sindicales marchan a Plaza de Mayo

Cómo quitar la humedad de la pared de forma rápida y sencilla

INFOBAE AMÉRICA
Se agrava la desnutrición en

Se agrava la desnutrición en Gaza: julio fue el mes con más casos y las muertes durante 2025 llegaron a 99

“Es una controversia artificial”: reclamo de Gustavo Petro al Perú responde a intereses políticos internos, según Aníbal Quiroga

El Instituto Weizmann se reconstruye del ataque de misiles iraníes. ¿Por qué debería importarle al mundo?

“Sabemos que nuestros clientes son el motor de la economía”

Masivo traslado de presos en Paraguay: cambiaron de cárcel a más de 500

TELESHOW
La palabra de Claudio Contardi

La palabra de Claudio Contardi durante el juicio con Julieta Prandi: “Jamás la traté mal”

Julieta Prandi habló sobre el acto fallido de su exmarido en el juicio por violación: “Le ganó el inconsciente”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

El sorpresivo cruce entre Verónica Lozano y Marina Calabró: “Que no se meta en problemas que no son suyos”

El hijo de Cacho Deicas cruzó a Marcos Camino en la guerra sin fin de Los Palmeras: “El tiempo pondrá todo en su lugar”