Joe Biden firma un millonario contrato para publicar sus memorias y promete revelaciones sobre su gobierno

El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, publicará sus memorias en 2026 (Foto: archivo Reuters/Evelyn Hockstein)

“Me he pasado la vida escribiendo discursos para otros. Ahora, por fin, estas palabras serán solo mías”. Con esa frase, Joe Biden anunció su próximo proyecto editorial, un libro de memorias que, según fuentes cercanas, podría convertirse en uno de los lanzamientos más esperados del año. El acuerdo, que involucra a Flatiron Books, filial de la editorial británica Macmillan, ha generado expectativas tanto en el mundo político como en el literario. El propio Biden subrayó: “Quiero contar mi historia con honestidad, sin filtros ni intermediarios”.

El libro, aún sin título, abordará su paso por la Casa Blanca, los desafíos personales y políticos que enfrentó y su visión sobre el futuro del país. El acuerdo con Flatiron Books representa el regreso de Biden al mundo editorial tras su anterior libro, publicado antes de su presidencia.

El interés de las editoriales por las memorias de figuras políticas no es nuevo, pero el caso de Biden destaca por el contexto en el que se produce. Tras dejar la presidencia, su figura ha seguido ocupando un lugar central en el debate público. Según The New York Times, el contrato con Flatiron Books se cerró tras una puja entre varias editoriales, lo que refleja la alta demanda por el testimonio del exmandatario. La noticia de la adquisición del libro por un anticipo de aproximadamente 10 millones de dólares se publicó por primera vez en The Wall Street Journal.

Joe Biden en la iglesia católica St. Joseph on the Brandywine para asistir a los servicios conmemorativos del aniversario de la muerte de su difunto hijo, Beau Biden, en Wilmington, Delaware, Estados Unidos, el 30 de mayo de 2025 (Foto: REUTERS/Ken Cedeno)

El libro promete ofrecer una mirada personal a los momentos clave de la administración Biden, así como a episodios menos conocidos de su vida. En palabras del propio Biden, “no quiero escribir solo sobre política, sino sobre las personas, las pérdidas y las esperanzas que me han marcado”. El expresidente ha señalado que dedicará especial atención a los desafíos familiares, incluyendo la muerte de su hijo Beau, y a las decisiones difíciles que debió tomar durante su mandato.

La editorial prevé lanzar el libro en la primera mitad de 2026, con una tirada inicial que podría superar un millón de ejemplares. El equipo de promoción prepara una gira nacional de presentaciones y entrevistas, en la que Biden buscará conectar con lectores de distintos perfiles. El interés mediático se ha visto reforzado por la promesa de abordar temas controvertidos, como la retirada de Afganistán y la gestión de la pandemia de COVID-19.

El acuerdo con Flatiron Books incluye también los derechos para una posible adaptación audiovisual, aunque por el momento no se han concretado detalles sobre este aspecto.

El libro de Joe Biden se suma a la tradición de expresidentes que han recurrido a las memorias para reflexionar sobre su paso por la Casa Blanca. La expectativa en torno a este lanzamiento refleja tanto el interés por la figura de Biden como la relevancia de su testimonio en un momento de cambios para el país.