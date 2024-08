El calvario de Brittney Griner, de estrella de la WNBA a presa política en Rusia

El libro del día: "Coming Home"

El comienzo de las nuevas memorias de Brittney Griner es sorprendentemente rutinario: la apurada preparación del equipaje para lo que se había convertido, para la estrella de los Phoenix Mercury, en un habitual viaje al extranjero.

Griner, que complementaba sus ingresos en la WNBA jugando para el equipo UMMC Ekaterinburg, se iba a Rusia. Pasó el control de seguridad en Phoenix y Nueva York antes de aterrizar en Moscú, donde ella y otros extranjeros fueron sometidos a nuevos registros. Un perro rastreador no dio señales de haber detectado nada, por lo que Griner se sorprendió cuando le pidieron que deshiciera el equipaje de mano. Allí descubrió no uno, sino dos envases parcialmente usados de aceite de cannabis. Eran legales en Arizona, donde Griner estaba autorizada a consumir marihuana con fines médicos, para ayudarla a sobrellevar lesiones relacionadas con el deporte. En Rusia, eso era contrabando.

El comienzo de este libro va de lo ordinario a lo surrealista. Es muy posible que los lectores reconozcan en la repentina crisis a la que se enfrenta Griner los errores que han cometido al pasar por el control de seguridad, y que retrocedan horrorizados ante lo que viene a continuación.

Brittney Griner en la ceremonia de los JJ.OO. de París, donde Estados Unidos se quedó con el oro (REUTERS/Evelyn Hockstein)

“El agente levantó el estuche y me miró fijamente. No podía hablar, pensar, respirar”, recuerda. “Incluso después de descubrir el segundo pote, esperaba que lo dejara pasar y me diera una fuerte advertencia”. Por supuesto, eso no fue lo que ocurrió.

A Griner le quitaron el pasaporte y, después de mucho esperar aterrorizada, la presionaron para que firmara un documento escrito en ruso que no entendía. “Quizá si firmo esto pueda irme”, pensó. En lugar de eso, la metieron en un coche sin matrícula y la llevaron a un edificio de ladrillo rojo donde la interrogaron y más tarde le leyeron los cargos de los que se le acusaba: contrabando de narcóticos a Rusia.

“Salí de Phoenix hecha una furia”, recuerda Griner. “Tres días infernales después, justo antes del amanecer, perdí mi libertad, mi paz, mi vida tal y como la había conocido... El futuro era inimaginable”.

Las líneas generales del calvario de Griner son bien conocidas. Pero Coming Home (Volver a casa) ahonda sin miramientos en las indignidades deshumanizadoras que sufrió la atleta olímpica durante los 10 meses que cumplió de una condena de nueve años. Las esposas demasiado apretadas, las camas demasiado cortas y los cacheos; las horas pasadas en cuclillas en jaulas; el desconcertante traslado de varios días a una colonia penal; el agotador trabajo de coser uniformes militares; los esfuerzos por encontrar aliados entre los pocos presos angloparlantes; la comida indigesta y los baños apestosos. Su fe la ayudó a no hundirse en pensamientos suicidas.

La jugadora de baloncesto estadounidense bebe agua dentro de una celda de acusados tras el veredicto del tribunal en Khimki, a las afueras de Moscú, Rusia, en 2022 (REUTERS/Evgenia Novozhenina)

“Coming Home” es también un recordatorio de que las detenciones repentinas reescriben las vidas no sólo de quienes están retenidos injustamente, sino también de los familiares, de quienes los rodean y de antiguos cautivos que trabajan para llevarlos de vuelta a casa. La esposa de Griner, Cherelle, que entonces estudiaba Derecho, se convirtió en su principal defensora, reuniendo a jugadoras, políticos y destacadas mujeres negras, entre ellas Gayle King, en torno a la poderosa campaña #WeAreBG.

Aun así, Vanessa Nygaard, entonces entrenadora de las Phoenix Mercury, se centró en la atención que no estaba recibiendo el caso de Griner, argumentando que LeBron James habría sido llevado a casa más rápidamente. “Es una declaración sobre el valor de una mujer. Es una declaración sobre el valor de una persona negra. Es una declaración sobre el valor de una persona gay”, afirmó.

Escrito con Michelle Burford, editora principal fundadora de O, The Oprah Magazine, que también ha llevado a la letra impresa las historias de la actriz Cicely Tyson, la gimnasta Simone Biles y la cantante Alicia Keys, “Coming Home” está destinado a los circuitos de tertulias y probablemente a las listas de los libros más vendidos. El texto resuena con la claridad emocional de la voz de Griner -y a veces de sus desesperados mensajes de texto-, que cambia, de forma un tanto chocante, a secciones escritas en un estilo periodístico más descriptivo. No tiene el arte literario de otras memorias publicadas recientemente, American Mother, obra conjunta del novelista Colum McCann y Diane Foley, cuyo hijo Jim fue decapitado públicamente en 2014 por terroristas del ISIS. Pero es una lectura fascinante.

