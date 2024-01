Sundance: Will Ferrell sale a la ruta con un amigo trans para un documental

Will & Harper (Créditos: Sundance Institute)

Un viaje por la ruta a través de Estados Unidos con su amigo Will Ferrell puede parecer una comedia, pero en realidad es un emotivo documental sobre la transición de género.

Will & Harper, que se estrenó en el festival de cine de Sundance, sigue a Ferrell y a Harper Steele, guionista de Saturday Night Live, mientras viajan por el corazón de Estados Unidos y hablan de su transformación como mujer trans.

“Estábamos hablando de que, como mujer trans, podría sentirse diferente yendo a lugares a los que no se lo habría pensado dos veces como su yo anterior, y así es como surgió la idea”, dijo Ferrell. “Nunca había estado en uno de sus famosos viajes. Así que le propuse la idea: ‘Vamos a la carretera y hablemos de tu transición, hablemos de lo que significa para nuestra amistad, me da la oportunidad de hacer todas estas preguntas que tengo’”.

La odisea resultante les lleva por los bastiones conservadores de Estados Unidos, parando en bares de mala muerte y en una carrera de autos. Aunque salpicada de momentos cómicos, la película contiene muchas emociones crudas e incluso escenas de peligro.

“Supongo que siento que los he defraudado... Tenemos que preocuparnos por la seguridad de Harper”, solloza Ferrell después de que un intento de interactuar humorísticamente con los lugareños de un pueblo tejano tomó un cariz oscuro.

Harper Steele y Will Ferrell en el Vulture Spot en el festival de Sundance (Jerod Harris/Getty Images para Vulture/AFP)

Pero el foco principal está en las conversaciones entre los amigos de 30 años. Gran parte de la película la ocupa Ferrell preguntando –a veces nervioso– sobre las décadas en que Steele sintió que tenía que reprimir su identidad, así como sobre los aspectos prácticos de la transición.

La película fue largamente ovacionada en su estreno mundial. Como la mayoría de las películas del festival independiente de Utah, aún no tiene distribuidor.

Steele expresó su esperanza de que la presencia de Ferrell en el documental pudiera ayudar a cambiar las mentalidades en un momento en que los derechos LGBTQ son objeto de críticas en gran parte de Estados Unidos. En el momento del rodaje, “se estaban aprobando muchos proyectos de ley en todo el país. Sigue siendo horrible. Se está recrudeciendo”, afirma. “Así que tengo este amigo que había hecho películas que atraen muy ampliamente a mucha gente. Y ese fue el factor decisivo. “Fue como: ‘Oh, puedo abusar de esta relación”, bromeó.

¿Para un documental?

Cuando se le preguntó qué creía que su amigo había aprendido de él, Ferrell añadió: “Creo que Harper aprendió que no soy un conductor muy bueno ni seguro”. Pero la película también muestra la ansiedad de la propia Steele por saber si su amistad podría cambiar a raíz de su transición y cómo.

PARK CITY, UTAH - 22 DE ENERO: (De izquierda a derecha) Harper Steele y Will Ferrell asisten al estreno de "Will & Harper" durante el Festival de Cine de Sundance, Utah (Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)

“Cuando un amigo cis se entera de que has cambiado, no puedes meterte en su cabeza, no sabes qué piensa al respecto”, explica. “La película, en mi opinión, demuestra la transición de Will hacia la plena comprensión de quién soy. Creo que para cuando llegamos al final, él ya lo tiene bastante claro”.

Al presentar la película, Ferrell fingió asombro al ver un auditorio abarrotado “¿para un documental?”. “Cuando Harper y yo nos pusimos en camino durante 17 días para filmar esta discusión sobre lo que significa ser trans y lo que significa para una amistad, no pensábamos que íbamos a estar en Sundance”, dijo. “Y si íbamos a estar en Sundance, pensábamos que seríamos la proyección de las 10 de la mañana en el garaje de alguien con un iPhone”.

