Por qué el secreto para la juventud se encuentra en la genética femenina

El libro del día: "Eva: Descubre cómo el cuerpo femenino impulsó la evolución humana", de Cat Bohannon

El libro Eve: How the Female Body Drove 200 Million Years of Human Evolution (Eva: Descubre cómo el cuerpo femenino impulsó la evolución humana), de la académica y escritora estadounidense Cat Bohannon, ofrece una perspectiva innovadora y necesaria sobre la evolución humana, enfocándose en el cuerpo femenino como eje central de este proceso.

La obra combina ciencia y especulación para explorar cómo las características únicas de las mujeres han moldeado la historia de nuestra especie, desafiando la visión tradicional que ha priorizado al cuerpo masculino como modelo universal.

El libro aborda cuestiones fundamentales sobre las diferencias biológicas y sociales entre hombres y mujeres, destacando cómo estas han influido en la salud, la longevidad y la evolución. Por ejemplo, señala que las mujeres tienen una menor incidencia de aneurismas aórticos en comparación con los hombres, pero cuando estos ocurren, las mujeres enfrentan mayores riesgos de mortalidad debido a un tratamiento menos efectivo. Este fenómeno refleja una combinación de factores biológicos, como las hormonas y la fisiología, y sociales, como los sesgos de género en la investigación médica y la atención sanitaria.

La obra combina ciencia y especulación para explorar cómo las características únicas de las mujeres han moldeado la historia de nuestra especie (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bohannon profundiza en cómo el cuerpo femenino ha desarrollado características únicas a lo largo de cientos de miles de años, ya que poseen sentidos más agudos en ciertos aspectos, como un olfato más sensible durante la ovulación y el embarazo, una mejor capacidad auditiva para frecuencias altas y una visión de colores más amplia. Además, tienen una esperanza de vida significativamente mayor que los hombres, superándolos en promedio por cinco años.

El libro también destaca que las mujeres representan aproximadamente el 80 % de las personas centenarias en la actualidad, lo que sugiere que estudiar sus características podría ofrecer claves importantes para extender la longevidad humana.

La autora plantea que, en lugar de centrarse en tecnologías como el intercambio de plasma o los suplementos, los investigadores deberían prestar más atención a las mujeres para comprender mejor los secretos de una vida más larga y saludable.

Además, no solo analiza las diferencias biológicas, sino que también cuestiona cómo la ciencia y la medicina han ignorado históricamente al cuerpo femenino. En ese sentido, critica la idea errónea de considerar a las mujeres como “hombres con senos y úteros añadidos”, una perspectiva que ha llevado a una comprensión limitada y sesgada de la salud femenina.

Cat Bohannon

El libro se presenta como una especie de precuela de Invisible Women (2019), de Caroline Criado Perez, que denuncia cómo los datos y las investigaciones científicas han excluido sistemáticamente a las mujeres. Bohannon busca ir más allá al explorar las raíces evolutivas de estas desigualdades y cómo han moldeado nuestra sociedad actual.

“Eve” no se limita a los hechos científicos, sino que también incorpora elementos de especulación para llenar los vacíos en nuestra comprensión de la evolución femenina. Este enfoque permite a Bohannon ofrecer una narrativa más completa y accesible, aunque también plantea desafíos en términos de rigor científico.

Así, el libro es un intento ambicioso de reescribir la historia evolutiva desde una perspectiva femenina, algo que, según el artículo, era “largamente necesario”. Al colocar a las mujeres en el centro de la narrativa, Bohannon no solo desafía las suposiciones tradicionales, sino que también abre nuevas vías para entender cómo nuestras diferencias biológicas y sociales han dado forma a la humanidad.

La autora denuncia cómo los datos y las investigaciones científicas han excluido sistemáticamente a las mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, “Eve” es más que un análisis evolutivo; es también un llamado a la acción. Bohannon insta a la comunidad científica a abordar las desigualdades de género en la investigación y a reconocer la importancia de estudiar al cuerpo femenino como un modelo en sí mismo, en lugar de tratarlo como una variación del masculino.

Con esta obra, Cat Bohannon no solo ofrece una nueva perspectiva sobre la evolución humana, sino que también invita a reflexionar sobre cómo nuestras estructuras sociales y científicas pueden adaptarse para incluir y valorar las diferencias entre hombres y mujeres. “Eve” es un recordatorio de que comprender plenamente nuestra historia evolutiva requiere mirar más allá de los paradigmas establecidos y dar a las mujeres el lugar que les corresponde en la narrativa de la humanidad.