Satsch Gallery inaugura nueva sede con la muestra “Hiperpintura” del Grupo Bondi

La primera galería enfocada en diseño coleccionable abre en Barrio Parque, Buenos Aires

Satsch Gallery, la primera galería dedicada exclusivamente al diseño coleccionable, ha abierto oficialmente sus puertas en Barrio Parque, Buenos Aires con la muestra Hiperpintura, creada por el Grupo Bondi. Presenta una técnica experimental de pintura al horno aplicada a muebles, transformando la pintura en un “volumen moldeable y mecanizable”. Federica Baeza es el curador de la exposición y ha contado con la colaboración del videasta Ramiro Birriel, el músico Julián Camps y el fotógrafo Dagurke para crear un entorno visual y sonoro que complementa las piezas.

Satsch Gallery, dirigida por Sandra T. Hillar y Wustavo Quiroga, es un espacio innovador que incluye una colección de piezas históricas emblemáticas y obras contemporáneas. Su objetivo es promover el coleccionismo y destacar el diseño argentino en el ámbito internacional.

Grupo Bondi presenta su técnica experimental en la muestra inaugural "Hiperpintura"

El Grupo Bondi, compuesto por los diseñadores industriales Iván López Prystajko y Eugenio Gómez Llambi, es reconocido por su enfoque experimental y la intersección entre arte y diseño. Su técnica en Hiperpintura involucra capas sucesivas de pintura en polvo sobre estructuras metálicas, creando piezas únicas con un juego entre producción industrial y artesanía. La exposición estará abierta hasta el 16 de agosto de 2024, de lunes a viernes con cita previa.

La serie, basada en una técnica que explora el accidente y la ampliación del tiempo productivo, surgió en la planta industrial de Metalúrgica Mogno. Allí los artistas notaron cómo el sistema robótico automatizado pintaba las rejillas de metal usadas para interiores de heladeras y freezers. Estas rejillas colgaban de perchas que las hacían circular por la línea de montaje hasta completar el proceso de pintura en polvo y horneado. En las perchas, debido al uso continuo y la acumulación de capas de pintura, se generaba una textura y espesor específico.

La campaña "¡VIVA LA INDUSTRIA ARGENTINA, CARAJO!" destaca la tecnología avanzada

Este hallazgo llevó a los Bondi a diseñar mobiliario único basado en estas perchas descartadas. Una pieza notable del proceso fue la observación de las perchas que, luego de meses de uso, presentaban accidentes, pliegues y derrames de pintura que construían un volumen único, casi como una “pintura volumétrica”.

Además de la exposición temporal, la galería cuenta con una colección permanente que muestra el espíritu vanguardista del diseño argentino entre 1930 y 1970. Piezas de reconocidos autores como Walter Loos, Emilio Pucci, Antonio Bonet y Amancio Williams forman parte de esta colección. Estas obras son un testimonio relevante de la rica historia del diseño en Argentina, destacando ideas revolucionarias y estilos diversificados.

En marzo de 2024, Grupo Bondi presentó su trabajo en el Consulado Argentino de Nueva York, lo que marca un paso importante para la internacionalización del diseño argentino. Esto se afianzó con iniciativas como la de Satsch Gallery, que recientemente produjo un evento en Nueva York titulado “Enjoy Argentine Design in NYC” donde se homenajeó a Susi Aczel, pionera del diseño argentino.

Pablo de Sousa y Sandra T Hillar en la inauguración de la nueva sede de Satsch Gallery en Barrio Parque

Satsch Gallery se enfoca también en destacar la relevancia de la industria argentina. En colaboración con Grupo Bondi, promovieron una acción de vía pública bajo el lema “¡VIVA LA INDUSTRIA ARGENTINA, CARAJO!”, la cual estuvo presente en más de 80 lugares de Buenos Aires durante un mes y medio. Esta campaña subraya la importancia de la industria y tecnología avanzada en la creación de diseños innovadores.

La historia de Satsch Gallery incluye exhibiciones previas como Indisciplina en noviembre de 2022 que buscó redefinir los límites del diseño industrial y el arte. Esta primera exposición se realizó en Paternal, un espacio de más de 300 m² dedicado al diseño de vanguardia. Desde su fundación en 2021, la galería ha buscado formar un mercado de coleccionistas y fomentar la producción de diseño contemporáneo en Argentina.

Sandra T. Hillar, fundadora de Satsch Gallery, es una diseñadora especializada en la conceptualización y desarrollo de proyectos integrales. Estudió en la Universidad de Palermo y ha continuado su formación en el Fashion Institute of Technology (Nueva York, EE. UU.) y la University of the Arts London. Sus proyectos combinan lo identitario con lo contemporáneo, enfocándose en la promoción del diseño argentino con proyección internacional.

La exposición "Hiperpintura" combina pintura al horno y mobiliario

Por su parte, Wustavo Quiroga es conocido por su labor en la curaduría e investigación. Ha fomentado la creación de archivos y colecciones de arte y diseño en Argentina e Iberoamérica y ha sido parte del Advisory Board de la exposición “Crafting Modernity, Design in Latin America” en el MoMA de Nueva York. Quiroga es reconocido internacionalmente por su contribución a la valorización del diseño sudamericano.

Grupo Bondi se ha consolidado como referente del diseño experimental en Argentina desde su fundación en 2008 por Iván López Prystajko y Eugenio Gómez Llambi. Sus obras trascienden el consumo superficial, generando polémica y riqueza conceptual. Sus diseños rescatan el universo poético de objetos cotidianos, transformando productos de consumo en soporte artístico.

[Fotos: prensa Satsch Gallery]