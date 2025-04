George Clooney en Broadway: un grito de guerra por la integridad

George Clooney con Grant Heslov, en Broadway. (REUTERS/Caitlin Ochs)

La historia suele repetirse en Broadway, donde los reestrenos y las remakes predominan sobre las novedades. Sin embargo, la adaptación teatral de Good Night, and Good Luck (Buenas noches, buena suerte) protagonizada por George Clooney en el papel de Edward R. Murrow, refleja tan fielmente la actualidad que, si la historia no fuera real y la película no se hubiera estrenado ya en 2005, parecería casi una complacencia.

Sin embargo, en nuestra línea temporal actual, en la que las normas se rompen hora tras hora, el docudrama es un relato aleccionador, pero estimulante, de cómo la sociedad civil ha respondido anteriormente a las amenazas de las altas esferas. La historia del héroe, con un férreo sentido moral y protagonizada por un miembro de la realeza de Hollywood conocido por decir lo que piensa, será un imán para ciertos públicos atribulados que buscan desesperadamente un atisbo de esperanza.

Lo que obtendrán es una producción atractiva y sensualmente detallada, del director David Cromer, que eleva el sucio trabajo de informar de las noticias a un arte finamente coreografiado. Llámelo un grito de guerra por la integridad tanto de los medios de comunicación como de las masas.

George Clooney debutó en Broadway. (REUTERS/Caitlin Ochs)

La denuncia de Murrow contra el senador Joseph McCarthy, cuya cruzada anticomunista se convirtió en una caza de brujas, fue un hito del cuarto poder y un precursor de investigaciones que cambiaron el rumbo de las cosas, como luego el Watergate y el #MeToo. Este hito de 1954 se relata aquí con una reverencia casi bíblica y con una aguda conciencia de su resonancia actual.

Clooney, que dirigió la película y ahora la adaptó fielmente junto con el coguionista Grant Heslov, expone con gravedad lo que está en juego desde el principio. Hablando como Murrow desde detrás de un atril, insta al público a levantarse de “nuestra cómoda posición” y a exigir algo mejor antes de que sea demasiado tarde.

Se podría argumentar fácilmente que ya hemos superado todo eso. El idealismo sobre la libertad de prensa —y su deber de exigir responsabilidades a los poderosos, sin estar limitada por los intereses corporativos— en algunos casos puede parecer ahora lamentablemente anticuado. Tomemos, por ejemplo, la siguiente escena, en la que dos periodistas casados en secreto (interpretados por Ilana Glazer y Carter Hudson) se preguntan por qué su cadena les pide que firmen un juramento de lealtad a los Estados Unidos. Se trata de la misma CBS cuya empresa matriz, Paramount, supuestamente consideró llegar a un acuerdo con el presidente Donald Trump por las decisiones editoriales de “60 Minutes”, en parte para proteger las perspectivas de una fusión largamente esperada, antes de decidir, en marzo, presentar una moción para desestimar la demanda de Trump y calificarla de «infundada». La avalancha de otros acontecimientos recientes en la prensa, incluidos los de este periódico, pesa mucho en la sala.

George Clooney, en la película de "Good night and good bye". ( IMDB)

Si los verdaderos creyentes imaginaran un pasado glorioso de los medios de comunicación, se parecería mucho a la puesta en escena de Cromer: humo de cigarrillos nublando los rayos de luz, intensas reuniones alrededor de mesas de conferencias y equipos de cámara, y recitaciones sencillas de los hechos en busca de la verdad. (Scott Pask diseñó el atractivo estudio de televisión analógico, Heather Gilbert la iluminación cálida pero noir, y Brenda Abbandandolo la elegante ropa de oficina de mediados de siglo). La atmósfera de noble búsqueda de la obra es elegante y seductora, y Clooney es su avatar ideal.

Su Murrow es seco e imperturbable, con el ceño perpetuamente fruncido, el pelo peinado hacia un lado (el pelo y las pelucas son de Leah J. Loukas) y una mirada seria y firme. Todo ello se adapta al famoso presentador cuando habla directamente a la cámara, lo que ocurre la mayor parte del tiempo en esta producción con muchas retransmisiones en directo. (David Strathairn interpretó de forma memorable el papel en la pantalla, y Clooney el del productor Fred Friendly). Cuando Murrow está en directo, se bajan pantallas de varios tamaños sobre el escenario y el vasto Winter Garden se llena con el rostro severo de Clooney en tonos grises parpadeantes (el diseño de la proyección, fiel a la época, es de David Bengali, y el sonido, de Daniel Kluger). Mientras tanto, el propio Murrow queda empequeñecido en comparación y relegado a un lado, como el Mago de Oz.

De todos los estrenos recientes de Broadway que han tenido gran repercusión, con proyección o sin ella, el de Clooney es el más cauteloso y contenido, debido a la estricta compostura de su personaje y a la frecuencia con la que el actor se encuentra en su zona de confort ante la cámara. Hace un buen trabajo con un papel muy prescrito que me dejó preguntándome cómo abordaría uno más atrevido. Pero su reputación no es la de arriesgarse, y su elección del material y el momento no podrían ser más acertadas.

Aunque elegante y aclamada, la película en blanco y negro no rebosa precisamente vida, y la producción le da a la historia un envoltorio más atractivo y dinámico. Pero las frecuentes interrupciones de vídeo, en su mayoría de Murrow en el estudio e imágenes de archivo de McCarthy en forma de diatriba, acaban dando la sensación de que la adaptación está atrapada en un limbo entre la pantalla y el escenario. También pueden resultar un poco aburridas, como los deberes o las verduras cuando lo que apetece es más entretenimiento.

Eso lo compensamos, y también el alma que tanto se necesita entre escenas, con el conjunto de jazz que se encuentra en una cabina de grabación y está dirigido por la vocalista Georgia Heers, que interpreta temas clásicos como «When I Fall in Love» y «I’ve Got My Eyes on You». La conexión de la música con la acción es tenue y basada en las vibraciones —la CBS también se dedicaba a la radio—, pero es una dosis de corazón muy bienvenida que, por lo demás, escasea. Es cierto que a veces la realidad habla por sí sola, pero lo que nos lleva al teatro es el drama que nos hace latir el corazón.

La obra termina, al menos, como un thriller trepidante, enfatizando su conexión con el presente con una mano pesada pero tremendamente eficaz. Ya sabemos lo que puede hacer el poder sin control, dice Murrow. Ahora la pregunta es cómo va a responder la gente esta vez. La suerte nunca iba a ser suficiente.