La vida de Melinda French Gates, antes y después de Bill

El libro del día: "The Next Day", de Melinda French Gates

En octubre de 2019, un artículo del New York Times marcó un punto de inflexión en la vida de Melinda French Gates. El texto revelaba información que no solo cuestionaba la integridad de su matrimonio con Bill Gates, sino también los valores que ella defendía. Entre las acusaciones, se mencionaba la relación de su entonces esposo con Jeffrey Epstein, quien había sido condenado por delitos relacionados con la explotación de menores.

Aunque French Gates no profundiza en los detalles en su libro de memorias The Next Day, sí menciona que este episodio fue profundamente perturbador y contribuyó a la decisión de poner fin a su matrimonio en 2021. Este no fue el único escándalo que sacudió la relación. También se hicieron públicas otras revelaciones incómodas, como una relación extramarital de Gates con una empleada de Microsoft.

Estos eventos, sumados a una serie de reflexiones personales, llevaron a French Gates a tomar la decisión de divorciarse tras más de 27 años de matrimonio. En su libro, aunque evita entrar en detalles explícitos sobre las razones detrás de la separación, deja entrever que fue un proceso doloroso pero necesario para su bienestar personal.

Jes Staley, ex ejecutivo del JP Morgan y ex presidente de Barclays; Lawrence Summers, ex secretario del tesoro de EEUU; el magnate Jeffrey Epstein; Bill Gates, co-fundador de Microsoft; y Boris Nikolic, asesor de la Fundación de Bill y Melinda Gates

Desde su infancia, Melinda French Gates se caracterizó por su determinación y disciplina. Desde temprana edad establecía metas claras para sí misma, un hábito que mantuvo durante sus años universitarios y su carrera en Microsoft, donde conoció a Bill Gates. Sin embargo, en su libro, French Gates reflexiona sobre cómo esta búsqueda constante de perfección le generó una presión abrumadora. Un ejemplo significativo que comparte es su experiencia durante el embarazo, cuando, por primera vez, se sintió liberada de las expectativas sociales sobre su apariencia física.

A pesar de su éxito profesional y personal, French Gates admite que, durante gran parte de su vida, priorizó la planificación y el control sobre la espontaneidad. Fue solo en la mediana edad, tras una conversación con una amiga, cuando comenzó a cuestionar si su enfoque meticuloso le había impedido disfrutar de momentos inesperados y espontáneos. Esta reflexión, aunque personal, resuena con muchas mujeres que enfrentan presiones similares en su vida diaria.

Fotografía de 2017 del cofundador de Microsoft, Bill Gates y su ex esposa French, en París (EFE/Julien de Rosa/Archivo)

El New York Times también destacó la influencia del padre de French Gates, un ingeniero aeroespacial que fomentó su interés por la tecnología desde una edad temprana. Él le enseñó a programar y le inculcó la confianza necesaria para sobresalir en un campo dominado por hombres. Durante sus estudios en informática, French Gates enfrentó un entorno competitivo y, a menudo, intimidante, pero su determinación la llevó a destacar. Este episodio de su vida, según relata en su libro, subraya la importancia del apoyo paterno en el desarrollo de la autoestima y las habilidades de las niñas.

Uno de los momentos más significativos en la vida de French Gates fue su decisión de dejar su carrera en Microsoft para dedicarse a la crianza de sus hijos. Esta experiencia la llevó a reflexionar sobre las desigualdades que enfrentan muchas mujeres que no tienen el privilegio de elegir entre trabajar o quedarse en casa. Este pensamiento se convirtió en el motor de su activismo por la licencia familiar remunerada universal, una causa que ha defendido durante años.

La filántropa mundial Melinda French Gates durante el Debate sobre la erradicación del matrimonio infantil y el empoderamiento de las adolescentes en el Centro del Libro de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en 2023 (REUTERS/Nic Bothma)

Tras su separación, French Gates decidió enfocar sus esfuerzos en su fundación Pivotal Ventures, una organización dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres. En su libro, expresa su preocupación por el retroceso en los derechos de las mujeres y su compromiso de trabajar para garantizar que las futuras generaciones, incluidas sus nietas, tengan más libertades y oportunidades.

Aunque French Gates evita profundizar en los conflictos específicos de su matrimonio, menciona algunos episodios que reflejan las tensiones en su relación con Bill Gates. Uno de ellos fue una discusión sobre una compensación económica que él planeaba otorgar a un colega, lo que provocó en ella una fuerte reacción emocional. Este incidente, según relata en su libro, la hizo sentir profundamente irrespetada y contribuyó a su decisión de reevaluar su relación.

A pesar de los desafíos, French Gates ha dejado claro que su prioridad siempre ha sido proteger a sus tres hijos adultos. En su libro, evita revelar detalles que puedan afectarlos, lo que podría ser una limitación para aquellos lectores que buscan una narrativa más íntima sobre su proceso de superación personal tras el divorcio.

Melinda French Gates y sus hijas (Instagram @melindafrenchgates)

French Gates parece decidida a ser recordada no solo como la exesposa de uno de los hombres más ricos del mundo, sino como una defensora apasionada de los derechos de las mujeres.

En última instancia, The Next Day presenta a una mujer que, a pesar de las adversidades, ha encontrado una nueva dirección en su vida. Aunque el libro evita abordar algunos de los aspectos más dolorosos de su historia, ofrece una visión inspiradora de resiliencia y determinación. French Gates parece estar en paz con su decisión de priorizar su bienestar y su misión de empoderar a las mujeres en todo el mundo.