Michelle Burford, editora principal fundadora de O, The Oprah Magazine (Gioncarlo Valentine for The New York Times)

Algunos cuestionarán la conveniencia del viaje de Griner en febrero de 2022, cuando Rusia estaba a punto de invadir Ucrania. Los incentivos económicos eran claros, pero desde el principio hubo indicios de que Griner había entrado en un mundo desagradable: las jugadoras se habían convertido en la realeza del deporte en Rusia, en gran parte gracias a Shabtai Kalmanovich, un espía de la KGB y a veces comerciante de diamantes que vertió millones en el juego que jugaba su tercera esposa y más tarde fue asesinado en un tiroteo en una calle de Moscú.

La estrategia rusa de detener a estadounidenses inocentes no es nada nuevo. En los primeros días de la Guerra Fría, mi suegro fue retenido durante dos meses, en ocasiones en régimen de aislamiento, después de que él y su amigo de la universidad Warren “Jim” Oelsner viajaran en bicicleta desde Alemania Occidental a la zona soviética, donde fueron detenidos y acusados de espionaje. Dean Acheson, entonces Secretario de Estado, condenó la detención de los estudiantes como “algo ilegal, escandaloso e impropio”. Ahora, con la amenaza de una segunda Guerra Fría en ciernes, el libro de Griner deja a los lectores con preguntas que van más allá del alcance de estas memorias:

Cómo se consiguió su liberación y luego se ejecutó como un intercambio de uno por uno en una pista de Abu Dhabi en diciembre de 2022, donde Griner fue intercambiada por el notorio traficante de armas Viktor Bout.

El presunto traficante de armas ruso Viktor Bout es escoltado por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en 2010 (REUTERS/U.S. Department of Justice)

Si bien el periodista del Wall Street Journal Evan Gershkovich fue liberado de su detención en Rusia hace algunas semanas, luego de estar más de un año en la prisión moscovita de Lefortovo, acusado de espionaje, acusación que él, el Journal y la administración Biden negaban.

¿Qué le espera, después de más de cinco años, el ex marine y ejecutivo de seguridad corporativa Paul Whelan, que permanece en una colonia penal rusa?

Mientras tanto, el regreso de Griner a Estados Unidos ha oscilado entre celebraciones y nuevas amenazas. Hubo festejos alegres e invitaciones de alfombra roja a la cena de corresponsales de la Casa Blanca y a la Gala del Met. Griner vio cómo el gobierno de Biden tomaba nuevas medidas de concienciación, con la aprobación de una ley bipartidista en 2023 para crear el Día Nacional del Rehén y el Detenido Injustamente, que se celebra cada mes de marzo. Griner está decidida a utilizar su condición de celebridad para conseguir la liberación de otras personas y corregir las injusticias sociales.

El periodista estadounidense Evan Gershkovich, liberado de su detención en Rusia, saluda a su llegada a la Base Conjunta Andrews en Maryland, Estados Unidos, 1 de agosto de 2024 (REUTERS/Nathan Howard)

“Puedo utilizar mi momento más oscuro para iluminar a los rehenes estadounidenses de todo el mundo”, escribe Griner. “Sobre la igualdad salarial de las mujeres deportistas y la comprensión de las personas LGBTQ+. Sobre las experiencias de las mujeres negras, cuyas expresiones de ira, aunque no son diferentes de las de cualquiera, nos tachan de estar siempre iracundas”.

Pero la alegría de la vuelta a casa de Griner se vio empañada por los ataques racistas y homófobos, incluido el vitriolo de algunos que consideraban que una estrella del deporte que se había arrodillado durante el himno nacional en el momento álgido del movimiento Black Lives Matter (ahora está de pie) era menos merecedora del alto cargo que Whelan, que había servido en los Marines. Aparecieron periodistas prepotentes en su puerta y se amontonaron cartas amenazadoras en el buzón, lo que llevó a Griner a huir con Cherelle a un Airbnb y a contratar guardias de seguridad a tiempo completo. Entonces, el pasado junio, mientras Griner viajaba con sus compañeras de equipo por el aeropuerto internacional de Dallas Fort Worth, un hombre la abordó, exigiéndole saber si le parecía justo cambiarla por Bout, el “Mercader de la Muerte”.

La pareja decidió buscar refugio en las montañas del desierto. Griner describe un dichoso paraíso “rodeado de cactus y tranquilidad”. Pero ese paraíso también representa un traslado forzoso más, dando un giro desconcertante al significado de “Volver a casa” en la América profundamente dividida de hoy.

Fuente: The Washington Post