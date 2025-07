El teatro que duele: fricción, terror psicológico y la nostalgia de aquellos talleres

La obra 'El trabajo' explora la energía incontrolable del cuerpo y los límites de la actuación

Me acuerdo de muchos accidentes de actuación en la época en la que estudiaba. Actuar y lastimarse eran parte de la misma práctica. Había que atravesar experiencias extremas, porque si no no había verdad en lo que hacías. Creo que ese era el paradigma en la época en la que estudiaba teatro.

Existía la idea de la exposición bruta, vieja escuela, de la fricción y del terror psicológico, que funcionaba para movilizar y transformar (y trastornar).

El trabajo dialoga con estas escenas, con este imaginario. Tiene que ver con los talleres que doy y con los talleres a los que asistí.

La obra intenta convocar esa energía incontrolable del cuerpo que no mide, que no calcula, que prueba y experimenta sin límites.

La experiencia de los accidentes en la formación actoral marcó una época de exposición extrema en el teatro

Ensayando la obra, tuve una serie de “accidentes” que me llevaron directamente a aquella época, cuando empecé a actuar. Primero me abrí la frente cabeceando una estufa, después me lastimé la espalda y por último la rodilla. Me sorprendió volver a sentir lo que sentía cuando era chico al acariciar con orgullo mis lastimaduras, que eran como trofeos de guerra, pruebas de compromiso-valentía-verdad.

Un ejercicio que practicamos en los talleres que doy es hacer cosas arriesgadas-lanzadas y al mismo tiempo cuidarse, como si uno estuviese en rehabilitación. Aventurarse de manera cuidada.

Creo que ese sería el desafío para mí hoy.

Mi trabajo.

Las heridas sufridas durante los ensayos se convirtieron en símbolos de compromiso y autenticidad artística

* Federico León es dramaturgo, escritor y director teatral. El trabajo se presenta los viernes y sábados a las 20, en Zelaya, Zelaya 3134, barrio del Abasto. Además de León, actúan Santiago Gobernori y Beatriz Rajland, de 87 años.

