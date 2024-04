Pantallas gigantes, luces y cámaras: cómo será el acto de Javier Milei en la Feria del Libro

Javier Milei presentará su último libro en la Pista Central de La Rural.

No es habitual que un presidente en ejercicio publique un libro que terminó de escribir ya en funciones. No es habitual pero es lo que está pasando ahora con Javier Milei y Capitalismo, socialismo y la trampa neoliberal, una serie de artículos que, según le contó el presidente a Infobae, concluyó en los largos viaje en avión que hizo desde que asumió. Ese trabajo será presentado en la Feria del Libro el domingo 12. Y a eso se refería el presidente de la Fundación El Libro -los organizadores de la Feria- este jueves en la inauguración cuando dijo: “Luego de despreciar nuestra feria, no se sonroja y pide participar en este espacio”.

Se trata, por supuesto, de un libro de Economía: “La primera parte -le dijo Milei a Infobae-, son discursos políticos, así les endulzo los ojos a los lectores... En la parte 2 hay varios artículos, uno desde la perspectiva del pensamiento económico, otro del crecimiento...” Sin embargo, no se tratará de una presentación académica sino de un acto importante que se hará en la Pista Central de la Rural, un lugar icónico donde, por ejemplo, habló Raúl Alfonsín en 1988. Un espacio como ningún otro en la Feria del Libro: por la manera en que será habilitado, habrá lugar para algo más 6.000 personas, de la cuales 4.000 estarán paradas en la arena donde suelen desfilar caballos y donde también se hacen recitales. En cada una de las gradas estiman que caben unas 1.200 personas más.

La Pista Central de La Rural, en uno de sus usos tradicionales.

No es una presentación común -en la mayor sala de la Feria entran 1.000 personas- ni es un autor común, de modo que el acto requiere una organización especial.

Para empezar, hay que saber que la Feria alquila ciertos espacios a la Sociedad Rural Argentina y que la Pista Central no es uno de esos espacios. Por lo tanto, aunque la presentación se hará en el marco de la Feria del Libro, estará también por fuera de ella. La Feria del Libro no se hará cargo de ningún costo ni de la responsabilidad por la seguridad del Presidente. Por su parte, la Editorial Planeta dijo a Infobae que ellos tampoco se ocuparán de esta presentación. La organización “llave en mano” queda a cargo de Presidencia, que ya está trabajando en el tema.

Montar un acto semejante en la Pista Central requiere de muchas cosas y de todo eso se está ocupando una productora contratada, justamente, por Presidencia.

Javier Milei en la Feria del Libro en 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Por lo que Infobae pudo saber hasta ahora, el 12 de mayo a las 16.30 Javier Milei subirá al escenario junto con José Luis Espert, que será su único interlocutor en la charla, que durará 40 minutos, y habrá ministros en la primera fila. Habrá, además, dos pantallas gigantes con los que se los podrá ver desde lejos.

¿Para entrar a este evento en particular se requiere tener tickets ? Todavía se está definiendo cómo se entregarán, dado que no se puede superar la capacidad del lugar. Hace unos días desde la organización de la Feria del Libro aseguraban que cualquiera que entre a la Feria tiene derecho a participar de todas las actividades, respetando el aforo. Sin embargo en 2019, cuando Cristina Kirchner presentó Sinceramente -el acto con el que se compara el de Milei- había que tener pases especiales. En la página web de la Fundación El Libro todavía hay detalles de aquel acto: “El acceso al acto era con invitación especial, las que fueron cursadas directamente por la editorial y los organizadores. Entre los invitados hubo referentes de la cultura, políticos y periodistas. Estando ya completa la capacidad de la sala, no hubo acceso a la misma por parte del público general, ni tampoco de prensa que no fue invitada por los organizadores. No hubo excepciones”.

El acto de Kirchner fue en la sala Jorge Luis Borges, donde caben 1.000 personas. La Pista Central dará lugar a que sean muchos más los que participen de la presentación.

"Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica", el libro que presentará Javier Milei en la Feria

Cómo será el acto de Milei

Dada la cantidad de gente que se espera, habrá baños químicos, una ambulancia lista para actuar, luces especiales para el escenario, sonido que permitirá escuchar con claridad pese al aire libre y a las muchas personas, cámaras que transmitirán a la pantallas y para el streaming. También se piensa proteger la arena de la Pista con algún tipo de cobertura. Todo eso, además, requiere seguros, para las cosas y para la gente.

La organización se parece a la de un recital, por eso Infobae consultó con cuatro productores que hacen eventos a gran escala por separado. ¿Cuánto sale? Los cuatro, por separado, llegaron a la misma conclusión: no menos de 60 millones de pesos. Entre 30 y 35 millones la parte técnica y entre 10 y 15 los servicios “seguridad, limpieza, cámaras, baños, etc”. A todo hay que agregarle el IVA. “Es que hay que armar un espacio adecuado donde no lo hay”, explica uno de ellos.

La Feria del Libro ya está en marcha. (Maximiliano Luna)

¿Qué pasa si llueve? La Pista está al aire libre y por el momento no se ve modo de cubrirla. En cambio las gradas y el escenario son techados. ¿Lo harían igual?

Infobae intentó comunicarse con la productora y con voceros del Presidente para hablar de este tema pero por el momento no obtuvo respuesta. Mientras tanto, crece la expectativa por el que será, sin dudas, el acto más grande de la Feria del Libro, programado para el último domingo de la Feria, un día que es, tradicionalmente, el que más gente la visita.

¿Habrá largas colas desde muchas horas antes? ¿Veremos jóvenes embanderados? ¿Se convertirá en un acto de apoyo a un presidente que ya no es promesa sino realidad concreta?

La Feria del Libro sigue siendo un espacio privilegiado de debate político en la Argentina. Garantizar pluralidad y respeto es su tarea.