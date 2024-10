Volodymyr Sheiko: “El papel del idioma se volvió más importante para los ucranianos, todos estamos repensando nuestra identidad”

Volodymyr Sheiko, director del Instituto Ucraniano, en la Embajada de Ucrania en Buenos Aires.

Experto en Relaciones Internacionales y en Marketing y Gestión cultural, Volodimir Sheiko (Kyiv, 1985) organizó durante once años desde su puesto en el British Council de Ucrania actividades y gestionó proyectos tanto en su país como en el Reino Unido y en otros quince países europeos. Hablamos de exhibiciones, residencias artísticas, festivales de cine, conciertos, congresos literarios y producciones teatrales, entre tantos otros eventos. A partir de 2018, Sheiko se convirtió en el director del Instituto Ucraniano, la institución pública encargada de vincular culturalmente a Ucrania con el resto del mundo. Desde su puesto como líder del organismo, Sheiko se encuentra a la cabeza de la diplomacia cultural ucraniana, un área que enfrenta enormes desafíos sobre todo a partir de la invasión rusa a gran escala iniciada en febrero de 2022.

Sheiko llegó esta semana a Buenos Aires acompañado de una pequeña delegación, con la voluntad de reforzar los vínculos con las industrias culturales argentinas. El 5 de febrero de 1921, durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, la Argentina se convirtió en el primero y único país de América Latina en reconocer y establecer relaciones oficiales con la República Popular de Ucrania, el Estado cuya independencia duró entre 1917 y 1921. Este hecho es siempre resaltado por las autoridades ucranianas.

El viernes 25, a las 12, junto con el embajador Yurii Klymenko, participará de una actividad en la Biblioteca Ricardo Güiraldes (Talcahuano 1261, CABA), en donde está la Estantería Ucraniana. Ahí al día de hoy se pueden encontrar libros en ucraniano y la delegación presidida por Sheiko trajo nuevos ejemplares para sumar.

Según informes oficiales del gobierno de Volodymyr Zelensky de junio de 2024, a partir de la invasión las fuerza rusas destruyeron o dañaron 1.080 objetos culturales en Ucrania. Además, hay pruebas irrefutables de saqueos de piezas valiosas en las ciudades y pueblos ocupados. Entre las instituciones y objetos afectados hay iglesias, esculturas y piezas de arte antiguo y muy valioso; 116 museos o galerías destruidas o dañadas, 131 bibliotecas destruidas en todo el país y 746 que fueron severamente dañadas.

Sheiko: "El idioma ruso existe y se habla en Ucrania por una única razón: porque se produjo a través de la colonización rusa de Ucrania".

Por los bombardeos y los ataques deliberados a bibliotecas e imprentas, se calcula que se perdieron 187 millones de ejemplares de libros en ucraniano. Los ucranianos denuncian genocidio cultural y aseguran que hay un ánimo especial por parte de los rusos de eliminar las huellas de la lengua ucraniana, algo que no es nuevo para ellos. El lenguaje, como el resto de la cultura, es otro frente de guerra entre rusos y ucranianos.

Infobae conversó con Sheiko el lunes al mediodía, pocas horas después de su llegada al país. La charla giró alrededor del crecimiento exponencial del uso de la lengua ucraniana en Ucrania, del interés por su aprendizaje en el extranjero y de la forma en que los ucranianos comenzaron a repensar su identidad a partir de la profundización de la guerra. Lo que sigue es la reproducción de esa charla.

— Cuénteme un poco sobre la institución que representa. Creo entender que se trata de un organismo similar al Instituto Cervantes español o al British Council británico, ¿es así?

— El Instituto Ucraniano es un instituto nacional de cultura que está construyendo vínculos, conexiones culturales entre Ucrania y otros países. Se trata de una misión que adquirió mucha más relevancia para Ucrania tras la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, cuando el mundo descubrió de repente nuestro país y al mismo tiempo se dio cuenta de que sabía muy poco sobre nosotros. Por eso, tratamos de profundizar el conocimiento y la comprensión de Ucrania entre las sociedades extranjeras a través de la cultura. Y la razón por la que estamos en Argentina es que no habíamos trabajado mucho fuera de Europa y América del Norte, que habían sido nuestro foco geográfico hasta hace poco. Pero siguiendo la dirección política del presidente Zelensky y la política exterior en general, decidimos que debíamos complementar la presencia diplomática ucraniana en Argentina y en países como Brasil, Sudáfrica o India con una oferta cultural más grande.

