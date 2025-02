Guy Pearce define a “El Brutalista”: “Tiene una integridad que nos hace mejores a todos”

Tráiler de "The Brutalist", dirigida por Brady Corbet y protagonizada por Adrien Brody

Con los años, Guy Pearce ha estado bien en casi todo. Pero ha sido particularmente brillante interpretando personajes con una refinada disposición que ocultan impulsos más oscuros debajo de la superficie.

Eso fue cierto en su actuación revelación en L.A. Confidential como un impecable detective de policía cuyas ambiciones superan su ética. Lo fue también como el apuesto soltero de clase alta en la serie Mildred Pierce. Y es definitivamente cierto en su papel del magnate de acento mid-Atlantic en El Brutalista.

“Soy muy consciente de cuán precarios somos como seres humanos”, dice Pearce. “Las personas buenas pueden hacer cosas malas y las malas pueden hacer cosas buenas. Momento a momento, estamos tratando de simplemente pasar el día. Estamos intentando ser buenos. Y podemos hacer cosas buenas para nosotros mismos y para los demás, pero fácilmente podemos desviarnos del camino”.

Ese sentido de dualidad ha servido bien a los personajes de Pearce, especialmente a sus hombres que resultan tener menos clase de la que aparentan. Su Harrison Lee Van Buren en El Brutalista puede ser la invención más colosalmente hipócrita de Pearce hasta la fecha. Si la película de Brady Corbet, que fue nominada a 10 premios Oscar, es una de las mejores películas del año, es la actuación de Pearce la que le otorga un escalofrío inquietante.

Actor Guy Pearce attends the premiere of the film "The Brutalist" at Vista Theatre in Los Angeles, California, U.S., December 5, 2024. REUTERS/Etienne Laurent

El Van Buren de Pearce es un tipo reconocible de villano: un aristócrata refinado que, al principio, es un benefactor benevolente para László Tóth, el arquitecto interpretado por Adrien Brody. Pero lo que comienza como una amistad —Tóth, un sobreviviente del Holocausto, está casi en la indigencia cuando se conocen— se vuelve cada vez más desagradable, ya que el patrocinio de Van Buren, deformado por los celos y el privilegio, se convierte en un sentido creciente de posesión sobre Tóth. Eventualmente, el psicodrama culmina en una escena sombría en la que Van Buren declara que Tóth es “simplemente una dama de compañía”.

“Lo que fue genial discutir con Brady es que en realidad es un hombre de gusto”, dice Pearce. “Es un hombre de clase y con sofisticación. No es solo un toro en una tienda de porcelana. No se trata solo de la codicia, de tomar y tomar. Probablemente sea tanto una maldición como cualquier otra cosa que pueda reconocer la belleza y el arte de otras personas”.

Por su actuación, el actor de 57 años recibió su primera nominación al Oscar, un honor esperado desde hace mucho tiempo y quizás tardío para el intérprete conocido por Memento, El Conde de Montecristo y El Discurso del Rey. Para Pearce, nacido en Australia, tales reconocimientos son tan incómodos como gratificantes. Hace mucho decidió que el estrellato en Hollywood no era para él.

Guy Pearce interpreta a un magnate estadounidense que oficia de mecenas y a la vez, acosador, del arquitecto europeo que interpreta Adrien Brody

“Me incomoda, para ser honesto”, dice. “Estoy muy feliz haciendo una buena actuación. Puedo decir genuinamente dentro de mí mismo que he hecho un buen trabajo. Igualmente, sé cuándo he hecho un mal trabajo. Pero también soy muy consciente de cómo una actuación puede parecer buena puramente por el tono de la película. Puede que haya hecho exactamente la misma actuación en otra película con un director no tan bueno, y la gente podría haber dicho: ‘Fue pasable pero no memorable’. Mientras que en esta película, todos somos mejores de lo que realmente somos porque la película tiene una integridad que nos eleva a todos”.

Como Salieri de F. Murray Abraham en Amadeus, el Van Buren de Pearce ascendió rápidamente al rango de los grandes villanos del cine relacionados con artistas. El personaje también tiene algo de base en la realidad, aunque extrapolado desde un tiempo y lugar muy diferentes. Corbet y Mona Fastvold, quienes están casados y escribieron El Brutalista juntos, se inspiraron en sus dificultades con los financiadores en su película anterior, Vox Lux: el precio de la fama de 2018.

