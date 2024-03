Por una “reorientación de fondos”, la Secretaría de Cultura no participará de la Feria del Libro

Como anticipó Infobae la semana pasada, hoy se reunieron por primera vez las autoridades de la Secretaría de Cultura y representantes de la Fundación El Libro, que son quienes organizan la Feria del Libro de Buenos Aires. Los días previos fueron de tensión, palabras cruzadas y expectativa. En la reunión, que se dio a las diez de la mañana, estuvieron presentes el secretario de Cultura Leonardo Cifelli, el subsecretario de Promoción Cultural y Artística Federico Brunetti, el presidente de la Fundación El Libro Alejandro Vaccaro, su director general Ezequiel Martínez y el director administrativo José Gutiérrez Brianza.

Para el mediodía, el Ministerio de Capital Humano —que conduce Sandra Peottvello y que contiene a la Secretaría de Cultura, entre otras carteras— publicó un comunicado donde ratificaba lo dicho días atrás: en sintonía con la impronta de austeridad instalada por el presidente Javier Milei, le quitarán el apoyo a la Feria. “Desde el organismo se propone una reorientación de esos fondos hacia iniciativas de impacto directo y necesario para el sector”, se lee en el texto.

En síntesis, este año la cartera nacional de Cultura no tendrá presencia en la Feria del Libro. Para “garantizar el uso responsable de los recursos públicos”, no montarán el stand de las ediciones anteriores. Para Cifelli, “esta acción no solo se enfoca en el propósito final de quienes nos reunimos en esta primera mesa de diálogo, que es la genuina promoción de la lectura, sino que también tiene por objetivos fortalecer el acceso a la educación y a la cultura en todo el territorio e impulsar la actividad editorial local y nacional”.

En sintonía con la impronta de austeridad de Javier Milei, este año no habrá stand de la Secretaría de Cultura en la Feria del Libro

“En pos de lograr una planificación óptima y eficiente, la cartera de Cultura decidió no destinar 300 millones de pesos al stand oficial del gobierno en la Feria del Libro de Buenos Aires (...) Se ha sugerido otorgar a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) 400 millones de pesos para la adquisición de libros destinados a bibliotecas populares en todo el país, a través del Programa Libro %, una herramienta que permite el libre acceso a libros y lecturas, financiado en 300 millones desde la Secretaría y 100 millones desde la CONABIP”, dice el comunicado.

Si bien “la reunión sucedió como esperábamos”, dijo Alejandro Vaccaro, y “más allá de las discrepancias ideológicas que tenemos”, “hay que hablar y dialogar, porque lo importante es la feria”. En la reunión, donde según ambas partes primó la cordialidad, se habló también de continuar realizando la Feria del Libro Infantil y Juvenil en el CCK y de regularizar una mesa de diálogo constante “con el objetivo de realizar un diagnóstico profundo, identificar las necesidades y desafíos actuales, sentando de este modo las bases para un crecimiento sostenible y una mayor prosperidad del segmento”, como se lee en el comunicado de la Secretaría.