— ¿Qué clase de agenda diseñaron?

— Estamos aquí para explorar, básicamente para reunirnos con diversos actores gubernamentales, ONGs, con instituciones líderes y la esfera cultural, con think tanks, para averiguar cómo podemos trabajar culturalmente en Argentina de manera más activa, y cómo podemos desarrollar mejor esos vínculos entre nuestros países, vínculos que existen desde hace mucho tiempo, en realidad. Argentina es el país sudamericano con los vínculos históricos más desarrollados con Ucrania, que se remontan a fines del siglo XIX y principios del XX. Y esos vínculos han existido continuamente durante todo este largo período de tiempo. Así que creo que es muy natural para nosotros hacer un seguimiento de esta relación y ver cómo podemos mejorarla en las actuales circunstancias.

Una exhibición de libros ucranianos quemados por los ataques rusos en la Feria del Libro del Arsenal de Kiev.

— Entiendo que una de las grandes funciones del Instituto es la divulgación de la lengua ucraniana y de la literatura escrita en esa lengua, frente al ruso, que es para ustedes el idioma del invasor. ¿Cómo llevan adelante esa misión?

— Creo que hay varias respuestas a esa pregunta. Una de ellas tiene que ver con cómo ha cambiado el papel del idioma en Ucrania en los últimos diez años. Yo diría que no solo desde la invasión a gran escala, sino desde la Revolución de la Dignidad, en 2014. Ambos acontecimientos han sido muy traumáticos para la sociedad ucraniana, de una manera que ha hecho que mucha gente haya comenzado a reconsiderar su identidad. Porque en una crisis como esta, una experiencia tan límite, cuando la sociedad debe luchar contra una agresión y tiene que buscar la manera de defenderse, la identidad se vuelve muy importante para entender quién eres realmente. Las preguntas que uno se hace son, por ejemplo: ¿Por qué crees que perteneces a este país? ¿Por qué crees que quieres defender este país? ¿Cómo podemos hacer para mantenernos unidos como sociedad, ya que somos una sociedad que es realmente diversa? Quiero decir, tal vez no es algo muy obvio para la gente de afuera de Ucrania, pero la sociedad ucraniana es muy diversa cultural, religiosa y socialmente. Así que hay muchas identidades que componen la Ucrania de hoy. ¿Y cómo se hace para hallar esta especie de pilar central que puede unir a todas estas personas en torno a algunas ideas políticas? Justamente es por eso que el papel del idioma se volvió mucho más importante para los ucranianos, todos estamos repensando nuestra identidad y en algunos casos encontrando su identidad. Hay que decir también que el idioma ruso existe y se habla en Ucrania por una única razón: porque se produjo a través de la colonización rusa de Ucrania, que ha durado varios siglos. Originalmente, los ucranianos no hablaban ruso. El idioma fue impuesto de manera forzada por los rusos.

— Pero eso fue hace mucho tiempo y en la diversidad que usted menciona existe también una gran cantidad de familias ucranianas que domésticamente hablan en ruso.

— Sí, pero ahora, tras haber vivido la experiencia de una guerra a gran escala, los ucranianos empiezan a darse cuenta de que, incluso si nacieron en una familia de habla rusa, la razón es que sus abuelos o sus padres se vieron forzados a cambiar su lengua materna, el ucraniano, porque era la única forma, por ejemplo, de encontrar un trabajo en la gran ciudad o de trabajar para el gobierno o para... usted sabe… Y entonces se vieron obligados a cambiar su identidad y también su identidad lingüística para poder existir en una sociedad totalitaria. Pienso que le estoy dando una explicación muy extensa de esta cuestión, pero es muy importante entender esto. Los ucranianos no se están desprendiendo de algo que siempre han tenido. Se están deshaciendo de algo que se les impuso de forma violenta y contundente en el pasado.

Sheiko, sobre el crecimiento del uso del ucraniano como lengua en Ucrania:a "Al escuchar conversaciones en las calles, es muy fácil captar cómo cambió el entorno en relación a cómo era hace 3 o 10 años".

— Me comentaba entonces que el uso del ucraniano se expandió.

