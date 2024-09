Yurii Klymenko, embajador ucraniano en Argentina: “Rusia busca debilitar las democracias y socavar el sistema internacional”

Yurii Klymenko es embajador de Ucrania en Argentina desde febrero de 2023 (Adrián Escandar/Infobae)

En la Embajada de Ucrania en Buenos Aires, el embajador Yurii Klymenko recibe a Infobae rodeado de obras de arte que narran la dura realidad de su país desde el inicio de la invasión a gran escala por parte de Rusia, hace más de dos años. “Esta obra refleja que nosotros estamos esperando la paz”, explica, señalando una pieza creada con los restos de un misil ruso. Las paredes de la embajada exhiben cuadros impactantes: uno muestra la plaza Maidan de Kiev con figuras buscando refugio, otro retrata a un niño frente a un tanque ruso marcado con la “Z” de las tropas invasoras.

Klymenko, diplomático de carrera desde 1992 y ex representante especial para conflictos en Transnistria, se expresa en un español fluido. Su experiencia en zonas de tensión con Rusia se refleja en el tono urgente de su voz cuando declara: “Lo que ocurre en Ucrania no es solo una guerra por parte de Rusia, es en realidad un genocidio del pueblo ucraniano. Putin mata a los ucranianos porque son ucranianos. Eso es genocidio”.

La entrevista ocurre en un momento crítico: mientras el presidente Volodimir Zelensky presenta su “plan de victoria” en la ONU y Estados Unidos, Ucrania enfrenta ataques cada vez más frecuentes. El objetivo de estos ataques, advierte Klymenko, es destruir la infraestructura energética del país antes de la llegada del invierno, agravando aún más la situación humanitaria.

-¿Cómo describiría la situación actual en Ucrania, tanto en el terreno con los bombardeos rusos cada vez más intensos, como en el ámbito diplomático con la presentación del “plan de Victoria” de Zelensky a los aliados? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta su país en este momento?

-La situación en Ucrania es muy dura debido a la agresión rusa a gran escala. El dictador ruso y su régimen no están interesados en la paz. Tienen planes imperialistas de conquistar Ucrania. Si no logran este objetivo, su estrategia es destruir nuestras ciudades y pueblos, aterrorizando a la población civil. Porque ahora el agresor ruso y su así llamado “segundo ejército del mundo” no puede lograr el éxito en el campo de batalla. Entonces, combinan tácticas militares con ataques cotidianos contra infraestructura crítica, zonas residenciales, hospitales y escuelas. Tenemos información alarmante de que Putin planea atacar centrales nucleares en los próximos meses, elevando su chantaje contra nuestro país y nuestros socios. A pesar de esto, el pueblo ucraniano sigue resistiendo, demostrando valentía y compromiso con los valores democráticos y la libertad.

El embajador Klymenko señala un cuadro que muestra la emblemática plaza Maidan de Kiev, con figuras buscando refugio bajo un cielo que ondea los colores de la bandera ucraniana. (Adrián Escandar/Infobae)

-Con respecto a la ofensiva diplomática de Zelensky de estos días, ¿puede detallar los puntos principales del “plan de victoria”?

-En esta etapa puedo decir que el plan incluye aspectos militares y diplomáticos dirigidos a alcanzar una paz justa, duradera y sostenible en Ucrania lo antes posible. Se trata de obtener las herramientas necesarias para defender a nuestra gente de estos ataque crueles y bárbaros, mejorar nuestra defensa y liberar nuestro territorio soberano del agresor ruso. Principalmente necesitamos sistemas de defensa aérea para proteger nuestros cielos y a nuestra infraestructura antes del invierno. El plan también busca apoyo para nuestras aspiraciones euroatlánticas. Se trata de asegurar el apoyo y los instrumentos necesarios para que Ucrania prevalezca en los próximos meses frente al agresor ruso, salvar vidas y poner fin a esta guerra injusta y no provocada. Además, este plan está estrechamente relacionado con la fórmula de paz del presidente Zelensky, que incluye diferentes puntos como la seguridad nuclear, la integridad territorial y la justicia. Cada día es crítico para Ucrania. Poner fin a esta agresión no solo es vital para Ucrania, sino también para la comunidad internacional, ya que las acciones de Putin amenazan la estabilidad global y socavan el sistema internacional.

