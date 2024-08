Jacques Audiard lleva su película premiada en Cannes al Festival de San Sebastián

Jacques Audiard - Emilia Pérez

Emilia Pérez, el film con el que Jacques Audiard ganó el Premio del Jurado en Cannes, abrirá la sección Perlak del Festival de San Sebastián, que además proyectará las nuevas películas de Francis Ford Coppola, Paul Schrader y Paolo Sorrentino.

Esta sección que recoge lo mejor de los largometrajes aclamados por la crítica o el público en otros festivales internacionales, incluye este año una importante representación del palmarés de Cannes, incluida la Palma de Oro, que recibió Anora, de Sean Baker, pero también títulos galardonados en la Berlinale junto a otras seleccionadas en Venecia y en Toronto, certámenes que aún no se han celebrado.

Todas las películas de la sección Perlak optan al Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián, que será otorgado por los espectadores asistentes a sus proyecciones.

Este año son 13 películas las que competirán por el Premio del Público Ciudad de San Sebastián, entre ellas Megalópolis, la fábula épica de Francis Ford Coppola; A Traveler’s Needs, del coreano Hong Sangsoo, ganadora del Gran Premio del Jurado en Berlín; y Ainda Estou Aqui, con la que el brasileño Walter Salles competirá en Venecia.

Películas como ‘Anora’ de Sean Baker competirán en la sección Perlak

El director y guionista estadounidense Paul Schrader participará en Perlak con la película que llevó a Cannes, Oh Canada, protagonizada por Richard Gere y Uma Thurman, mientras que el italiano Paolo Sorrentino lo hará con Parthenope, una epopeya femenina estrenada también en el festival galo.

Del iraní Mohammad Rasoulof se podrá ver la película ganadora del Premio Especial del Jurado y del Premio FIPRESCI en Cannes, The Seed of the Sacred Fig, y de la francesa Coralie Fargeat se mostrará The Substance, que obtuvo el premio al mejor guion en Cannes y está protagonizada por Demi Moore, Margaret Qualley y Dennis Quaid.

El francés Andrea Arnold, que presentará Bird, y su compatriota Emmanuel Courcol, del que se proyectará En fanfare, y la directora india Payal Kapadia, que acude con All We Imagine as Light, su segundo largometraje, el filme de animación Memoir of a Snail, del australiano Adam Elliot, completan de los nombres de las Perlak a concurso de esta 72.ª edición del certamen donostiarra.

Fuera de competición, además de Marco, el último trabajo de Jon Garaño y Aitor Arregi, se han programado The Wild Robot, una aventura épica de animación de DreamWorks, con un elenco de voces entre las que figuran las de Lupita Nyong’o, Pedro Pascal, y Maria Callas: Letters and Memories, un viaje íntimo sobre la legendaria soprano Maria Callas, interpretada por Monica Bellucci.

Fuente: EFE.