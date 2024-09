Will Ferrell sale de gira con un viejo amigo en un sutil documental

Trailer del documental "Will & Harper"

Un viaje por carretera a través de los Estados Unidos se convierte en un testimonio de la autoaceptación y el compañerismo en el tierno y conmovedor documental Will & Harper, en el que Will Ferrell y su viejo amigo Harper Steele (quien recientemente se declaró trans), emprenden una búsqueda para que Steele se reencuentre con el país que ama, a bordo un Jeep con paneles de madera.

El actor de comedia y la escritora, respectivamente, se conocieron hace tres décadas trabajando en Saturday Night Live, donde encontraron en el otro almas gemelas, cómicas simpáticas. Cuando comienza la filmación. en 2023, Steele (61 años) ha pasado por una transición de género durante la pandemia, confiando en amigos y familiares sus miedos y dudas, así como su optimismo para el futuro.

Cómo el mundo la aceptará, pesa mucho sobre Steele. Recorrer los comedores y bares de carretera de Estados Unidos para charlar con los lugareños es el tipo de viaje que amaba hacer sola, pero que ahora está nerviosa de intentar en medio de la transfobia generalizada y la legislación anti-trans. (En 2023, se introdujeron un récord de 510 proyectos de ley estatales anti-trans, según la ACLU-Unión Estadounidense de Libertades Civiles ). “Amo tanto a este país”, dice. “No sé si me retribuye en este momento.”

Will Ferrell y Harper Steele recorren Estados Unidos para redescubrir su amistad

Así que cuando un Ferrell solidario propone un recorrido de 17 días, desde Nueva York hasta California, para vincularse y visitar los antiguos lugares de Steele, el objetivo es un descubrimiento mutuo: se harán las preguntas difíciles a medida que evoluciona el siguiente capítulo de su amistad, y la estrella de Anchorman y Talladega Nights actuará como amortiguador/compañero para ayudar a su amiga a negociar espacios que ya no se sienten tan acogedores.

Dirigido por Josh Greenbaum (Barb and Star Go to Vista Del Mar), el viaje comienza con una despedida de Tina Fey, Seth Meyers y otros amigos famosos, pero no necesita los adornos que le pudieran dar un brillo de premeditación, con atractivo mainstream. (Las apariciones de Will Forte y Molly Shannon, sin embargo, son dulces escalas en la búsqueda, mientras que una encantadora canción principal coescrita e interpretada por Kristen Wiig podría poner a Will & Harper en la carrera por el Oscar). La sincera curiosidad de Ferrell sobre la transición de Steele, y sus propias conmovedoras confesiones, mantienen la película en marcha con la seguridad de una amistad de casi 30 años, mientras un pequeño equipo los sigue y las cámaras montadas en el auto filman discretamente, como moscas en el parabrisas.

Los chistes nunca se detienen mientras los dos viejos amigos improvisan en sus paradas desde Washington, D.C. hasta Las Vegas, donde Ferrell se pone un disfraz ridículo para una noche en la ciudad. Su química es afectuosa y afirmativa. Es un placer ver a la pareja devorando Pringles en un estacionamiento de Walmart, discutiendo los puntos más finos de la cerveza barata, o lanzándose en bomba en la piscina de un motel. Will & Harper suena más real cuando abandona los trucos y se centra en los comediantes poniéndose serios.

El documental “Will & Harper” explora la transición de género en medio de un viaje

Se desarrollan intercambios conmovedores entre Steele y sus hijos y hermana, con una compañera trans en Peoria (Illinois), entre extraños en un bar de motociclistas en Oklahoma adornado con banderas de Trump y confederadas, e incluso en el Gran Cañón. Las interacciones positivas pueden romper las expectativas de los espectadores. Incluso toman por sorpresa a Steele. “No tengo realmente miedo de estas personas”, se da cuenta después de recibir aliento en una pista rural de carreras. “Tengo miedo de odiarme a mí misma”, dice.

Aunque reconoce el privilegio que la fama de su amigo le otorga en este viaje, el foco de atención también la coloca en varias situaciones angustiosas. Varios extraños le faltan el respeto repetidamente y es presentada al gobernador de Indiana, Eric Holcomb, mientras ella y Ferrell están sentados en primera fila en un juego de los Pacers, solo para descubrir más tarde su apoyo a la legislación anti-trans. Ambos se sienten visiblemente incómodos en una churrasquería de Texas, donde Steele y Ferrell, quien inexplicablemente está vestido como Sherlock Holmes, se encuentran con miradas frías en la sala y comentarios transfóbicos en línea. Pero solo Ferrell parece sorprendido de que la broma falle.

Es uno de los muchos momentos sobrios que los dos comparten mientras cuentan sus experiencias, junto con revelaciones desgarradoras de dolor y odio a sí misma que Steele comparte cuando llegan al Desierto de Mojave. A veces, la película es accesible por intención. Sin embargo, permanece cruda, vulnerable y alegre, incluso cuando las cosas se ponen difíciles, ya que traza una hoja de ruta hacia la empatía y la aceptación: el verdadero destino que les espera al final de su odisea por todo el país.

Fuente: AP

[Fotos: prensa Netflix]