-Cómo espera Ucrania que la comunidad internacional, particularmente Argentina, ayude a lograr este objetivo?

-Agradecemos a Argentina por su solidaridad y apoyo. El país se ha sumado al grupo de trabajo del primer punto de la fórmula de paz, sobre seguridad radiológica y nuclear, y también co-lidera el punto cinco junto con Estonia, enfocado en el cumplimiento de la Carta de la ONU y la restauración de la integridad territorial de Ucrania. Además, valoramos la participación del presidente Javier Milei en la primera Cumbre Global de Paz en Suiza, y el compromiso de Argentina con la Coalición Internacional para el Retorno de los niños ucranianos secuestrados por Rusia. Este tema es crítico, y contamos con Argentina para ayudar a revertir esta situación y permitir su regreso a Ucrania. También agradecemos el apoyo político y respaldo de Argentina en la ONU y otros organismos internacionales, así como su copatrocinio de resoluciones para condenar la agresión rusa y lograr una paz justa y duradera en Ucrania. Estamos en una nueva etapa positiva en nuestras relaciones bilaterales, con contactos frecuentes tanto a nivel gubernamental como entre nuestras embajadas, y seguimos trabajando para fortalecer nuestros lazos.

"El dictador ruso no está interesado en la paz. Tiene planes imperialistas de conquistar Ucrania. Si no logra este objetivo, su estrategia es destruir nuestras ciudades y pueblos, aterrorizando a la población civil", advierte Klymenko. (Adrián Escandar/Infobae)

-Con respecto a los menores ucranianos secuestrados por Rusia, ¿cuáles son los últimos avances de la Coalición Internacional para su retorno?

-Este es uno de los desafíos más graves que enfrentamos. Según nuestros datos, entre 200.000 y 300.000 niños ucranianos han sido ilegalmente trasladados y secuestrados por Rusia. No se trata solo de deportación forzosa, sino también de intentos de cambiar su identidad y otros pasos ilegales para imposibilitar su regreso a Ucrania. Por eso, esperamos contar con el involucramiento activo de Argentina en la Coalición Internacional, que es copresidida por Canadá y Ucrania. Próximamente se llevarán a cabo nuevas reuniones de la coalición y, en nuestra opinión, la experiencia histórica de Argentina puede aportar mucho a esta iniciativa internacional.

-¿Se refiere a la experiencia de Argentina en temas de derechos humanos?

-Sí, específicamente a la experiencia de buscar a los niños apropiados durante la dictadura. Su compromiso y conocimiento en este ámbito serían de gran ayuda para enfrentar este gran desafío.

-Con la atención internacional dividida por otros conflictos, particularmente el de Medio Oriente, Ucrania necesita mantener el foco sobre la invasión rusa. ¿Sienten esa presión de hacerlo?

-Nosotros tenemos una diplomacia muy proactiva y entendemos que la amenaza de Rusia no es solo para Ucrania, sino para toda Europa y el mundo. Rusia no solo lleva a cabo una guerra en nuestro país, sino que también busca desestabilizar el orden global, debilitar las democracias y socavar el sistema internacional basado en el derecho y la Carta de la ONU. Es una amenaza sistemática que afecta a todos. Por eso, estamos en contacto constante con nuestros socios y buscamos nuevos aliados para promover la fórmula de paz propuesta por el presidente Zelensky. Creemos que esta fórmula, que incluye elementos esenciales para lograr una paz justa y sostenible, incluso podría convertirse en un modelo para resolver otros conflictos en el futuro.

-Sin embargo algunos países -el proprio Zelensky apuntó en la ONU a Brasil y China- han mostrado cierto escepticismo hacia la fórmula de paz ucraniana. ¿Les preocupa esta postura?