“No tuvimos un Van Buren, pero ciertamente tuvimos nuestra cuota de relaciones complicadas con las personas que tienen el poder monetario”, dice Fastvold. “Hay un sentido de: tengo propiedad sobre el proyecto porque lo estoy financiando, y casi tengo propiedad sobre ti”.

Pearce ha estado en el negocio del cine el tiempo suficiente como para estrechar la mano de muchos hombres adinerados que invierten en producciones cinematográficas. Pero dice que ninguna de sus propias experiencias entró en El Brutalista.

Adrien Brody y Guy Pearce, protagonistas de una relación tóxica en "El Brutalista", una de las grandes candidatas a los premios Oscar

“Siempre hay un gran grupo de productores de alto nivel que vienen a visitar el set”, dice Pearce. “Soy educado y digo: ‘Hola, encantado de conocerte. Gracias’. Pero estoy un poco ocupado en lo que hago. Luego, tres años después, te encuentras con alguien que dice: ‘Sabes, fui productor en L.A. Confidential’. Ah, ¿lo fuiste?”.

Pearce, quien vive en Países Bajos con su pareja, la actriz Carice van Houten, y su hijo, generalmente ha mantenido a distancia mucho de Hollywood. En conversación, tiende a ser alegre y humilde, más interesado en hablar de fútbol australiano que de la carrera por el Oscar. “Cualquier oportunidad para dar una patada, la tomaré”, dice con una sonrisa.

Ese espíritu juvenil lo aplica también a su actuación. Pearce, quien comenzó a actuar a mediados de los años 80 en la telenovela australiana Neighbors, no gusta ser demasiado meticuloso en cuanto a la actuación. “Si me aferro a ello todo el día, es agotador”, reflexiona. “Lo que aún existe para mí es usar nuestra imaginación, lo cual es una especie de aventura infantil. Creo que hay algo valioso sobre eso incluso como adultos. Creo que puedes ser de todas las edades al mismo tiempo”.

Guy Pearce junto a Kevin Spacey en "L.A. Confidential", un policial negro que fue de las mejores películas de la década de los años 90

Pearce compara recibir el guion de Corbet para El Brutalista con cuando Christopher Nolan se le acercó hace 25 años. En ambas ocasiones, volvió a ver películas anteriores del director y decidió rápidamente que esta era una oportunidad para aprovechar.

Al profundizar en Van Buren, Pearce fue guiado menos por sus experiencias en la vida real que por el guion. La parte más difícil para entrar en el personaje, dice, fue la voz. “Afortunadamente”, dice Pearce, “soy amigo de Danny Huston y tiene una voz maravillosamente clásica”. Él y Corbet no hablaron mucho sobre las dificultades del director en Vox Lux.

“Yo sé que fue problemático. Brady va a tener dificultades con cada película que haga, creo, porque es un visionario”, dice Pearce. “Sé que en esta había productores tratando de que recortara el tiempo. Por supuesto, todos esos productores ahora están diciendo: ‘Yo estuve con él todo el tiempo’”.

Guy Pearce tiene su primera nominación a un Oscar, en la categoría "mejor actor de reparto"

Hasta cierto punto, dice Pearce, no entiende completamente una actuación mientras la realiza. Es más probable que la comprenda completamente después, al verla. Tomemos esa “escena de la dama de compañía”. Mientras filmaba, Pearce sintió que decía esa línea para poner a Tóth en su lugar. “Pero cuando la vi, pensé: ‘Solo me lo estoy diciendo a mí mismo. Solo me lo estoy diciendo a mí mismo’”, dice. “Hay algo aún más desagradable en eso”.

Es irónico, de alguna manera, que Van Buren, un hombre obsesionado con el control, sea interpretado tan indeleblemente por un actor que busca imponer tan poco control.

“Hay un elemento interpretativo en Van Buren. Se agota a sí mismo porque está tratando de dominar, de ser el que manda, de ser el Sr. Encantador”, dice Pearce. “No creo que nunca pueda entrar a una habitación sin ser consciente de sí mismo. Esa es una forma agotadora de ser, creo”.

Fuente: AP

[Fotos: REUTERS/Etienne Laurent; (Lol Crawley/A24 vía AP; REUTERS/Mario Anzuoni]