Una instalación de Anthony McCall deslumbra en el Guggenheim Bilbao

El Museo Guggenheim Bilbao inauguró una exposición que estará disponible hasta el 10 de noviembre, presentando la última obra del artista británico Anthony McCall, conocido por sus instalaciones audiovisuales inmersivas. La exhibición se realiza en la sala Film & Vídeo del museo, un espacio descrito por McCall como “perfecto” por su proximidad con las esculturas del estadounidense Richard Serra y el tubo de neón del italo-argentino Lucio Fontana.

McCall explicó en la presentación que las obras de estos artistas “ocupan un espacio” y son “tridimensionales”, estableciendo así un nexo entre sus esculturas y su propia creación, ya que en ambos casos el espectador juega un papel activo. El artista manifestó que le “encanta y emociona” la cercanía de su trabajo con el de Serra, a quien describió como su amigo. McCall también recordó anecdóticamente que “publiqué 7 u 8 libros sobre la obra de Serra para ganarme la vida y tapar agujeros”.

La exposición incluye tres obras que resumen la trayectoria artística de McCall. La pieza central de la exhibición es Fracción de un segundo. Espejo IV, creada este mismo año, la cual utiliza luz proyectada para generar fenómenos escultóricos inmersivos. En esta obra, los visitantes atraviesan un haz de luz en una sala oscura, lo que modifica la imagen reflejada en una pantalla.

La exposición de Anthony McCall en el Guggenheim Bilbao conecta con obras de Serra y Fontana

En la antesala de esta obra se encuentra Miniatura en blanco y negro de 1972, una composición de 81 diapositivas proyectadas en carrusel a alta velocidad para generar movimiento. Junto a esta, se exhibe otra obra de 2017 titulada Cortina de Humo I/VII, una serie de instantáneas a gran escala que capturan el movimiento de la luz sólida.

El co-comisario de la muestra, Manuel Cirauqui, resaltó la originalidad del trabajo de McCall, afirmando que “es un gran ejemplo de la contaminación de lenguajes artísticos”. Cirauqui subrayó la capacidad de McCall para crear “experiencias espaciales” relacionadas con la escultura y el dibujo, además de utilizar tecnologías como los proyectores y las pantallas.

Por su parte, el director general del Museo Guggenheim Bilbao, Juan Ignacio Vidarte, señaló que McCall fue pionero en utilizar nuevos medios en el cine y el videoarte durante los años setenta, explorando prácticas contemporáneas ligadas a la imagen en movimiento. Anthony McCall y Cirauqui participarán esta tarde en una conversación abierta al público, en la que analizarán la trayectoria del artista y ofrecerán una visión completa de su evolución creativa.

"Fracción de un segundo. Espejo IV" utiliza luz proyectada para generar fenómenos escultóricos inmersivos.

Anthony McCall, un artista reconocido por su vanguardista utilización de la luz, nació en St. Paul’s Cray, Inglaterra en 1946 y actualmente vive y trabaja en Nueva York. McCall es célebre por su obra de 1973 titulada Line Describing a Cone, la cual marcó un giro importante en su carrera al crear volúmenes a través de la luz.

El impacto histórico de su trabajo ha sido resaltado en diversas exposiciones internacionales. Entre las más destacadas se encuentran Into the Light: the Projected Image in American Art 1964-77 en el Whitney Museum of American Art (2001-2002), The Expanded Screen: Actions and Installations of the Sixties and Seventies en el Museum Moderner Kunst en Viena (2003-2004), y Beyond Cinema: the Art of Projection en el Hamburger Bahnhof en Berlín (2006-2007).

Además, sus obras se han exhibido en instituciones como el Centre Pompidou de París (2004), el Tate Britain de Londres (2004), el SFMoMA (2007), la Serpentine Gallery de Londres (2007-2008), el Hangar Bicocca en Milán (2009), el Moderna Museet en Estocolmo (2009), el Museo Serralves en Oporto (2011), el Kunstmuseum St Gallen – Lokremise (2013), el Eye Film Museum en Ámsterdam (2014) y el Lugano Arte e Cultura (2015).

Fuente: EFE

[Fotos: prensa Guggenheim Bilbao]