-Estamos trabajando con estos países para convencerlos de que apoyar una paz integral, justa y duradera también está en su propio interés. Con su influencia y rol global, pueden contribuir significativamente a este objetivo. Permitir que Putin continúe con su política expansionista y revanchista solo generará caos y desestabilización en el mundo. Por eso, debemos detener sus acciones peligrosas. Mantenemos una postura proactiva y buscamos explicar a todos, incluidos los países escépticos, la gravedad de lo que está en juego: el orden mundial, el derecho internacional y el desarrollo global. Creemos que los líderes mundiales comprenden muy bien los peligros que esta guerra representa. La guerra de Rusia no es solo contra Ucrania, sino contra el sistema internacional, el derecho internacional y todo lo que se ha logrado en el marco de la ONU. Putin intenta destruir este orden global, por lo que es fundamental unirse para implementar la fórmula de paz del presidente Zelensky, que es la única que garantiza una paz integral y justa.

"Agradecemos a Argentina por su solidaridad y apoyo", dijo Klymenko. A sus espaldas, un cuadro retrata a un niño frente a un tanque ruso marcado con la “Z” de las tropas invasoras.

-¿Cuáles son las razones por las que Kiev no puede aceptar las otras fórmulas de paz propuestas, y en qué se distingue la iniciativa de paz de Ucrania de las alternativas presentadas hasta ahora?

-Ninguna otra iniciativa aborda los puntos fundamentales como el respeto a la integridad territorial de Ucrania según las fronteras reconocidas internacionalmente y la retirada completa de las tropas rusas. Sin esto, no habrá paz. En el pasado, ya se intentó con múltiples armisticios, pero Rusia siempre los violó. Desde 2014 hemos negociado más de 200 veces con Rusia, junto con Alemania y Francia, pero siempre preparaban nuevas agresiones. Ahora estamos organizando la segunda Cumbre Global de Paz para establecer una hoja de ruta clara que permita implementar la fórmula de paz. Esto incluye la seguridad radiológica y nuclear, ya que la ocupación rusa de la central de Zaporizhzhia supone un gran riesgo para Europa. Con el apoyo de la comunidad internacional y de expertos como Rafael Grossi, buscamos evitar un nuevo desastre como Chernobyl. Adicionalmente, esperamos que el presidente Milei pueda asistir personalmente a la segunda Cumbre Global de Paz. Su participación podría ser muy valiosa para avanzar en los esfuerzos que buscan garantizar una paz integral y justa en Ucrania. Es fundamental entender que no se trata de una paz abstracta, sino de una paz integral que abarca múltiples aspectos y no solo un elemento aislado.

-Otro elemento crucial de la fórmula de paz ucraniana es la de la justicia y la rendición de cuentas por los crímenes cometidos durante la invasión. ¿Cómo están abordando este tema?

-Hasta ahora, hemos documentado más de 142.000 crímenes de agresión cometidos por los invasores rusos, y esa cifra sigue aumentando cada día. Es vital reconocer que el principal responsable de estos crímenes es el dictador Putin, quien dio la orden de iniciar esta agresión a gran escala. Trabajamos estrechamente con la Corte Penal Internacional y otros organismos internacionales de justicia. Ya existen órdenes de arresto contra Putin y altos funcionarios rusos, como el ex ministro de Defensa Shoigu y el jefe del Estado Mayor Gerasimov, por crímenes contra niños ucranianos. Sin embargo, insistimos en el establecimiento de un Tribunal Internacional específico para los crímenes cometidos en Ucrania. Esto es necesario para cubrir algunas lagunas que existen en el derecho internacional. Es fundamental prevenir la impunidad, no solo por las víctimas y sus familias, sino para enviar un mensaje claro a la comunidad internacional y disuadir a otros dictadores, como el de Corea del Norte o Bielorrusia. Garantizar la justicia es fundamental no solo para las víctimas y sus familias, sino también para la paz y el orden internacional. También estamos trabajando en la documentación de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluyendo la investigación de fosas comunes. En este aspecto, agradecemos la ayuda de expertos internacionales y estamos en conversaciones con el Equipo Argentino de Antropología Forense para su posible colaboración.

-¿Qué oportunidades o proyectos hay en marcha a nivel económico y cultural entre Ucrania y Argentina? ¿Hay avances en el acuerdo bilateral de Defensa pendiente desde 2013, del que hablaron los parlamentarios ucranianos que recientemente visitaron Argentina?

