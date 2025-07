Martín Caparrós, homenajeado en un encuentro lleno de amigos con “una emoción que hace temblar”

Martín Caparrós fue homenajeado en el Teatro Alvear con la lectura de su autobiografía "Antes que nada"

A sala llena, una treintena de amigos, colegas y familiares del periodista y escritor Martín Caparrós, leyeron este jueves por la noche pasajes de la autobiografía Antes que nada en el Teatro Alvear de Buenos Aires. Participaron entre otros Cristian Alarcón, Maria O’Donnell, Daniel Guebel, Claudia Piñeiro, Ezequiel Fernández Moores, Dani Yako, Martín Sivak, Graciela Speranza, Ernesto Tenembaum y a través de videos lo hicieron Leila Guerriero y Jorge Fernández Díaz.

También estuvo presente la madre de Caparrós, Martha Rosenberg, médica psicoanalista y referente histórica del movimiento por el aborto legal en Argentina, quien fue una de las primeras en ingresar junto a otra icónica militante feminista, Nina Brugo.

Cuando Caparrós hizo su entrada en una silla de ruedas eléctrica, el público se puso de pie para aplaudir largamente. El escritor, diagnosticado hace más de dos años con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), agradeció con una sonrisa y comentó: “Me trajeron engañado. Me dijeron que no iba a tener que hablar”, afirmó, y elogió al “increíble comando de amigos” que organizó el evento, inspirado en el homenaje realizado en abril en el Teatro Ateneo de Madrid, donde participaron figuras como Maruja Torres, Soledad Gallego‐Díaz, Juan Diego Botto, Rodrigo Fresán y Juan Villoro.

El evento en el Teatro Alvear reunió a escritores, periodistas y familiares, con la participación especial de su madre, Martha Rosenberg.

Caparrós recordó a dos grandes amigos recientemente fallecidos, Jorge Dorio y Jorge Lanata: “Quería empezar esta noche recordándolos”. Luego leyó un fragmento de su libro que reflexiona sobre su enfermedad: “No quiero que al verme vean al muerto. Mientras siga vivo, quiero seguir vivo”. Durante más de una hora, escritores y amigos repasaron y leyeron el libro que recorre la vida del autor: su infancia, militancia política, exilios, drogas, paternidad, vínculos amorosos, vejez y el día en que se cruzó con el dictador Jorge Rafael Videla mientras trotaba en un parque.

En paralelo, el dibujante Rep ilustraba en vivo los textos, proyectando sus dibujos en la pantalla. Uno de los momentos más celebrados por el público fue protagonizado por su madre, Martha, quien lo llamó “Mopi”, el apodo que le dan sus familiares y amigos de la infancia. Leyó un fragmento donde su hijo especula sobre el momento de su concepción.El auditorio estalló en risas y aplausos. “Contá, Martha”, se escuchó desde el escenario al finalizar. Ella y Caparrós se miraron y sonrieron. En la pantalla, Rep - encargado de ilustrar las historias que se contaban en tiempo real- dibujó un diálogo entre ambos en el que ella decía que nunca se lo diría.

También se leyó un fragmento en el que Caparrós reconoce la lucha de su madre por la legalización del aborto. “Como persona de izquierda, cumpliste algo que ninguno de nosotros logró”, le dijo el día que se aprobó la ley en 2020, según relató en su libro. El hermano del escritor, Gonzalo Caparrós, leyó otro fragmento sobre el origen del apodo “Mopi”, cerrando otro momento íntimo.

Sobre el final, Caparrós volvió a agradecer a sus grandes amigos. El público se puso de pie para aplaudirlo una vez más. Con voz entrecortada por la emoción, cerró un acto significativo expresando gratitud hacia sus colegas y seres queridos: “Ya hablé demasiado. Ahora debo despedirme. Lo bueno, si breve, bueno; y así, lo malo, si es breve, puede parecer mejor. No suele ser el temor lo que define mis frases, pero hoy la emoción me hace temer y temblar entero. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, mis queridos. Me han dado felicidad, de esa que, cuando se da, nunca cae en el olvido”.

[Fotos: Miguel Quintana/EFE]