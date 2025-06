Samara Joy y Thundercat traen a Buenos Aires la revolución afroamericana del jazz del siglo XXI

Thundercat y Samara Joy se presentarán en Buenos Aires durante este invierno 2025

En este invierno 2025, el público porteño tendrá la oportunidad de disfrutar de dos recitales imperdibles de música contemporánea con artista afroamericanos de vanguardia. Samara Joy, la joven revelación del jazz vocal, hará su debut en Argentina el martes 29 de julio a las 21 horas en el Teatro Coliseo. Y el bajista, cantante y compositor Thundercat brindará un recital el domingo 17 de agosto en el Complejo C Art Media.

Samara Joy

Con tan solo 24 años, Samara Joy ya cuenta con cinco premios Grammy, se destaca como la nueva gran voz del jazz y ha capturado la atención de íconos como Anita Baker y Regina King. Su presencia en grandes programas de televisión y su éxito en TikTok han confirmado su estatus como una estrella de la generación Z.

Samara Joy posa con dos premios Grammy obtenidos durante la 67ª entrega anual de los premios a la música, el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles (Foto: Richard Shotwell/Invision/AP)

Nacida en Nueva York en 1999, su estilo se inspira en grandes referentes del género como Sarah Vaughan y Ella Fitzgerald, aportando una sensibilidad contemporánea sin perder la esencia clásica. Su interpretación se caracteriza por una calidez vocal y un fraseo sofisticado que capturan la atención tanto de críticos como del público joven.

Thundercat

Thundercat, reconocido por su habilidad para desdibujar las fronteras entre el soul, jazz, funk, hip hop y R&B, se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. Ganador del Grammy por su álbum It Is What It Is en 2020, este artista ha trabajado con importantes figuras como Kendrick Lamar y Childish Gambino. Su carisma y su distintivo estilo también lo han vuelto un ícono de la moda y la cultura pop.

Thundercat se presenta en Buenos Aires el 17 de agosto con su fusión de soul, jazz y funk (Foto: IndieFolks)

Stephen Bruner (su nombre real) es uno de los bajistas más innovadores de la escena contemporánea. Su música fusiona jazz, funk, soul y electrónica, creando un estilo único que desafía las fronteras de los géneros tradicionales. Reconocido por su virtuosismo y creatividad, sus líneas de bajo complejas y melódicas marcan tendencia en la música actual.

La presentación de Samara Joy promete un recorrido entre lo clásico y lo contemporáneo del jazz vocal, mientras que el show de Thundercat ofrecerá una mezcla vibrante de géneros musicales. Ambos artistas, cada uno con su estilo único, representan la vanguardia de la música actual y brindarán experiencias sonoras inigualables.