-Estamos trabajando en desarrollar nuestras relaciones en varios aspectos, incluyendo el acuerdo de Defensa. Estamos elaborando un plan de actividades prioritarias para los próximos años, que incluye la celebración de la 6ª Reunión de la Comisión Mixta Intergubernamental para el Comercio. Planeamos realizar esta reunión este año, junto con un Foro de Negocios organizado por nuestras respectivas Cámaras de Comercio.

-¿En qué áreas hay mayores posibilidades de cooperación entre empresas ucranianas y argentinas?

-Hay varias esferas con potencial, como la energética, agrícola, de transporte y salud. Necesitamos discutir más a nivel profesional para desarrollar estas oportunidades. También quiero mencionar la importante ayuda humanitaria que Argentina ha proporcionado a Ucrania desde el inicio de la agresión rusa, incluyendo 16 cargas con 142 toneladas de artículos diversos enviados por la comunidad ucraniana judía del país.

"Reconocemos la importancia de Argentina como líder regional y miembro del G20, y buscamos desarrollar relaciones concretas en diversas esferas, más allá del ámbito político", dijo el embajador. (Adrián Escandar/Infobae)

-Argentina es un país importante en América Latina. ¿Hay avances respecto a la organización de una cumbre entre Ucrania y América Latina, de la que se ha hablado en el pasado?

-Estamos trabajando en eso y agradecemos el apoyo de Argentina. El presidente argentino ofreció su territorio para celebrar este evento durante una conversación con el presidente Zelensky. La cumbre podría ser mutuamente ventajosa, abordando temas de seguridad, económicos y comerciales. Ucrania tiene gran interés en profundizar sus vínculos con América Latina y el Caribe, como lo demuestra nuestra estrategia adoptada en enero de este año. Reconocemos la importancia de Argentina como líder regional y miembro del G20, y buscamos desarrollar relaciones concretas en diversas esferas, más allá del ámbito político.

-¿Cómo ha impactado el conflicto en Ucrania a la comunidad ucraniana en Argentina, y de qué manera la embajada está apoyando a esta comunidad?

-La comunidad ucraniana en Argentina, que oscila entre 300.000 y 500.000 personas, es la segunda más grande de América Latina y la séptima en el mundo. En la Provincia de Buenos Aires hay una significativa población ucraniana, y hasta 150,000 residen en Misiones. Recientemente visité Apóstoles, la cuna de la primera ola de inmigrantes ucranianos. A lo largo de los años, estos inmigrantes han mantenido vivas su cultura y tradiciones, y estamos muy agradecidos por ello. La embajada mantiene una relación estrecha con la comunidad, organizando eventos culturales y conmemorativos que siempre incluyen un enfoque en la concientización sobre la situación actual. Es crucial entender que lo que ocurre en Ucrania no es solo una guerra, sino un genocidio del pueblo ucraniano. La pregunta es: ¿por qué Putin está asesinando a los ucranianos? ¿Por qué ataca a civiles? La respuesta radica en que son ucranianos. Este acto sistemático de matar a personas por su identidad nacional es lo que define el genocidio. Putin no soporta el hecho de que hablamos ucraniano, que vivimos y celebramos nuestra cultura. Lo que está haciendo ahora está destruyendo nuestra identidad cultural. En las áreas temporalmente ocupadas de Ucrania, están robando nuestros museos y obras de arte. Durante todas nuestras actividades, nos enfocamos en estos aspectos de la situación actual. Estamos comprometidos en llamar la atención sobre estas realidades y, a través de la cultura, buscamos enviar un mensaje claro: nuestra cultura es rica y única. Agradecemos a Argentina por apoyar nuestras iniciativas y fomentar esta diversidad en su país. La comunidad ucraniana, con talentos como el ballet “Prosvita” y diversos grupos musicales, juega un papel crucial en fortalecer los lazos entre ambos países. Tengo la impresión de que cada descendiente ucraniano en Argentina ahora vive pendiente de lo que ocurre en Ucrania. Todos ellos intentan contribuir a la paz en nuestro país y poner fin a lo que está sucediendo actualmente. Su objetivo es detener este genocidio que el dictador ruso está perpetrando contra nuestro pueblo.