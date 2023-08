“Viva el Teatro en Familia”: una propuesta del Complejo Teatral de Buenos Aires para disfrutar con los más chicos

"Viva el Teatro en Familia" se desarrolará en el Teatro Alvear

El Complejo Teatral de Buenos Aires y el Ministerio de Cultura de la Ciudad presentan una experiencia teatral enriquecedora para niños: “Viva el Teatro en Familia”. Un taller gratuito dirigido a niños de 6 a 12 años, diseñado para coincidir con las funciones teatrales de los adultos.

La pasión por el teatro no tiene límites de edad, y ahora la experiencia teatral se vuelve inclusiva y familiar con este programa que ofrece un novedoso taller gratuito que está pensado para niños de 6 a 12 años, y les brinda la oportunidad de explorar el mundo mágico del teatro mientras los adultos disfrutan de una función en las salas del Complejo Teatral.

La idea es que la actividad se replique en todos los teatros del Complejo Teatral de Buenos Aires

Te puede interesar: Una ópera basada en textos de Samanta Schweblin llega al Teatro Colón

Mientras los adultos se sumergen en una emocionante obra teatral, los pequeños asistentes tendrán la oportunidad de crear su propia obra de teatro. Desde ideas y personajes hasta la construcción de una historia completa con dramaturgia y representación, los niños serán guiados en un viaje de imaginación y creatividad por profesionales del teatro. El taller culmina con la creación de una historia original, una oportunidad única para que los niños se conviertan en los verdaderos protagonistas de su propio espectáculo.

“Viva el Teatro en Familia” ofrece una propuesta entretenida y formativa para los más jóvenes de la casa mientras los padres disfrutan de una función en la sala. El personal de sala estará atento para asegurarse de que los familiares estén ubicados correctamente, y se proporcionará un dispositivo de comunicación en caso de que los niños necesiten asistencia.

Gabriela Ricardes, Directora General y Artística del Complejo Teatral de Buenos Aires (Crédito: Gustavo Gavotti)

Sobre cómo surgió la propuesta de “Viva el Teatro en Familia”, Gabriela Ricardes, Directora General y Artística del Complejo Teatral de Buenos Aires, contó: “Muchos de nosotros pasamos años sin ir al teatro por no tener con quién dejar a nuestros hijos pequeños o por no querer dejarlos esperando a que volviéramos. La idea fue juntar una función para adultos con un taller divertido para chicos y que tanto padres e hijos puedan pasar un buen rato en el mismo teatro” y agregó sobre la actividad: “El taller gira en relación al oficio teatral. Los chicos hacen su propia obra en el taller. Inventan la historia, los personajes, buscan el vestuario y finalmente representan la obra ante los demás compañeros. El área de Formación y el área de Proyectos Especiales del Complejo Teatral trabajaron junto a profesionales de la Asociación La Cantera para delinear el proyecto y las tres partes están presentes en cada taller. Hicimos varias pruebas piloto y tanto los más pequeños como los más grandes salieron felices, incluso aquellos chicos que no estaban convencidos de quedarse, ahora quieren volver”.

La obra “Edmond”, del prestigioso dramaturgo francés Alexis Michalik, fue la elegida para iniciar esta propuesta

Cada taller tiene un límite de 15 participantes, asegurando una experiencia interactiva y personalizada. La duración coincide con la duración del espectáculo al que asisten los adultos y los asistentes tendrán un refrigerio durante el mismo. La primera edición de este emocionante programa se llevará a cabo durante las funciones de Edmond en el Teatro Alvear (Avda. Corrientes 1659, CABA) el sábado 26 de agosto a las 20 horas y el domingo 27 de agosto a las 19 horas.

“Viva el Teatro en Familia” demuestra cómo el teatro puede ser una actividad enriquecedora para todas las edades. Para obtener más información y reservar lugares para el taller se puede visitar el sitio web oficial del Complejo Teatral de Buenos Aires. Luego de esta primera etapa, la actividad se extenderá a distintas salas del CTBA, como el Teatro San Martín, Regio, De la Ribera, Sarmiento y Del Plata.

Seguir leyendo