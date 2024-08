Desregulación en el mercado del arte: el gobierno prometió “sacar todas las trabas” sin dejar de “proteger el patrimonio cultural”

Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de la Nación

Desde el Palacio Libertad, el gobierno realizó un acto donde anunció las nuevas líneas de fomento del Fondo Nacional de las Artes (FNA). Quien comenzó hablando fue Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de la Nación. “Junto al ministro Federico Sturzenegger estamos trabajando para sacar todas las trabas que hoy les impiden a ustedes ser protagonistas en el mercado internacional”, aseguró. Hace días que se rumorea acerca de una nueva reglamentación a favor de la desregulación en el mercado del arte. Lo que se busca es agilizar la venta de arte contemporáneo a coleccionistas e instituciones extranjeros.

“Nuestro mercado de arte está aislado del resto del mundo por las barreras que es necesario eliminar; en muy poco tiempo lo vamos a hacer. Que no queden dudas: vamos a continuar protegiendo el patrimonio cultural y la historia de nuestro país. Pero de ninguna manera vamos a impedir que los artistas vuelvan a la escena de las grandes subastas internacionales, de las galerías y de las ferias”, agregó Cifelli, quien desea que “el Estado sea un facilitador de sueños y no una barrera”.

Días atrás, en un mensaje ante el Consejo de las Américas, Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, dijo que “exportar una obra de arte es un verdadero incordio: hay que ir al Ministerio de Cultura y, si el artista murió hace más de 50 años, el Estado debe decidir si quiere comprar la obra (...) La idea es desmalezar, no buscar que eso funcione mejor, sino preguntar por qué eso está ahí. No se trata de simplificar, sino de eliminar”. Y si bien el acto sobre las líneas de fomento del FNA no contó con ningún anuncio oficial en esta materia, sí se confirmó el enfoque.

Tulio Andreussi Guzmán, presidente del FNA

El siguiente en hablar fue Tulio Andreussi Guzmán, presidente del FNA, quien aseguró que “en los 60 y 70 el Fondo era un organismo pujante, una usina de tremenda potencia cultural”; también elogió la gestión de Amalia Lacroze de Fortabat, pero opinó que de ser “un banco de artistas”, “en los últimos años de gestión lo que sucedió fue que las prestaciones denominadas como actividades complementarias pasaron a ser actividades principales del Fondo, las becas empezaron a tener mucha protagonismo y a demandar muchos ingresos, más una política de subsidio que no era la correcta, dejó al Fondo en una situación de debilidad”.

“Además, en la última gestión fue acompañada de una muy mala fiscalización de sus recursos, llevando a los ingresos del Fondo Nacional de las Artes a sus mínimos históricos”, agregó Andreussi Guzmán, y aseguró que cuando el nuevo gobierno empezó su tarea de gestión cultural recibió un “organismo acéfalo: todos los directores habían renunciado”. “Encontramos una estructura desordenada, desarticulada y con una seria problemática financiera para poder encarar este año”.

Nuevas líneas de fomento a artistas

“Hoy el Fondo Nacional de las Artes es sustentable y se independiza de los recursos del tesoro. En la última gestión, el tesoro aportó el 40% de los recursos al Fondo. Hoy no necesita más esa ayuda, hoy es sustentable”, dijo y le cedió la palabra a Santiago Valentino, gerente de operaciones del FNA, quien explicó las nuevas líneas de fomento que lanza el organismo. Las nuevas líneas de fomento del FNA implican una inversión de $749.548.609 y se dividen en Préstamos ($516.356.128), Becas ($150.400.000), Premios ($67.065.000) y Subsidios ($15.727.481). A continuación, un resumen de cada una de ellas.

Santiago Valentino, gerente de operaciones del FNA

Prestamos

Tasa nominal anual 0% + Unidades de Valor Adquisitivo (UVA)

Hasta $10.000.000 para personas físicas y hasta $20.000.000 para personas jurídicas

Plazo: hasta en 36 o 48 cuotas mensuales dependiendo el monto y la línea

Becas Creación

Convocatoria abierta hasta el 19 de septiembre de 2024

Proyectos creativos innovadores, con alta factibilidad, impacto territorial y escalabilidad

Categoría única: Producción creativa ● Modalidad individual y grupal (dos integrantes o más)

Disciplinas contempladas : Artesanías / Arquitectura / Artes Audiovisuales / Artes Visuales / Danza / Diseño / Letras / Música / Patrimonio / Teatro y Artes Circenses

Individual: $850.000 | Grupal: $1.000.000

Programa Formadores

Convocatoria abierta hasta el 24 de septiembre de 2024

Se seleccionarán propuestas de Formaciones artísticas/técnicas que serán impartidas de manera gratuita

Modalidad individual y grupal (dos integrantes o más)

Disciplinas contempladas: Artesanías / Arquitectura / Artes Audiovisuales / Artes Visuales / Danza / Diseño / Letras / Música / Patrimonio / Teatro y Artes Circenses / Gestión Cultural Montos, destinatarios, tipo de proyectos

Individual: $600.000 | Grupal: $800.000

Subsidios

Letras | Inscripciones hasta el 10 de septiembre

Categorías: Cuentos, Novelas, Poesía, Ensayo / No Ficción

Premios (por categoría)

1°: $1.000.000

2°: $750.000

3°: $500.000

Música Académica: Dirigido a compositores, Solistas y conjuntos instrumentales de cámara / Conjuntos vocales de cámara (de 1 a 10 integrantes, con voz o sin ella), Orquestas/Coros/Orquesta y coro con y sin solista, Composición con medios electroacústicos

Premios (por categoría)

1°: $1.000.000

2°: $750.000

3°: $500.000

Dramaturgia

Premios

1°: $1.000.000

2°: $750.000

3°: $500.000

Programa Federal de Fomento a Editoriales Independientes

Incentivos hasta $1.500.000 por proyecto

Proyectos curatoriales

Premios

- Un premio de $1.000.000 para dos proyectos curatoriales seleccionados.

- Un premio de $400.000 para los artistas invitados asociados a los dos proyectos ganadores.

Proyectos de cortometrajes “Arte registrado”

Para realizadores audiovisuales y estudiantes avanzados

Premios : $500.000 para cada proyecto premiado

Puesta en valor e interpretación de cementerios, templos y espacios sagrados patrimoniales de la República Argentina como reservorio artístico

Premios

1°: $1.000.000

2°: $750.000

3°: $500.000