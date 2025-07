David Lynch, entre la memoria personal y la ficción, en una obra que desafía categorías tradicionales

Trailer de "Corazón salvaje", de David Lynch

No es una autobiografía, ni tampoco una biografía. Es las dos cosas y a la vez no. Entre lo biográfico y lo autobiográfico nace este libro híbrido, con dejo de memoria personal y mucho -pero mucho- de ensayo sobre la vida y el arte. David Lynch hace poesía, no importa en qué formato; si es una película o un corto, un cuadro y una pieza musical. Todo él destila poesía, y este libro no es la excepción. Los capítulos que él escribe lo muestran tal cual uno podía escucharlo en las entrevistas, en las que transmitía su amor por el arte como una fuerza poderosa. Ya lo habíamos leído en Atrapa el pez dorado. En este libro vuelve recargado.

En Espacio para soñar la crítica y curadora de arte Kristine McKenna y David Lynch construyeron juntos una arquitectura literaria tan inquietante y compleja como cualquiera de las películas del director, que invita a los lectores a entrar en el espacio liminal donde la visión privada se encuentra con el espectáculo público y donde la vida despierta se disuelve en el sueño en el que lo real, lo posible, lo imaginado y lo temido tienen sentido, como un capítulo cualquiera de Twin Peaks.

Twin Peaks, el pueblo de la más absoluta fantasía que supo crear David Lynch

En el corazón de Espacio para soñar se encuentra su estructura híbrida y maravillosa: en capítulos que se interponen (o más bien se interpelan) Lynch y McKenna se enfrentan a las dualidades propias del artista y, sin querer, asistimos una vez más a esa incomodidad que nos hace entrar en una punta de la silla cuando vemos sus películas y que pregunta a gritos ¿qué es real? Porque incluso en sus ficciones más surrealistas, la pregunta sobre qué es real dentro de la ficción es tal vez una de las características que más define su obra. Esa magia: estamos viendo una película y dentro de la película aparece la duda ya no sobre la veracidad, sobre la verosimilitud, sobre el artilugio de la ficción, sino más a fondo: la ficción de la ficción de la ficción y ahí aparece la verdad.

En el primer capítulo, “Pastoral americana” (no podría llamarse de otro modo), McKenna da el contexto, el marco histórico. Nacido en 1946 en Missoula, Montana, a partir de cartas familiares, archivos de festivales y docenas de entrevistas, McKenna sitúa las experiencias de Lynch en un contexto cultural más amplio: el auge de la posguerra, el surgimiento de la televisión, los drásticos cambios sociales y culturales del corazón del siglo XX. Su voz es analítica pero empática, y ofrece nuevos ángulos sobre anécdotas conocidas. McKenna se esmera en dar una mirada compleja del artista que tiene entre manos. Y lo logra.

El libro revela la colaboración entre Lynch y Kristine McKenna para retratar la vida y el arte del cineasta

Y Lynch le responde a cada capítulo que ella le entrega en un tono confesional, declaraciones sintéticas, oníricas, extraños fragmentos que pueden sonar inconexos, pero que llevan un hilo conductor a través de cada respuesta y que se van hilando entre capítulo y capítulo que McKenna le entrega.

Esta interacción crea una experiencia de lectura que llega a los lectores como un paso de baile, como una orquesta, una sinfonía polifónica, desmesurada a la vez que contenida. Las contradicciones de Lynch, las desmentidas a las anécdotas que otros cuentan, la sorpresa frente a la mirada distintiva o el recuerdo que jamás hubiera imaginado alguien tenía de él. Para los aficionados a su obra, es como habitar un sueño y despertar a un mapa lúcido de su geografía.

Al narrar su infancia en Tacoma, Lynch recuerda cómo transformó una caja de zapatos en un diorama y montó un tren eléctrico para hacer circular un coche de juguete por paisajes en miniatura: sus primeras incursiones en el stop-motion. “Ese tren de juguete me enseñó que el movimiento en sí mismo podía hablar”.

McKenna traza la expansión de Tacoma después de la guerra y describe los años de Lynch en la Academia de Bellas Artes de Pensilvania. Las entrevistas con sus compañeros de clase y su tutor, Ray Parker, revelan su impaciencia con su famosa premisa de “el arte por el arte mismo” y su anhelo de fusionar la quietud de la pintura con el flujo del cine.

