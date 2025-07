Agenda cultural de invierno en Buenos Aires, con propuestas para todos los gustos

Sábado 2 de agosto a las 17 en la Capilla. Amores o no amores con María Mangone. El espectáculo de teatro musical homenaje a María Elena Walsh cuenta la historia de dos vecinos que no saben que lo son, y que a lo largo de un día muy particular, descubrirán -a través del juego- que tienen mucho más en común de lo que se imaginaban. Un universo de ficción dónde, con humor e inocencia, nos interrogamos sobre el lugar que tiene la fantasía en el mundo en el que vivimos. La entrada es libre y gratuita para residentes y argentinos. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala. No se suspende por lluvia.