Estas fueron las mejores películas de Sundance

Nadie sabía exactamente qué esperar del Festival de Cine de Sundance de este año, que llegó a las montañas de Utah apenas dos semanas después de que incendios forestales arrasaran Los Ángeles.

Algunos miembros del staff del festival habían perdido sus hogares, al igual que Michelle Satter, directora fundadora principal del Instituto Sundance, que es como un campamento de verano/incubadora para nuevos artistas. Se presentó en Park City para trabajar con guionistas una semana después de que se quemara la casa de su familia, y luego se vistió para una gala de recaudación de fondos en honor a sus cuatro décadas apoyando a artistas. Ah, y vio 15 películas, lo que, según dijo, era la menor cantidad que había visto en el festival. “Jamás hubiera dejado de venir a Sundance”, dijo. “Es nuestra comunidad y todos nos reunimos. Estamos pasando por tiempos difíciles en este país y en Los Ángeles, pero también en todo el mundo, y creo mucho en el poder de la narración y que puede cambiar el mundo, que puede tener un impacto. No vamos a detenernos”.

Aun así, fue difícil escapar del espectro de esos tiempos difíciles. En una peculiar coincidencia del programa publicado semanas antes, el festival programó Train Dreams de Joel Edgerton y Rebuilding de Josh O’Connor -dos películas sobre hombres solitarios que lo han perdido todo en un incendio forestal- en estrenos consecutivos. Algunos residentes de Los Ángeles comentaron que desearían que las películas hubieran incluido advertencias por posibles detonantes emocionales.

El premio del jurado de los Estados Unidos a una película dramática fue para Atropia, una comedia romántica con comentarios sobre la guerra protagonizada por Alia Shawkat y Callum Turner como actores en un ejercicio de entrenamiento militar ambientado en un pueblo iraquí ficticio. Y luego estuvieron las muchas maneras en que el mundo real se infiltró a través de la programación de no ficción, que fue mucho más sólida que la mayoría de las películas de ficción de este año. Entre ellas destacan: Prime Minister, sobre la exlíder de Nueva Zelanda Jacinda Ardern, que ganó un premio del público; The Stringer, un controvertido documental sobre quién capturó realmente una famosa foto de la Guerra de Vietnam; The Alabama Solution, en la que prisioneros documentaron las horribles condiciones en que viven; y The Librarians, que ofrece una mirada a las valientes educadoras (todas mujeres) que luchan contra la interminable ola de prohibiciones de libros en todo el país.

Aquí hay algunas otras películas que amamos, la mayoría de las cuales aún no tienen distribuidoras, pero deberían.

Lurker

“Lurker”, de Alex Russell

Un thriller de la generación Z salvajemente entretenido sobre fama y obsesión, Lurker marca el debut de un director asombrosamente seguro en Alex Russell, un guionista de televisión conocido por Beef y The Bear. El título se explica por sí solo. Un trabajador minorista en sus veintitantos, Matthew (Théodore Pellerin), se abre camino hacia el círculo interno de Oliver (Archie Madekwe), un joven músico conocido por un solo nombre, para convertirse en el videógrafo y confidente del cantante, todo construido sobre mentiras. La película está llena de momentos incómodos e impredecibles que surgen de la manera en que Oliver manipula a su séquito dando y retirando afecto, o de sus inseguridades sobre su arte, que Matthew sabe exactamente cómo aprovechar. Y las apuestas aumentan a medida que el oportunista también se vuelve famoso en Instagram.

Ambientada en Los Ángeles y filmada con carretes granulosos y metraje pixelado de videocámara, no tiene el brillo lujoso de Saltburn (que también protagonizó Madekwe), pero uno puede ver cómo su intriga vagamente homoerótica desencadena el mismo tipo de frenesí en línea. Es una película que se siente tan fresca y digna de obsesión como la cultura de celebridades que está satirizando, un All About Eve para los chicos, y eso se dice como el mayor cumplido. (Jada Yuan)

Train Dreams

"Train Dreams", de Clint Bentley

Si el festival de este año produce un contendiente al Óscar (más allá de los documentales, que siempre rinden bien), probablemente sea Train Dreams, un épico desgarradoramente hermoso protagonizado por Joel Edgerton como Roger Grainier, un hombre de naturaleza en los primeros años del siglo XX en el noroeste del Pacífico enfrentando un mundo en rápida industrialización. Clint Bentley, coguionista de Sing Sing, dirigió esta adaptación de la novela corta finalista del premio Pulitzer de Denis Johnson y escribió el guion junto con el director de Sing Sing, Greg Kwedar. (Tienen una asociación en la que escriben juntos y se turnan para dirigir).

En la película, seguimos a Grainier desde sus comienzos como huérfano, pasando por una vida de leñador y trabajador ferroviario itinerante, hasta una existencia solitaria como ermitaño, interrumpida solo por algunos años de felicidad con una esposa (Felicity Jones) e hija (Zoe Rose Short) y un incendio forestal que lo cambia todo. No es tan lúgubre como su descripción. La violencia de la frontera es constante y desplegada con humor negro, ya que los hombres llegan a sus inesperados fines -una rama caída, un hombre que aparece con una pistola para vengarse y se disculpa por interrumpir el día de los demás- y luego todo sigue al instante. El crítico Ty Burr la comparó con Nada es para siempre en su boletín, y Netflix la adquirió como una de las únicas dos compras de este festival hasta el momento. (J.Y.)

The Perfect Neighbor

"The Perfect Neighbor", de Geeta Gandbhir

Elaborado casi exclusivamente a partir de imágenes de cámaras corporales de policía y entrevistas grabadas, The Perfect Neighbor es un escalofriante recordatorio de la oscuridad que acecha en incluso las comunidades más normales de Estados Unidos. El documental comienza con una disputa entre una “Karen” de Florida y sus vecinos, muchos de ellos niños negros a quienes acusa de ser ruidosos e irrespetuosos mientras juegan afuera. Ella frecuentemente se queja con la policía, que no parece tomarla muy en serio, hasta que el conflicto escala una noche de 2023, y dispara un arma a través de su propia puerta principal, matando a una de las madres de los niños.

La cineasta Geeta Gandbhir ganó el premio a la dirección documental de Sundance al explorar el impacto de las leyes de “defensa propia” en Florida, que protegen a las personas que usan fuerza letal en defensa propia. Material desgarrador de la familia de la víctima ayuda a pintar un retrato imborrable de esta crisis política estadounidense. (Sonia Rao)

