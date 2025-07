Comienza el Festival de Aviñón, el más grande y célebre encuentro del teatro mundial

Hasta el sábado 26 de julio, el Festival de Aviñón suma 1.700 espectáculos teatrales paralelos en toda la ciudad del sur de Francia

El árabe toma este año el relevo al español como lengua invitada del prestigioso Festival de Aviñón, que da comienzo este sábado a su edición número 79 desplegando espectáculos por toda la villa del sur de Francia, entre los que destaca una obra en homenaje a Gisèle Pelicot con lecturas sobre su histórico juicio.

En total serán 22 días con 42 espectáculos diferentes y casi 300 representaciones en total, entre las cuales una buena parte servirá para dar cuenta de la riqueza de la lengua árabe y de su extenso patrimonio, en un momento que coincide además con un agravamiento de las tensiones en Oriente Medio.

“No esquivamos las complejidades políticas ligadas a esta lengua, demasiado a menudo instrumentalizada por los que prefieren el odio, el racismo y la violencia”, señaló el director del festival, el dramaturgo portugués Tiago Rodrigues, en una carta publicada en vísperas del inicio. El ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023 y los rehenes aún secuestrados no pueden servir “de coartada”, recalcó Rodrigues, a la “masacre en Gaza”.

El Festival de Aviñón 2024 destaca la lengua árabe como invitada principal en su 79ª edición

El patrimonio árabe se hará notar desde la obra de apertura del festival esta misma noche, titulada NÔT y firmada por la caboverdiana Marlene Monteiro Freitas, que es un homenaje a la joya por antonomasia de la literatura en ese idioma: los relatos de Scheherezade de Las mil y una noches.

Monteiro Freitas, elegida como “artista cómplice de esta edición 79, sucede así a la española Angélica Liddell con DÄMON: El funeral de Bergman, ya que la dramaturga catalana -una habitual en Aviñón- se encargó de la gran inauguración de 2024 en el emblemático patio del Palacio de los Papas, que se remonta al siglo XIV y es el escenario más prestigioso del festival.

Para ilustrar la potencia dramática del árabe en Aviñón se presentarán también espectáculos como They always come back, de la marroquí Bouchra Ouizguen; When I Saw the Sea, del libanés Ali Chahrour, o YES DADDY de los palestinos Bashar Murkus y Khulood Basel.

La programación incluye 42 espectáculos oficiales y casi 300 funciones, con fuerte presencia del patrimonio árabe

El flamenco de Israel Galván

Aunque no sea protagonista, la cultura española sí se mantendrá presente en este festival, que durará hasta el 26 de julio, gracias a la unión de fuerzas entre el bailaor y coreógrafo flamenco español Israel Galván.

Unirá fuerzas con el artista francés de ascendencia marroquí Mohamed El Khatib en Israel & Mohamed, una obra en la que ambos buscan un “lenguaje común” a través del “cuerpo, de sus heridas y sus cicatrices”, así como de sus “historias íntimas, familiares y profesionales”, creando una suerte de danza documental.

Este “diálogo a ambos lados del Mediterráneo” se podrá ver en Aviñón a partir del 10 de julio, pero no será la única aparición de Galván, ya que el 25 protagonizará RITE junto a Marlene Monteiro Freitas.

Aviñón se consolida como uno de los festivales de teatro más grandes y prestigiosos del mundo

Este último es un espectáculo en el que la caboverdiana y el español “hacen colisionar sus universos artísticos” en un encuentro tan “improbable como dichoso”, según el festival.

Tributo a Gisèle Pelicot

Otra de las creaciones que más llaman la atención de esta edición será el homenaje a Gisèle Pelicot que se producirá el día 18 en el mismo escenario que utilizará Israel & Mohamed, el claustro de la iglesia Saint-Symphorien-les-Carmes.

Allí, con puesta en escena del suizo Milo Rau y dramaturgia e investigaciones de la francesa Servane Dècle, se recitarán lecturas en torno al juicio contra su exmarido y el resto de sus violadores, quienes durante una década abusaron de ella estando inconsciente por las drogas que le suministraba su entonces esposo.

Un homenaje a Gisèle Pelicot resalta la lucha contra la violencia de género en el festival

“‘La vergüenza debe cambiar de bando’. Con estas palabras y su decisión de hacer público su juicio, Gisèle Pelicot se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia de género”, destaca el festival sobre este homenaje, que pondrá en escena “interrogatorios, alegatos y comentarios” sobre este proceso histórico en la misma ciudad donde se juzgó.

El programa también incluirá espectáculos de varios de los autores ya habituales de esta cita del sur de Francia, como el francés Gwenaël Morin o su propio director Tiago Rodrigues.

Pero además de la programación oficial del evento, todos los rincones de la ciudad se convierten en potenciales escenarios teatrales gracias a los 1.700 espectáculos programados en paralelo, en lo que se conoce como el Festival Off de Aviñón.

El Festival de Aviñón es el más grande y célebre del mundo del teatro, junto al que se celebra en Edimburgo (Escocia).

Fuente: EFE

[Fotos: prensa Festival de Aviñón]