— Así es, particularmente desde febrero de 2022, se ha multiplicado. Uno puede experimentar esto simplemente estando en Ucrania. Entonces, al escuchar conversaciones en las calles, es muy fácil captar cómo cambió el entorno en relación a cómo era hace 3 o 10 años. Y ahora el ucraniano se ha convertido en un idioma de facto, por ejemplo, en los negocios. Hasta hace muy poco las empresas ucranianas se comunicaban entre sí principalmente en ruso, pero ahora ha cambiado por completo.

— ¿Y qué pasa con la literatura? Algunos autores ucranianos escribían en ruso. Tengo entendido que muchos de ellos cambiaron la lengua literaria.

-Ahora no es posible publicar literatura en ruso, ningún editor en Ucrania publica libros en ruso. Eso también dio mucho impulso para el desarrollo de la industria editorial local. En última instancia eso desarrolla el mercado del libro local. Porque antes, hace cinco, siete o diez años, la edición ucraniana estaba subdesarrollada porque enfrentaba una competencia muy fuerte del mercado del libro en ruso. Cuando yo era era adolescente, como estudiante el 95% de los libros a los que tenía acceso eran en ruso. Así que no pude leer en mi propia lengua materna porque simplemente no tenía acceso a esos, a esos libros. Y ahora la situación cambió. Entonces, es muy lógico que un país apoye su mercado editorial, su mercado de libros en el idioma nacional de este país.

— Durante esta clase de viajes a otros países, ¿está encontrando interés en el idioma ucraniano?

-Está creciendo. Está creciendo mucho nuevamente por dos razones. Una es que muchos ucranianos han sido desplazados y terminaron como refugiados en otros países. Entonces, las familias naturalmente quieren encontrar oportunidades para que sus hijos continúen aprendiendo ucraniano como para que no pierdan su identidad porque, ya sabe, si un niño es desplazado a otro país a la edad de 5 o 6 años…

— Pueden perder la lengua.

— Es que en una escuela de ese otro país se imparte enseñanza en el idioma local, por lo tanto, es muy fácil que los niños simplemente se olviden o no tengan suficiente experiencia para aprender su lengua materna. Así que hemos visto mucho interés particularmente en países en donde ha habido un mayor número de refugiados ucranianos. Y otro factor es el creciente interés por el idioma ucraniano entre los extranjeros, como en la gente que ahora necesita hablar en ucraniano para fines comerciales, ¿no? La reconstrucción de Ucrania será un esfuerzo internacional masivo, independientemente de cuándo termine la guerra. Pero muchas empresas, agencias de desarrollo, empresas de construcción tendrán que hablar algo de ucraniano para poder trabajar en Ucrania. También vemos un mayor nivel de interés entre las universidades, particularmente donde hay departamentos de lengua ucraniana o departamentos de literatura ucraniana o cursos sobre Ucrania, porque los estudiantes quieren aprender sobre Ucrania más que en el pasado. Quieren escribir su tesis de maestría sobre Ucrania, investigar un poco o simplemente especializarse en la región de Europa del Este en la que está ubicado Ucrania. Entonces existe este interés académico y el creciente lado comercial de las cosas también está creciendo. Y por último, es la propia comunidad ucraniana en otros países la que impulsa el crecimiento de la lengua. Por ejemplo, creció el uso de nuestra lengua en Duolingo, la plataforma para el aprendizaje de idiomas on line.

-¿La plataforma tiene oferta de ucraniano?

-Sí y lo tiene desde hace bastante tiempo. Así que en el primer año después de la invasión a gran escala, el número de personas que aprendían ucraniano aumentó, si no me equivoco, en un 1.500%. Es decir que hubo un gran aumento de interés. Y lo bueno es que no se cayó, más o menos se ha sostenido durante los últimos dos, dos años y medio. Entonces, con solo mirar esas estadísticas, podemos extrapolar esto e imaginar cómo se disparó realmente el interés por el idioma ucraniano.

*Otra actividad cultural vinculada a Ucrania: El lunes 4 de noviembre, a las 18, se inaugurará la muestra de dibujos “Niños de la Guerra” en la Casa del Bicentenario (Riobamba y Marcelo T de Alvear). Como la exhibición estará hasta el 8 de diciembre, podrá visitarse también durante la Noche de los Museos, que este año tendrá lugar el sábado 9 de noviembre.