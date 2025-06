Mafalda deja su casa: Quino ya no se publicará por Ediciones de la Flor

Mafalda cambia de casa: Quino ya no se publicará por Ediciones de la Flor (Foto: REUTERS/Eloy Alonso)

“Desde mañana, 1 de julio 2025, Ediciones de la Flor dejará de publicar los libros de Quino, el emblemático autor de nuestro sello”. Con esta frase se inicia un sorpresivo posteo en la cuenta de Facebook de la editorial que desde hace más de 50 años publica la obra de Joaquín Salvador Lavado, el gran dibujante argentino que falleció en septiembre de 2020. Según pudo saber Infobae Cultura, Penguin Random House será el grupo editorial que publicará su obra.

“Lamentamos que, por decisión de sus sobrinos herederos, no podamos continuar cuidando su obra como lo hemos hecho desde que nos eligió como su casa, hace más de medio siglo. De todas formas, tenemos la certeza de que la historia mantendrá indisolublemente unidos nuestros nombres, como hasta ahora”, se completa el texto del sello que durante décadas fue liderado por Daniel Divinsky y Ana María “Kuki” Miller.

Este revés ocurre luego de una larga historia afectiva entre Quino y Ediciones de la Flor. En esta casa editorial está alojada su gran personaje, Mafalda, aquella niña que durante largas décadas supo gritar verdades ocultas y cotidianas.

“Nos invade una enorme tristeza”, le dice a Infobae Cultura Kuki Miller. “Me cuesta entender el motivo por el cual los sobrinos tomaron esta decisión. Más de una vez cuando hablábamos con Quino del tiempo que llevábamos publicándolo me decía: ‘En Argentina Ediciones de la Flor dejará de editarme cuando vos lo decidas’”, agrega.

El gran cambio se produjo con la prematura e inesperada muerte de Julieta Colombo, sobrino del artista, a quien él le legó de por vida el manejo de su obra. Tal es así que al morir Quino, el grupo editorial se acercó para mudar la obra de Quino y ella se negó. Pero ahora la situación cambió: “Eso impidió seguir respetando fielmente la voluntad de Quino en todos los aspectos derivados de su obra, como sí lo hizo ella durante los dos años y medio que lo sobrevivió”, cuenta Miller.

Luego de más de medio siglo, la obra del gran dibujante argentino —fallecido en septiembre del 2020— será parte de otro sello

“Al morir Julieta, las decisiones quedaron en manos de los sobrinos, propietarios de toda la obra. Quiero creer que ellos no conocían realmente lo que su tío aceptaba o no hacer con su creación, dado que sí siempre estuvieron cerca afectiva pero no laboralmente”, agrega la editora.

Todo empezó en 1962, cuando el dibujante aceptó la propuesta del escritor Miguel Brascó para crear una historieta como publicidad encubierta. El objetivo era promocionar los electrodomésticos Mansfield de Siam Di Tella mediante una tira cómica en los diarios. Aunque presentaron el proyecto al diario Clarín, la idea fue rechazada porque la intención publicitaria se notaba demasiado.

A pesar del rechazo, Quino no abandonó la historieta. Decidió seguir mejorándola hasta que, en 1964, el director de la revista Primera Plana, Julián Delgado, aceptó publicarla. De esta forma, Mafalda comenzó a aparecer en el mundo de las historietas y a ganar sus primeros lectores.

Y en 1966 la historieta dio el salto de las revistas a los libros gracias a la editorial Jorge Alvarez, que publicó los primeros volúmenes. Ese sello también tenía una librería, que se ubicaba en Talcahuano 485. En aquel local se conocieron Daniel Divinsky y Quino, y se hicieron amigos.

Con el tiempo, Jorge Álvarez afrontó dificultades económicas y dejó de pagarles los derechos al artista. Tras la encrucijada legal, en 1970 Quino le propuso a Divinsky y a Miller publicar Mafalda a partir del número seis en Ediciones de la Flor. Este acuerdo impulsó tanto a la editorial como a la obra y comenzó una etapa en la que la línea entre la creatividad y la amistad se volvió cada vez menos clara.

“¿Sabés cuál fue la tirada de la primera publicación que hicimos nosotros? ¡200 mil ejemplares! Son cifras que ahora no existen, pero en ese momento volaban, duraban muy poco”, decía Kuki Miler en una entrevista con Infobae en el año 2019. “Es imposible calcular los millones de ejemplares que hemos hecho en estos cincuenta años”, agregaba.

Ahora, del otro lado del teléfono, cuenta que desde que anunciaron que Quino ya no estaría en Ediciones de la Flor, “no han de dejado de llegar mensajes de clientes, lectores y más lamentando profundamente que nos hayan separado de los libros de Quino. El golpe va más al corazón que lo que nos impacta el vacío de sus libros en el depósito”.