"Espacio para soñar" se presenta como un testimonio de la incansable creatividad y visión artística de Lynch

Lynch relata la sorpresa de Mel Brooks al darle el papel y la elegancia de John Hurt al encarnar a John Merrick. Defiende la cinematografía monocromática y rememora dualidades: el cuerpo frente al alma, el horror frente a la compasión: “Mantuvimos su reflejo en los espejos hasta que las lágrimas de Hurt se reflejaron en los nuestros”. Y en los nuestros también, Lynch…

Recorren las obras fundamentales entre entrevistas, diarios, recuerdos, la mirada de los otros y la propia introspección y la reflexión a partir de lo que los demás dicen de su obra: El choque cultural, la censura, la violencia como evocación y la consecuencia de la transgresión.

Lynch narra su encuentro con Mark Frost en una cafetería y cómo imaginó una serie de televisión que parecía “un sueño que no se podía terminar”. Recuerda el rodaje en los bosques nevados de Washington, el uso de distorsiones de video analógico en las secuencias oníricas de Laura Palmer y la incorporación de la lluvia ambiental al tapiz sonoro de la serie: “La lluvia era otro personaje más”. Cuando él relata estas secuencias, las manías, las inquietudes y la clara necesidad de que fuera una historia que no se podía terminar, uno vuelve a ese espectador que fue de Twin Peaks. La angustia, la desolación de las historias sin terminar. No puede terminar, porque el horror no tiene fin.

Recorren Mckenna con los testimonios, documentos, entrevistas y registros, y Lynch a través del paño engañoso de la memoria y la ficcionalización, cada una de sus obras, cada una de sus búsquedas, sus luchas, sus ideas y la concreción (o no) del proyecto artístico.

La estructura híbrida del libro alterna capítulos escritos por Lynch y McKenna, creando una experiencia polifónica

Lynch nos cuenta acerca de su refugio en Hollywood Hills —con puertas de madera oscura, eucaliptos alineados y un observatorio con bañera hundida— y sus rituales diarios: el té de la mañana, escribir en fichas y abstenerse de enviar correos electrónicos. Comparte un recuerdo de cuando rescató a un coyote herido durante un paseo por el cañón: “Su corazón salvaje me recordó al mío”.

McKenna intercala fotografías familiares con entrevistas en las que explora el equilibrio entre la soledad creativa y la paternidad. Destaca su dedicación a la educación artística y la importancia de prestar atención real a las enfermedades mentales. Repasa el recibimiento de la obra de Lynch en distintos festivales, en la academia, y en las lecturas modernas y posmodernas que basan en su obra experimentos de realidad virtual. Todo refuerza el hecho de que Lynch fue un adelantado, un hombre del futuro, de otro planeta, de algún otro lugar. Y todo recuerda y refuerza la frase implacable de Lynch sobre la IA: “Quizás algún día una máquina cartografíe los sueños humanos, pero ¿nos enseñará a sentir?”.

Patricia Arquette en "Lost Highway", una de las películas más recordadas de David Lynch

Espacio para soñar es a la vez un tótem y una invitación: se cuenta en este libro medio siglo de una incansable mente artística, desde la mirada de los otros (parientes, amigos, exesposas, colegas, etc.) y desde la reflexión que le provoca a Lynch leer a los otros. Un ejercicio de grandeza, humildad y valentía enormes. Sus triunfos, sus fracasos, su devoción espiritual, y, sobre todo, su incansable práctica visionaria.

Este híbrido que es su biografía, esta antibiografía es la punta de un iceberg que es Lynch. Insondable, profunda, divertida y fresca, este libro es el reflejo de la incansable condición creativa de los humanos. Hasta en su obra final Lynch se presenta como un gurú impensado, un artista rebelde (su biografía no es una biografía), un ser humano creativo y poderoso que clama a gritos que “cada vida es un misterio y es labor de cada cual resolver ese misterio: todos llevamos el mismo camino, lo sepamos o no.”

[Fotos: archivo AP/ Chris Weeks; Chris Pizzello; Domenico Stinellis; Julien’s Auctions; Infobae - Jesús Aviles]