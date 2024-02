Jorge Telerman y la temporada 2024 del Teatro Colón: “Teníamos un diseño hecho y por cuestiones económicas, tuvimos que cambiarlo”

Jorge Telerman, director general del Teatro Colón, presentó la temporada 2024 con "readecuaciones a la situación económica del país"

Distendido y locuaz como siempre, Jorge Telerman se dispone a dialogar con Infobae Cultura sobre la presentación de la programación de la temporada 2024 del Teatro Colón pero, inevitablemente, otros temas -laterales, íntimamente relacionados y no menos relevantes- se cuelan en la conversación con el Director General de un edificio-institución cultural que es mucho más que eso en el imaginario cultural argentino a lo largo de la historia de la nación. El rol del Estado en la financiación de la cultura, la “productividad” de una marca de fama mundial como el Colón, la sonada acusación por abuso sexual contra el director inglés Jan Latham-Koenig (director musical del Teatro durante 2023, despedido luego de la difusión del caso en enero de este año) y el estado de salud de Daniel Barenboim aparecen en esta entrevista.

“Finalmente pudimos cumplir con la añorada presentación, que se demoró unas semanas por hechos de público conocimiento: desde el cambio de autoridades en la ciudad de Buenos Aires hasta las circunstancias económicas que requieren una adecuación en instituciones como el Colón, que tiene una columna de gastos en divisa extranjera. Lógicamente ese capítulo ameritaba una readecuación en la programación”, afirma en el inicio de esta conversación.

Es decir, pasaron cosas. Y el Teatro Colón no es ajeno. Lo explica Telerman: “una gestión cultural no es imaginar, es diseñar una programación adecuada a las condiciones reales. También nuestra misión es fortalecer y promover los talentos locales, la creación argentina de quienes residen en el país y quienes residen en el exterior. Es una gran oportunidad y sé que puede sonar al lugar común pero lo siento genuinamente, fue una gran oportunidad para poder fortalecer otra de las misiones del Teatro. Esta programación va a tener presencia internacional por supuesto, pero sobre todo tiene una gran convocatoria a directoras, directores, equipos creativos locales”.

"El Colón está pasando por un momento estupendo", afirma Jorge Telerman

Sobre el retraso en la presentación de la temporada, Telerman concede y justifica: “Entendemos la ansiedad: es cierto que la programación se presenta en diciembre previo a la temporada -como lo hicimos en 2022-, pero este año ocurrieron varias cosas: se nombraron nuevos funcionarios en diciembre y mal se podría haber presentado en diciembre. Y a nadie se le escapa que las circunstancias económicas cambiaron de manera vertiginosa. Nosotros teníamos una temporada diseñada hace 6 meses que hubo que modificar y adecuar: el dólar pasó de 300 pesos a 1.200 pesos y eso requiere cambios”.

— ¿El Teatro Colón mantiene deudas con los artistas internacionales que se presentaron en 2023?

—El Colón tiene la plata separada en su momento. La restricción no es del teatro ni siquiera del gobierno de la Ciudad, vino del Banco Central. Hace unos meses, como todo el mundo sabrá, se fortalecieron esas restricciones. No tenemos déficit. Hemos conversado con cada uno de los artistas, entienden la situación: históricamente el Colón ha honrado sus compromisos y sabe que esta vez también los va a honrar en el momento en que se flexibilicen estas restricciones.

En su momento, hace unos meses, hablamos con el jefe de gobierno Jorge Macri. Él me dijo “los primeros meses, por las dudas tenemos que bajar todo lo posible los compromisos internacionales a la espera que se normalice la situación”. Eso es lo que hicimos, a la espera que el segundo semestre podamos tener esas otras convocatorias. No estarán los nombres rutilantes de la última temporada, pero a quienes hemos invitado, son artistas internacionales que han comprendido la situación y aceptan venir por un cachet muy distinto al que habitualmente cobran. En este momento por este manejo inteligente de los recursos y para aliviar el aporte que el contribuyente tiene que hacer, obviamente se hicieron estas modificaciones.

—¿Estuvo en duda su continuidad como director, durante la transición del gobierno de C.A.B.A?

—No estoy al tanto, ¿usted sí? No sé... El Colón está pasando por un momento estupendo, en números de concurrencia, repercusión y visibilidad, y me parece que ese reconocimiento ha sido bastante unánime. El mismo día en que se comunicaron las nuevas autoridades de Cultura, se oficializó mi nombramiento como Director General.

Jorge Telerman asegura que su continuidad al frente del Teatro Colón nunca estuvo en duda

— El rol del Estado en la Cultura, la financiación y su “productividad” son cuestiones que están en discusión en estos momentos ¿Qué opina al respecto?

— En el caso del Teatro, yo estoy haciendo un trabajo muy fuerte y claramente es uno de los aspectos que mejoró durante nuestra gestión, que por ahí es mejor visible pero hay un mejoramiento muy sostenido en la ecuación entre la generación de recursos propios y los aportes del Estado. Y una de mis obligaciones como gestor público es aliviar todo lo posible el aporte del tesoro. Un institución como el Colón tiene muchas herramientas, que estamos desarrollando para potenciar esa política. Cuando nosotros tomamos la conducción del teatro la proporción era alrededor de un 25% de recursos propios y un 75% de aportes del Estado. Lo hemos llevado a casi 40 % y 60 %. El ideal a escala mundial, y estoy convencido que en el corto o mediano plazo lo podemos lograr, es llegar a un 50 % y 50 %. Es lógico. No se trata de “recortar”, se trata de ponerle razonabilidad al gasto público.

— ¿Cómo tomó la noticia de la detención bajo acusación de abuso sexual de Jan Latham-Koenig, director musical del Colón?

—Con el mismo estupor y sorpresa que todos los leímos la noticia. Por eso, si bien ya se le había vencido el contrato -era un contrato anual por 2023-, hablé con el jefe de gobierno y tomé esa decisión de comunicar que la denuncia era lo suficientemente grave, como para anunciar que el teatro no lo iba a volver a contratar. Es una denuncia que no sucedió en Argentina ni actúa la justicia argentina, pero reaccionamos a eso como hay que reaccionar. Actuamos preventivamente.

—Desde ese momento, ¿ha tenido contacto personal con Latham-Koenig?

—No, para nada.

Telerman junto a Daniel Barenboim, cuando se le otorgó al maestro argentino-israelí el título de la Legión de Honor en París, durante diciembre de 2023

— A fines del año pasado estuvo en París cuando se le otorgó el título de la Legión de Honor a Martha Argerich y Daniel Barenboim ¿Cómo lo vió a él, personalmente?

—Su cabeza afortunadamente sigue funcionando maravillosamente bien, con el sentido de humor de siempre. Se lo ve un poco más limitado en sus movimientos y con más dificultades para trasladarse de un lugar a otro -no me metí tanto en eso-. Pero hablamos, me preguntó cómo estaba el teatro, “esperándote” le respondí... “Ni bien me sienta un poco mejor vamos a estar por allí”, me dijo. Sigo soñando con una gran gala que pueda reunir a todos los grandes argentinos: a Barenboim, a Martha, a Julio Bocca... Y en el caso de Daniel, dependemos de su disponibilidad para hacer un viaje tan largo.

[Fotos: Nicolás Stulberg - prensa Teatro Colón]