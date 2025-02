Cómo Youtube se convirtió en la plataforma líder de podcasts

YouTube permitirá publicar podcasts en su plataforma. (Computer Hoy)

Más de 1.000 millones de personas al mes están viendo contenido de podcasts en YouTube, resultado de una estrategia de inversión que ha hecho de la plataforma de Alphabet Inc. el servicio más popular para podcasts en Estados Unidos.

“Hemos visto mucho crecimiento”, dijo Tim Katz, vicepresidente de asociaciones en YouTube, en una entrevista. YouTube identificó por primera vez los podcasts como un formato de contenido popular durante la pandemia. Antes de entonces, el medio no era algo que YouTube respaldara específicamente ni buscaba creadores de este tipo, señaló.

“Los podcasters estaban llegando de manera orgánica a YouTube, y los usuarios estaban acudiendo en masa a su contenido”, dijo Katz. “En ese momento, pensamos: ‘Deberíamos darles apoyo’”.

YouTube asignó empleados a este esfuerzo, garantizó que los podcasters pudieran inscribirse en el servicio de anuncios de la plataforma, ofreció análisis más sólidos y recomendó más contenido de podcasts a los espectadores y oyentes.

Estos esfuerzos impulsaron a YouTube más allá de Spotify Technology SA, que contribuyó a definir el auge del podcasting cuando invirtió más de 1.000 millones de dólares en adquisiciones y acuerdos de licencias para programas populares. Sin embargo, en 2022, después de que los inversores se mostraran cansados de los gastos excesivos de Spotify, la compañía de transmisión de música cerró su estudio interno de podcasts, redujo su plantilla y disminuyó significativamente su esfuerzo en el campo del podcasting. Aproximadamente al mismo tiempo, YouTube comenzó a ofrecer hasta 300.000 dólares a podcasters para persuadirlos de crear versiones en video de sus programas.

La tendencia de podcasts en YouTube “ya existía, pero fue cuestión de que nosotros pusiéramos más combustible”, expresó Katz. Actualmente, los podcasters pueden etiquetar su contenido como tal, ayudando al algoritmo de búsqueda de YouTube a mostrar los programas a más personas que ya consumen podcasts. YouTube quiere seguir mejorando las formas en que los podcasters pueden ganar dinero y apoyar varios idiomas para que los programas puedan consumirse en todo el mundo, agregó Katz.

El año pasado, los espectadores vieron más de 400 millones de horas de podcasts al mes en dispositivos de sala de estar, según YouTube. En octubre, Edison Research declaró a YouTube como la plataforma de podcasts más popular en los Estados Unidos, superando a Spotify y a la aplicación Podcasts de Apple Inc.

Spotify también está redoblando esfuerzos en los podcasts en video. Lanzó un nuevo programa para socios en enero que paga a los creadores de video según el consumo en lugar de los ingresos por anuncios, y ha buscado atraer a podcasters populares en un esfuerzo por convencerlos de que coloquen sus programas en la plataforma. Hasta junio de 2024, Spotify informó que cerca de 170 millones de personas habían visto un podcast en video en su plataforma, y a principios de este año señaló que cuenta con más de 300.000 podcasts en video en su sitio.

“En general, estoy seguro de que están viendo las mismas tendencias que nosotros vemos en nuestra plataforma: que los usuarios quieren consumir contenido en video”, dijo Katz.

A los podcasts en video se les atribuye haber ayudado al presidente Donald Trump a ganar las elecciones el año pasado. Alcanzó a millones de espectadores en YouTube con apariciones en programas populares como *The Joe Rogan Experience* y *Last Weekend with Theo Von*. Durante el fin de semana de la inauguración de Trump, Spotify y YouTube celebraron a los podcasters y elogiaron la influencia del medio.

A pesar de esto, los creadores de podcasts temen que el impulso hacia el video pueda alienar a ciertos estilos de programas, como los de narrativas de formato largo al estilo de *Serial*. Al mismo tiempo, muchos podcasters han construido estudios o agregado componentes en video a sus programas para capitalizar la prominencia de YouTube y aprovechar las plataformas de clips de formato corto como TikTok para fomentar el descubrimiento.

Fuente: Bloomberg