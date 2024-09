Los acusados de robar una famosa obra de Banksy declararon y continúan detenidos

El manager de la Galería Grove de Londres, posa junto a la famosa obra de Banksy, "Girl with Balloon"

Dos hombres han sido acusados de robo por el hurto de una obra de arte del enigmático artista callejero Banksy que fue sustraída en un atraco con rotura de vidrio en una galería de Londres. La Policía Metropolitana dijo el viernes que Larry Fraser, de 47 años, y James Love, de 53 años, supuestamente robaron Girl with Balloon (Niña con globo) de la galería Grove el domingo por la noche. Los sospechosos comparecieron en el Tribunal de Magistrados de Wimbledon el jueves y se ordenó su detención hasta su próxima audiencia el 9 de octubre.

Las imágenes de las cámaras de vigilancia mostraron a un hombre enmascarado rompiendo una puerta de vidrio antes de entrar corriendo y tomar la pintura de una pared. La policía dijo que han recuperado la obra, que está valorada en los documentos judiciales en más de 350 mil dólares. No se informó de otros objetos robados.

La obra es una de varias versiones de Girl with Balloon, una imagen en plantilla de una niña alcanzando un globo rojo en forma de corazón. Originalmente emplazada en una pared en el este de Londres, ha sido reproducida sin cesar, convirtiéndose en una de las imágenes más conocidas de Banksy.

La policía recuperó “Girl with Balloon” e identificó a los sospechosos del robo, que permanecen detenidos

Otra versión se autodestruyó parcialmente durante una subasta en 2018, pasando por una trituradora oculta en su marco justo después de ser comprada por 1,4 millones de dólares en Sotheby’s.

La obra autodestruida, retitulada Love is in the Bin se vendió por 25,4 millones de dólares en ese momento, en 2021. El gerente de la galería, Lindor Mehmetaj, dijo que estaba “horrorizado y petrificado” por el robo y agradecido de haber recuperado la pintura. “Tuvimos mucha suerte, pero es muy inusual recuperarla”, dijo, agregando que el crimen pudo haber aumentado el valor de la obra.

La obra es una de varias versiones de "Girl with Balloon", firmada por Banksy

“Normalmente, cuando se roban obras de arte finas y maestras, el valor financiero puede dispararse”, dijo Mehmetaj. “Con suerte, será lo mismo para este Banksy.” Banksy, quien nunca ha confirmado su identidad completa, comenzó su carrera pintando con aerosol en edificios en Bristol, Inglaterra, y se ha convertido en uno de los artistas más conocidos del mundo. Sus imágenes traviesas y a menudo satíricas incluyen a dos policías besándose, agentes antidisturbios armados con caras sonrientes amarillas y un chimpancé con un cartel que dice: “Ríe ahora, pero algún día estaré a cargo.”

Sus pinturas e instalaciones se venden por millones de dólares en subastas y han atraído a ladrones y vándalos. Este verano, una serie de plantillas temáticas de animales aparecieron alrededor de Londres. Una de ellas, un lobo aullando en una antena satelital, fue removida por un hombre enmascarado menos de una hora después de ser confirmada como auténtica. Una imagen de un gorila en el zoológico de Londres y pirañas en un puesto de centinela policial en el distrito financiero de Londres fueron ambas removidas por las autoridades para su resguardo.

Fuente: AP

[Fotos: REUTERS/Mina Kim]