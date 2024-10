Un retrato único de la Reina Isabel, a través de las reacciones que generaba su presencia

El Libro del día: "Q: A Voyage Around the Queen" (Q: Un viaje alrededor de la Reina) de Craig Brown

Durante las últimas semanas, cuando amigos y familiares me preguntaban qué estaba leyendo y respondía: “Un nuevo libro sobre la reina”, nadie preguntaba si me refería a Camila o Victoria o a alguna esposa Tudor desafortunada. Todos asumían correctamente que hablaba de LA reina, Isabel, fallecida hace dos años pero, antes de eso, la única soberana británica que la mayoría del mundo había conocido.

Un amigo perspicaz comentó: “¿Otro libro sobre Isabel? ¿Qué queda por decir?” Y es cierto que Q: A Voyage Around the Queen (Q: Un viaje alrededor de la Reina) de Craig Brown se suma a más de 50 biografías de Isabel II. Sin embargo, Brown se propone hacer algo distinto: capturar la persona tanto como el personaje. Muestra cómo el mundo respondió a Isabel a lo largo de su larga vida, y viceversa.

Brown ha declarado (en un festival literario de 2019) que la biografía convencional impone una coherencia artificial en la historia de vida, ignorando la aleatoriedad de los eventos y la imprevisibilidad de los seres humanos. Su propio trabajo, que incluye el brillante Ma’am Darling: 99 Glimpses of Princess Margaret y One, Two, Three, Four: The Beatles in Time, es deliberadamente caleidoscópico, compuesto por multitud de fragmentos de información, impresiones, fragmentos de documentos relevantes, algún que otro informe de periódico, y una interpretación experta o dos.

La Reina Isabel II en 1976 (AP Photo, File)

En este libro, se da un lugar destacado a lo que Brown llama encuentros “a menudo extraños e inesperados” con la monarca, que ha descubierto en una serie de memorias y biografías. Brown sabía de primera mano que conocer a la reina podía ser inquietante. En un evento social cuando era estudiante universitario, fue presentado a Isabel; al enterarse de que estudiaba teatro, ella pronunció “muy interesante”. En lugar de simplemente asentir, inexplicablemente, Brown se encontró balbuceando sobre la teoría de alienación de Bertolt Brecht, mientras la monarca comenzaba a alejarse. Estuvo mortificado durante semanas.

Harold Pinter, un dramaturgo conocido por obras llenas de pausas significativas, no pudo soportar un silencio incómodo en la conversación durante una comida organizada por la reina. Soltó: “¿Sabía usted, señora, que las verduras fueron introducidas muy tarde en Inglaterra? Enrique VIII nunca comió una verdura”. A lo que la reina, siempre diplomática, respondió: “Oh, ¿sí?”

Felicitando a su amigo Kingsley Amis ante la noticia de que el autor sería honrado por la reina como Comandante de la Orden del Imperio Británico, el poeta Philip Larkin aconsejó: “Empieza a pensar en... qué decir cuando Su Majestad diga algo inaudible bajo los acordes de Gilbert y S, y el murmullo general del concilio. Suerte que lo conseguí, pero fue un momento desagradable. La respuesta equivocada y te vas camino a la Torre.”

La reina Isabel se reúne con los cantantes Elton John, Cliff Richard, Shirley Bassey, Tom Jones y Paul McCartney en 2012 (REUTERS/Dave Thompson)

Durante una discoteca en el Castillo de Windsor celebrando el vigésimo primer cumpleaños del Príncipe Andrew en 1981, recordó Elton John, su majestad ordenó al DJ no ser demasiado ruidoso; el sonido de los zapatos de los invitados moviéndose en el suelo podía escucharse sobre la música. Cuando sonó “Hound Dog” de Elvis Presley, la princesa Ana le pidió a Elton un baile. Él estaba incómodamente cambiando de un pie a otro cuando la reina apareció y pidió unirse, aún llevando su bolso. Bailando con ambos, con la música apenas audible, Elton recordó: “Aquí estaba yo, tratando desesperadamente de actuar normal, mientras el mundo a mi alrededor parecía haberse vuelto completamente loco”.

Para Cherie Blair, esposa del ex primer ministro Tony Blair, entrar en la órbita de la reina tuvo consecuencias de gran alcance. Cuando él era primer ministro y la pareja se hospedó por primera vez en Balmoral, el castillo de la reina en Escocia, Cherie descubrió que la criada asignada a ella había desempacado toda su ropa y “el contenido entero de mi bolsa de aseo claramente antigua con su gama de cosas innombrables”. Así advertida, Cherie empacó más cuidadosamente para una visita el año siguiente, dejando atrás su “equipo” anticonceptivo. El clima se volvió frío por la noche, “y entre una cosa y otra”, como relató en una memoria, Leo Blair, un bebé inesperado en edad avanzada, nació nueve meses después.

A Brown se le puede culpar por dedicar demasiadas páginas a los corgis de la reina: su comportamiento ruidoso, su dieta y su genealogía. También me encontré pasando por alto las largas secciones en que la gente describe sueños que han tenido con la reina. Pero por lo demás, Q: A Voyage Around the Queen sigue siendo absorbente, edificante y frecuentemente hilarante. Una sección memorable sobre la pronunciación de la reina incluye una guía de imitadores para capturarla correctamente. Brown observa que su forma de hablar evolucionó. Mientras que de joven Isabel rimaba “had” con “bed” y “home” con “tame”, en su vejez su acento se asemejaba al de personas “más jóvenes y/o de una jerarquía social inferior”. Sin embargo, nunca dejó de decir “orf” por “off”.

Ningún lector confundirá a Brown con un monárquico ardiente. Es demasiado irónico para eso, pero saluda la manera inequívoca en que Isabel llenó su papel y reconoce el espacio central que la monarquía sigue ocupando en la psique nacional británica. En los días inmediatamente posteriores a su muerte, cuando la fila para pasar por su ataúd se extendía por más de 8 kilómetros (5 millas), un funcionario del Real Colegio de Psiquiatras predijo que la gente sentiría “conmoción, ansiedad o miedo por los cambios para los que no se siente preparada, o experimentaría profundos sentimientos de pérdida y tristeza”. Y Liam Gallagher, cantante de Oasis, habló por millones cuando tuiteó: “Destrozado”.

Siempre habrá una Inglaterra, se presume, pero nunca habrá una reina como Isabel nuevamente.

Fuente: The Washington Post