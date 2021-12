FoLa cierra su sala en Distrito Arcos y se convierte en el primer museo de fotografía itinerante

El museo de fotografía itinerante de FoLa

En casi siete años, FoLa se volvió un lugar que pondera la fotografía como la disciplina artística que es. Pero son tiempos de cambios y Gastón Delau, su director, lo sabe. El 31 de diciembre su sala ubicada en Distrito Arcos, sobre la calle Godoy Cruz, baja la persiana y se convierte en el primer museo de fotografía itinerante. “Hubo antecedentes vinculados a las artes plásticas pero en el arte fotográfico es una idea innovadora”, le dice Delau a Infobae Cultura.

Junto a la Fundación Luz y Alfonso Castillo iniciarán este proyecto de trailer cultural con acceso totalmente libre y gratuito. Desde el primer de enero y durante todo el año 2022 recorrerá mas de 7 mil kilómetros del país —8 provincias y 25 ciudades— llevando una muestra argentina de fotos que contempla autores de diferentes generaciones y estilos. “Es un nuevo camino: llegar con la fotografía a la mayor cantidad de gente posible”, dice Delau.

El museo de fotografía itinerante de FoLa por dentro

Además, explica, “ahora nosotros iremos a buscar a la gente, no ellos a nosotros. Va a haber gente que nunca se acercó a un espacio de arte, vamos a ir a pueblos que no están acostumbrados a recibir propuestas así”. El proyecto nació en 2016, pero “el objetivo era hacer las dos cosas: el museo itinerante y seguir con el espacio físico, pero la realidad no nos dejó llevarlo adelante. Fue después del primer año de pandemia, en febrero, tomamos conciencia”.

Tenían varios compromisos con muestras pero pudieron hacer todo. “Hablando con los sponsors decidimos cerrar el ciclo el 31 de diciembre. La de Yann Gross estaba pensada hace dos años pero para hacerlo ahora. Es la frutilla del postre de este proyecto que duró casi siete años“, dice Delau y confiesa: “Estoy triste por el cierre del espacio fisico, pero contento por seguir comprometido con FoLa y con la fotografía”.

Gastón Delau, director de FoLa, y Enrique Avogadro, ministro de Cultura de la Ciudad

Fue la generosidad de los artistas, familiares y algunas galerías que representan a artistas fallecidos —explica Delau— que el museo itinerante cuenta con una serie de obras increíbles. “Hay que reinventarse y esta era una excelente excusa para mantener vivo el espíritu de FoLa: seguir apostando a la fotografía como arte”, concluye.





