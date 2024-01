“Expatriadas”, la nueva serie de Nicole Kidman, genera polémica por posible censura en Hong Kong

Ambientada en el vibrante y tumultuoso escenario de Hong Kong en 2014, "Expatriadas" se centra en tres mujeres cuyas vidas se entrelazan después de una repentina tragedia familiar (Prime Video)

La nueva serie de televisión Expatriadas, protagonizada por Nicole Kidman, centrada en la vida de los expatriados en Hong Kong, ha sido criticada por su supuesta representación negativa de la ciudad, lo que ha llevado a su aparente censura en el territorio.

Te puede interesar: Un giro a “Big Little Lies”: Nicole Kidman y un punzante dolor en tierras extranjeras en esta nueva serie

La producción de seis capítulos, dirigida por la cineasta estadounidense de origen chino Lulu Wang, narra la vida de tres mujeres estadounidenses que viven en Hong Kong durante el año 2014, mientras afrontan una tragedia común en medio de una tensa dinámica de diferencias sociales y un panorama político cada vez más tenso.

A pesar de su estreno “mundial” el viernes 26 de enero, el público local no pudo acceder a los dos primeros episodios, pero sí a través de una red privada virtual (VPN), servicios de pago para conectarse a servidores extranjeros y así poder acceder a páginas web censuradas en un territorio.

Fotografía del Movimiento de los Paraguas en favor de la democracia, en el que la ciudad se vio sacudida por multitudinarias protestas en 2014 (AFP)

Las autoridades hongkonesas han negado haber vetado la serie -que retrata el Movimiento de los Paraguas en favor de la democracia, en el que la ciudad se vio sacudida por multitudinarias protestas en 2014- alegando que el público local no puede acceder a la misma debido a las restricciones de la plataforma que la emite.

Te puede interesar: Una cantante de BLACKPINK en el próximo estreno de Prime Video

La Oficina de Cultura, Deportes y Turismo informó de que la Oficina de Servicios Cinematográficos de Hong Kong proporcionó asistencia para el rodaje en exteriores de la producción, que duró más de un año y contó con un equipo de más de 200 personas.

Su rodaje provocó una gran indignación en la ciudad, en agosto de 2021, cuando se permitió a la coproductora Kidman saltarse la cuarentena obligatoria que se imponía a los recién llegados como parte de los esfuerzos para controlar la pandemia.

Expatriadas (Créditos: Prime Video)

En aquel momento, el gobierno argumentó que se le había concedido permiso para llevar a cabo “un trabajo profesional específico que contribuiría al funcionamiento y al crecimiento de la economía hongkonesa”.

Te puede interesar: ¿A que sabía el agua de la viral escena de la bañera de ‘Saltburn’?

No obstante, tras su lanzamiento, la parlamentaria Doreen Kong señaló que, a pesar de que el rodaje de la serie no infringió ninguna ley, sí puso al gobierno local en una posición incómoda, “porque dicha exención no condujo a un resultado que exhibiera a la ciudad bajo una perspectiva del todo positiva”, según el rotativo South China Morning Post.

En relación a la controversia sobre la disponibilidad de la serie en el territorio semiautónomo, el legislador Dominic Lee sostuvo que la decisión fue tomada por la plataforma emisora, la estadounidense Amazon.

Sin embargo, Lee argumentó que deberían haber sido informados sobre el contenido durante su producción, con el fin de proyectar una imagen positiva de la ciudad, ya que, según él, aborda la temática de la supuesta monotonía de la ciudad e incluye escenas del movimiento ilegal de protesta “Ocupar Central”.

Los manifestantes sostienen sombrillas amarillas, el símbolo del movimiento Ocupar Central, durante una protesta para exigir a las autoridades que desechen un proyecto de ley de extradición con China, en Hong Kong, China en 2019 (REUTERS / Tyrone Siu)

A pesar de que la Oficina de Comercio y Desarrollo Económico hongkonesa ha declarado que las leyes de censura no se aplican a los servicios en línea, sus plataformas pueden ser objeto de la ley de seguridad nacional que Pekín impuso a Hong Kong en 2020 tras meses de protestas y disturbios en favor de la democracia.

Además, un episodio de Los Simpson que contenía una controvertida escena en la plaza de Tiananmen de Pekín -donde se produjeron las protestas estudiantiles de 1989 en las que se calcula que murieron cientos de personas- fue retirado de Disney+ en 2021.

La eliminación del capítulo provocó preocupaciones sobre una posible “censura al estilo continental”, generando debates sobre la libertad de expresión y la influencia de los intereses políticos en la industria del entretenimiento.