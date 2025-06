Lalo Schifrin, el genio de ‘Misión: Imposible’ y ‘Bullitt’, deja una huella indeleble en la cultura pop

La inolvidable apertura de la serie "Misión: imposible" con la música de Lalo Schifrin

Lalo Schifrin aportó una inmediatez jazzy y vibrante a decenas de bandas sonoras de cine y televisión —con mayor notoriedad, el tema de Misión: Imposible—, y quien optó por una radical ausencia de música para generar tensión en la emocionante escena de persecución en auto de Bullitt, la película de culto de fines de los años 60 protagonizada por Steve McQueen.

Hijo de un concertino porteño, Schifrin interpretó desafiantes obras clásicas desde su infancia. Comparó su despertar al jazz, inspirado por un concierto en vivo de Louis Armstrong, con “una conversión religiosa”. Antes de cumplir 30 años, ya era pianista y arreglista de Dizzy Gillespie, con quien recorría el mundo.

Como compositor, destacó con Gillespiana, una ambiciosa suite de jazz para big band que brillaba como vidriera para la trompeta vertiginosamente rápida y altísima de Gillespie. El álbum de 1960, impregnado de ingredientes latinos y africanos, vendió 1 millón de copias y catapultó a Schifrin a la siguiente etapa de su carrera: trabajar en Hollywood.

Lalo Schifrin, a la izquierda, ensaya con la Filarmónica de Los Ángeles bajo la dirección de Zubin Mehta para el estreno mundial de su obra "Pulsations" en Los Ángeles el 27 de enero de 1971. (Foto: George Brich/ archivo AP)

Compositores como Henry Mancini y Johnny Mandel habían llevado el jazz a las bandas sonoras de televisión y cine, pero se le atribuye a Lalo Schifrin el haber fusionado el jazz con elementos sinfónicos. Para 1969, la revista Time lo calificaba como “el compositor más inventivo de bandas sonoras cinematográficas”, destacando su “sutil toque jazzy” y su expresivo estilo blues de influencia latina.

Estableció un ritmo musical cautivador para tres íconos del espíritu rebelde: Paul Newman en La leyenda del indomable (1967), Steve McQueen en Bullitt (1968) y Clint Eastwood en Harry el sucio (1971).

En Bullitt, utilizó sensuales y sinuosas flautas, ritmos latinos y sonidos de big band para acompañar al detective inconformista interpretado por McQueen en San Francisco. Sin embargo, la escena más célebre del filme, la persecución en auto de 10 minutos, no tuvo música de fondo. El director Peter Yates se opuso inicialmente a esta decisión poco ortodoxa, relató el compositor a la Film Music Foundation. “El silencio también es música”, recordó Schifrin haber respondido. “La ausencia de música va a tener un gran efecto.”

La marca de Lalo Schifrin quedó para siempre en la banda de sonido de "Bullitt", clásico de acción de los años 60

La persecución enfrentaba a un Ford Mustang (conducido por McQueen, un experimentado piloto de carreras) contra un Dodge Charger que transportaba a asesinos a sueldo, en una de las escenas más impactantes de su tipo jamás filmadas. El sonido de las ruedas chirriando y los motores rugiendo mientras los autos brincaban por las calles inclinadas de la ciudad ofrecieron un espectáculo auditivo y visual que ayudó a que el filme fuera un éxito de taquilla.

Para ese entonces, Schifrin ya era un veterano compositor de temas para televisión. La melodía que resonó más y por más tiempo fue su tema principal para la serie de espías de CBS Misión: Imposible, que se emitió de 1966 a 1973.

Bruce Geller, el creador de la serie, le pidió a Schifrin que compusiera un tema que fuera “emocionante pero no demasiado pesado”, según contó el compositor a NPR en 2015. Recordó que Geller le dijo: “Cuando la gente vaya a la cocina a buscar una Coca-Cola, quiero que escuchen el tema y digan: ‘Ah, esto es Misión: Imposible.’”

El tema, con un inusual compás de 5/4, se incrustó profundamente en la conciencia popular y fue revitalizado en una reedición de la serie por ABC-TV a finales de los años 80, así como en las posteriores películas protagonizadas por Tom Cruise.

La serie "Misión: Imposible" no sería lo que fue sin la inconfundible música de Lalo Schifrin

En 1967, ganó dos premios Grammy por el tema y el álbum Music from Mission: Impossible (sus otros dos Grammys, obtenidos en 1964 y 1965, reconocieron The Cat para el organista de jazz Jimmy Smith y la versión jazzy sobre la misa católica, Jazz Suite on the Mass Texts, que presentó al flautista y saxofonista jazz Paul Horn).

Schifrin se convirtió en la elección principal de directores interesados en el género de acción. Después de la escalofriante banda sonora de rock ácido y jazz de Harry el sucio y varias de sus secuelas, compuso para películas de calidad variable, como el film de espías de Charles Bronson Telefon (1977) y Aeropuerto ’79 (1979). También escribió la banda sonora de Operación Dragón (1973), una fusión de íconos asiáticos y jazz funk, un trabajo que, según se informa, consiguió porque a la estrella de artes marciales Bruce Lee le gustaba entrenar con el tema de Misión: Imposible.

Obtuvo seis nominaciones al Oscar, por La leyenda del indomable, La zorra (1967), El viaje de los malditos (1976), Terror en Amityville (1979), La competencia (1980) y El Golpe II (1983).

Bullitt - apertura

Tras un periodo de sequía profesional, tuvo un resurgimiento en su carrera tardía con las bandas sonoras de acción-funk chino para Una pareja explosiva (1998) y sus dos lucrativas secuelas de policías desparejos protagonizadas por Jackie Chan y Chris Tucker. El director de las películas, Brett Ratner, expresó a Variety: “Lalo Schifrin nunca dejó de ser moderno.”

Schifrin finalmente intentó mezclar jazz y música clásica en la sala de conciertos. Sus 50 obras concertantes incluyeron siete conciertos, un ballet y una sinfonía. También ideó un nuevo sistema de notación musical para ayudar a los músicos sinfónicos a “swinguear.”

Entre 1992 y 2011, lanzó una serie de álbumes titulados Jazz Meets the Symphony con grupos como la Orquesta Sinfónica de Londres, interpretando la música de Duke Ellington y Miles Davis acompañados de una banda de jazz. Esos esfuerzos clásicos tuvieron una recepción moderada. En una crítica de 1992, el crítico del New York Times, Bernard Holland, escribió: “Su revoltijo de alusiones está unido por un estilo pianístico de bar de cócteles… que ‘blanquea’ la música negra a través de un proceso de filtrado familiar. Imagine el río Harlem pasando por Beverly Hills, California, y tendrá la idea.”

Clint Eastwood susurra a Lalo Schifrin luego de que el músico argentino recibiera un Oscar honorífico en 2018 (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Sin embargo, Schifrin continuó prosperando a partir de su trabajo anterior. Los derechos de autor de su tema de Misión: Imposible y de una pista de La leyenda del indomable le generaban ingresos constantes. La música de la secuencia de asfaltado en la prisión —con sus campanas resonantes a modo de alarma y sus metales urgentes— fue utilizada como el tema del noticiero Eyewitness News de ABC durante muchos años. Sus bandas sonoras de cine y televisión fueron frecuentemente sampleadas por artistas de hip-hop y música dance, incluyendo a Portishead, Dr. Dre y N.W.A.

En 2008 escribió una autobiografía, Mission Impossible: My Life in Music, cuyo título reflejaba lo que él sabía que sería su legado más perdurable.

Fuente: The Washington Post